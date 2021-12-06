靠依附權力發財者 來教年輕人勤勞？（文：鄭立） (09:00)

但自古以來，香港的教育，從私塾到幼稚園到小學到中學，從課外讀物到偉人傳記到教育電視，都一直不斷洗腦要學生勤勞。童書裏也塞滿歌頌勤勞的寓言故事，例如什麼螞蟻蟋蟀，什麼鑿壁偷光，這些故事歌頌勤勞已經去到了喪心病狂的地步，完全無視蟋蟀根本活不到冬天、匡衡是個大貪官的事實。

社會長期盲目崇拜勤勞

我們明明就活在一個長期對勤勞盲目崇拜的社會，洗腦也相當成功，香港學生在勤勞方面其實在各國各地中佔前列，學生做兼職也是常態。就我的觀察，他們多數是認識社會後才對勤勞產生質疑的。

我剛好曾當過中學教師，我講兩個故事：當年，我教過兩個學生，我都叫他們勤力讀書。他們算勤力，可是都對我提出了質疑。

有一個是窮的新移民學生，他對我說，我努力讀書，讀到大學，出來工作的薪水，了不起像老師你這樣吧？可是拿到這樣的薪水，他的父母勤勞的結果就是捱病捱殘，還是一生貧困。

另一個學生則相反。他說，他家是新界原住民，有樓有地，是家裏的獨子。父親早已打算將物業分給他，而他只要持有這些物業，每年的價值增長，高過老師你整年的薪水。為了興趣讀書是可以的，但勤力工作？現實就是我什麼都不做都比你勤力工作拿得多，老師你怎樣說服我勤力？老師你要欺騙你的學生嗎？

這兩個故事說的都只是中學生，你不能說他們沒有智慧吧？年輕人不是傻瓜，香港過去20年，最大的得益者，是繼承及擁有資產的人，是依附權力的人，是投機取巧的人，而不是勤力的人，不是從事實業的人，連中學生都看得出來。

年輕人到頭來不會看你講什麼，只會看你做什麼，現在榮達的人，是什麼人？是香港最勤力的技術勞工們，是白手興家的創業家、辛勤鍛煉的體育家、富有創造力的發明家與科學工作者？

還是依附權力建制、在實業上一事無成的官僚，地球上薪水最高的各種公職人員，選舉政客，地主，在外面有大家族的裙帶親屬，炒賣的投機者，以及繼承上一代產業的二世祖們？

在學校裏教人勤勞，結果不會令人勤勞，而只會令人學會自稱勤勞，把學生教成自欺欺人的騙子。

作者是專欄作家