自己對自己：沒有競爭和對手下的政策模式（文：黃偉豪） (09:00)

「人民行動黨對人民行動黨」

書中的情境雖然是新加坡,但對於了解今時今日的香港,也極具參考價值,畢竟在行政主導的基本模式,及完善選舉制度過後的新時代下,一如新加坡,以行政長官為首的香港特區政府,已進入了在政治上沒有競爭和對手下,靠政府自己來自我制衡、監察,及自我革新,而追求政策進步的管治模式。

眾所周知,自新加坡立國以來,人民行動黨就一直是它的執政黨,地位鞏固並難以取代。這是基於種種的原因,包括了選舉制度的設計,使到只要取得過半數的選票,便能保持執政地位。除此以外,雖然在最新一屆的國會選舉中,反對派的得票率可以高達近四成,但熟悉新加坡情况的朋友均應該知道,由於反對派從來沒有執政的經驗,不少投給反對派的票,並非出於對反對派的完全信任,而是對人民行動黨的抗議票,希望它提高警惕,改善施政,多於真心想把人民行動黨趕下台,以徹底改朝換代。

沒挑戰下 要靠執政者內部革新

基於上述的各種客觀因素和現實考慮,這書最重要論點是,在沒有任何挑戰和競爭的情况下,新加坡要改善現狀及尋求改革的唯一希望,就只有透過人民行動黨的自我反省和內部革新。這也是書名的由來,自己對自己,政府才是自己最大的敵人和盟友,必須靠自身的力量和監察,防止權力的濫用,也要靠自身的省覺和良知,來推動政策的更新和改革。

這書是極具時代意義的作品,不但對了解新加坡的真實面貌和最新發展極為重要,也有助反思在完善選舉後的香港的發展方向及政策模式。和新加坡一樣,特區政府在政治上已失去了巨大的競爭及挑戰者,這一點在新一屆的立法會選舉前的社會上的一片寧靜、公民社會的瓦解及退潮,已足以反映。但也和新加坡的處境一樣,執政黨/執政者的穩固地位,並不等於社會上不存在任何問題。新加坡和香港均面對一連串的發展難題和障礙,包括了貧窮和分配不公,仍要政府透過改革來處理。

改革之難 難在未雨綢繆

這是一本關於改革的書,而改革的困難之處,莫過於真正有效的改革,應該是在問題和危機還未爆發的時候便展開。可是,改革之難正正在於,當危機仍未到臨,如何只靠各種的迹象和先兆,便能說服當權者及市民接受改革。所以,正如英國著名的作家查理斯.狄更斯在其小說《雙城記》中所說,最壞的時代,也可以是最好的時代。當一個社會仍然沉醉於眼前的一片繁華的景象的時候,談改革便變得不合時宜,被視為杞人憂天。

在「自己對自己」的格局下,改革也多了一重困難,就是失去了外來的壓力和誘因。沒有了對手的競爭,容易鬆懈和疏懶,也因為沒有倒台或失去權力的危險,改革的迫切性也變得不明顯,更容易引致拖延。這樣的情况也特別危險,因為即使政府不會下台,為不改革而付出代價的隨時是整個社會。

不改革可導致沒落

兩位作者Cherian George和Donald Low也是學者,在沒有利益的衝突下,是社會的良心和清泉。表面上,他們缺乏的是推動改革的實際權力,但更深一層地說,他們的真正影響力是來自他們論點的真實性和正確性。打一個比喻,他們就好像醫生一樣,呼籲病人改變生活習慣以改善健康。雖然醫生不能強迫病人做任何事,但病人最終會因為不理會醫生的建議而付出代價,甚至後悔莫及。

作為新加坡政府及人民行動黨的「醫生」,兩位作者在書中提出的建議是十分配合現實,既溫和亦可行。以目前新加坡的政治環境來說,最能夠和可能帶動改革的,正是執政的人民行動黨自己,是一場自我革新的運動。由於沒有了黨外的權力挑戰者,不改革的代價並非失去管治地位,而是新加坡失去了今日的光輝,步向衰落。在人才及所有資源均可自由流動的全球化下,和人民有能力選擇「躺平」以表達失望的時候,不改革的結果可以是整個國家或城市的沒落。

在字裏行間,讀者仍不難感受到兩位作者的「愛之深」和「責之切」的矛盾和複雜的感情。無獨有偶,兩位作者雖然均來自新加坡,但目前也在香港的大學內工作。離開了自己的國家和成長的地方,好處是可以站在遠一點,更抽離和客觀地觀察,身處異鄉,也多了一個比較的角度,反而會對自己的國家和出生地,有更深的認識和歸屬感。這亦可以折射到書中的改革意見,雖然十分中肯和溫和,但仍未成為官方所願意大方接受的主流,甚至是處於逆流之中。

政治往往是一場表裏不一的複雜遊戲。為了保障聲望和權力,決策者往往不想把提出改革建議的榮耀和光環和其他人分享。不過,從學者和智囊的角度出發,如何爭取政治上的本錢從來也不是重點,看見自己的建議被採用和落實,從而建構一個更美好的未來,才是意義和滿足感的泉源。因此,即使新加坡政府有沒有公開讚揚這本書已非重點,只希望相關的官員也有私下參考這書的珍貴意見,並付諸實踐。只有新加坡政府自己才是推動改革的最有效力量,未來的10年也是一個新加坡能否自我更新、再創奇蹟的關鍵時期。

在香港,即使沒有了政治,仍有管治。思考如何在沒有競爭和對手下達至自我的政策革新,也成為了重要的課題。

註:George, Cherian & Donald Low. (2020) PAP v. PAP: The Party's Struggle to Adapt to a Changing Singapore. Singapore: Academia.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任