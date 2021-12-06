新時代中非合作的經驗與潛力（文：周玉淵） (09:00)

中非合作正處於歷史上最好時期

白皮書勾勒出亮麗的中非合作成績單。從政治互信、經貿合作，到社會、人文、和平安全合作，從農業、基礎設施、貿易、投資、金融到數碼經濟、綠色發展，從中非合作到三方合作和國際合作，中非正在形成全方位、寬領域、立體式的合作格局。「十大合作計劃」、「八大行動」將中非合作轉化為可見、可及的項目、數字和效果。中國自2009年起連續12年是非洲第一大貿易伙伴，是非洲最大的國際工程承包方、基礎設施融資方、重要的投資來源地和發展合作伙伴。中非在基礎設施、能源電力、信息通訊、工業化等重要合作領域取得了重要進展。非洲一半以上的無線站點及高速移動寬頻網絡由中國企業建設，累計鋪設超過20萬公里光纖，服務超過9億非洲人民。

中非合作成果的取得是諸多因素作用的結果。中國與非洲國家在發展理念上更容易取得理解和共識，非洲知名民調機構「非洲晴雨表」的研究顯示，中國發展模式在非洲有着較高的認可度。中國對非合作更注重非洲的需求和當地實際，往往能夠推動合作項目的落地，而實實在在的項目又增加了中非合作的可見度。另外，中非合作主要集中於基礎設施、電力、信息通訊、金融、公共衛生、減貧等領域，這些合作項目往往能夠產生重大經濟效應、發展效果乃至政治影響。

「羅馬非一日建成。」正如白皮書所言，中非合作是由中非雙方一步一個腳印走出來的。中非合作不止由政府推動。事實上，近年來，中非關係的快速發展離不開愈來愈多的中國民營企業、社會組織的參與。中國在非洲各類企業超過3500家，聘用非洲本土員工比例逾80%，創造了數百萬個就業機會。民間企業正在成為對非投資的主力，民間力量也正在深刻影響新時代的中非關係。

中非合作面臨着「成長的煩惱」

當然，中非合作並非一帆風順，也面臨着「成長的煩惱」。中非關係深化的過程是中國與非洲社會持續碰撞、互動和融合的過程，也是中國與其他在非洲有涉足的國家關係不斷調適的過程。這一過程往往伴隨着各種各樣的問題，諸如中國商品對當地脆弱產業和小本經營的衝擊、中國項目對當地環境的影響、中國企業與當地員工的關係、公民的法律意識和文化融入等問題。這些問題雖然只是個案，但往往會產生很大的負面影響。出現問題並不可怕，因為解決問題的過程其實也是中非關係不斷發展的過程。

近年來，作為中非合作的主要平台，中非合作論壇加大了對合作過程中出現的問題的回應，在考慮當地社會的關切、支持包容性發展、提升中國企業社會責任等方面制定了一系列的舉措和規章。對於對非洲當地造成環境破壞和惡劣影響的中國企業，中國政府表達了零容忍的態度。

中非合作伴隨着陰謀論

中非合作的過程也伴隨着各種謠言、陰謀論及污名化。2006年中非合作論壇北京峰會之後，針對中非合作的抹黑開始快速增加，且在不斷擴大和演化。從「新殖民主義」、「資源掠奪論」、「不透明論」，再到當下的「債務陷阱論」，中非合作被一些投機政客和媒體貼上了各種負面標籤。這對國際社會正確認識中非合作帶來了干擾，也影響着中非合作和國際對非合作的正常開展。這些違反常識的荒謬論調已經被各種專業、嚴謹的調查所駁斥。美西方一些有識之士，也旗幟鮮明地呼籲本國政府基於事實來審視中非關係。

要妥善處理與非洲和國際社會關係

雖然這些問題只是表面現象，但其反映一個深層次的問題：中非合作的社會化和國際化問題。簡言之，是中國如何與非洲社會和國際社會溝通、互動、合作的問題。良好的非洲社會和國際社會環境，可以為中非合作的快速發展創造條件，而快速發展的中非關係，則需要妥善處理好與非洲社會和國際社會的關係。

中非之間從來不缺乏可以合作的舉措和項目，但可能欠缺保障中非合作順利開展的制度、民意和輿論環境。尤其是在百年變局和世紀疫情交織疊加的新時代，構建更加開放包容的中非合作的需求，比以往更加強烈。今年5月，中非雙方共同發起「支持非洲發展伙伴倡議」；9月，習近平主席在聯合國大會上提出「全球發展倡議」。這兩個倡議的主要目的是呼籲加強國際團結、共同加大對非洲等地的發展中國家的支持。「非洲是國際合作的大舞台，不是大國博弈的競技場」，非洲發展潛力和需求很大，發展任務和挑戰艱巨，非洲的抗疫和恢復重建需要國際團結合作。

對中國而言，發揮中非合作的帶動效應，撬動更多國際資源支持非洲發展，將具有重要意義。「獨行快、眾行遠」，新時代的中非合作不應是一枝獨秀，應通過真誠溝通、規則融通、行動導向，充分釋放中非合作論壇作為一個國際對非合作平台的潛力，推動構建良性、互補、更高水平的國際對非合作。

作者是上海國際問題研究院西亞非洲研究中心研究員