關於香港媒體報道深圳中大被「降級」的回覆（文：香港中文大學（深圳）傳訊及公共關係處） (09:00)

一、《廣東省選調優秀大學畢業生的高校範圍》的文件裏對大學名稱的列舉，只是高校類型的分類，並不是大學高低的排序。第一類是國內重點大學，也就是公立的部屬大學；第二類是國外或境外高校，香港中文大學也屬於此類；第三類是廣東省外的重點大學；第四類是廣東省內的比較優秀的大學。香港中文大學（深圳）在2021年前，沒有出現在這個名單中，有的畢業生希望能獲得參加廣東省選調生的機會，所以，大學有關部門要求廣東省在今年把我校列入名單中。按照屬地化管理的原則，香港中文大學（深圳）屬於廣東省的省內高校，因此，被歸在第四類省內有關院校是合理的。

二、廣東省選調生政策主要是面向部分高校選調一批應屆大學畢業生到廣東省各級機關工作，對高校的分類不是大學排序，第四類類別裏提供的各種崗位都是國家戰略急需的崗位，也都有着非常好的職業發展道路，待遇工資都是非常好的，並不會出現因4類高校的歸檔類別不同而產生崗位不好的情况。

香港中文大學（深圳）是一所國際化大學，在畢業生的個人職業發展規劃中，絕大部分學生選擇在畢業後去海外攻讀知名大學的研究生，或者在海外以及內地的主要城市的大型跨國企業任職，直接參與選調生途徑的學生非常少，只佔1%左右，因而，該政策對我校學生的影響不大。

三、香港中文大學（深圳）自成立以來，短短7年時間裏，建立了7個學院，包括經管學院、理工學院、人文社科學院、數據科學學院、生命與健康科學學院、醫學院、音樂學院，教育科研成果受到海內外各界好評；連續6年成為廣東省內高校錄取分數最高的大學；就業率位居國內知名高校前列，約70%的本科畢業生前往世界排名前50的知名大學攻讀碩士或博士學位，本科畢業生就業的平均年薪高達15.69萬元人民幣，達到國內知名院校平均年薪的兩倍左右（註）。

註：有關本校學生和大學發展的評估和統計數據，可參見大學網站（www.cuhk.edu.cn），也可來電詢問（0755-84273524）