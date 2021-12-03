林鄭對不起鄧小平？（文：曾志豪） (09:00)

第一句是她到訪武漢一家醫院，表示「武漢醫護人員的付出，令新冠疫情沒有輸出其他國家，展現國家在突如其來公共衛生危機中對世界有擔當，體現制度優勢」。

特首忘記了吹哨者李文亮醫生當日是如何在武漢被當局以「發布不實言論」為由訓誡，完全錯過了防疫最佳時機。不知道李文亮醫生算不算林鄭口中的「武漢醫護人員的付出」呢？

她也完全忘記最近引起聯合國關注的公民記者張展，就因為報道了武漢真實的疫情，而遭受拘捕檢控。不知道林鄭特首，覺得國內如此囚禁關注疫情的國民，是否「體現制度優勢」？

讚武漢醫護，對香港醫護卻不時譴責「防疫政治化」；大陸為了抗疫封城，就被林鄭讚為「對世界有擔當」，但香港醫護要求封關，卻是「極端行為」，「不能得逞」。

林鄭到底是香港特首還是別處的市長？

應改基本法取消一人一票？

政治方面更是嚇人。她接受內地媒體訪問，表示香港過去24年在準確貫徹落實「一國兩制」有做得不好的地方，這等於一次過批評了由董建華到梁振英在內的現役國家領導人做特首時的過失；而她形容選舉制度「被別有用心的人利用，透過『一人一票』進入立法會，令行政機關沒辦法做到行政主導」，等於告訴你，「一人一票」是破壞香港行政主導的元兇。

但《基本法》明明保證了，香港在循序漸進的前提下，最終目標是普選，而政府回應政制議題時，也多次表示「一人一票選出特首及立法會是最終目標」。

那林鄭是想說，基本法的一人一票目標，原來是最終會破壞香港的元兇？那難道應該修改基本法、取消一人一票？難道如此才能準確貫徹落實「一國兩制」？難道這樣，才叫做對得住鄧小平老人家？順帶一提，究竟在今天的政治形勢下，「對不起鄧小平」和「對得起習近平」，哪個更重要？還真要林鄭自己好好掌握了。

作者是傳媒工作者