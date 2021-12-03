政府大力宣揚扶貧力度是枉費心機（文：周永新） (09:00)

相對貧窮計算的貧窮人口是假設？

貧窮線計算出來的貧窮人口附加「純理論假設」的括號，政府要講的十分明顯：香港這種採用相對貧窮概念計算出來的貧窮人口，數字並不真實，只是一種假設。因此，上月初公布的《2020年香港貧窮情况報告》，雖計算出來的貧窮人口達165.3萬，是有數字以來的新高，《報告》卻只輕輕的帶過；而落墨最多的，也是政府要大力宣揚的，是政府前所未有的扶貧力度，結果把貧窮人口從165.3萬（總人口23.6%）大幅減至55.4萬（7.9%），也就是說，經過政府各項扶貧措施的幫助，109.9萬（減幅15.7個百分點）市民脫離貧困（見表1），證實政府的扶貧政策是如何精準和有效。

《報告》既要宣揚政府如何大力扶貧，所以並沒有如過往般，有條理的解釋貧窮人口的數字，從開始就只顧介紹政府的扶貧措施、多少市民脫離貧困；這樣，市民要明白《報告》的內容着實不易，也很難與過往的貧窮情况報告互相參照和比較。

另外，政府並沒有如制定貧窮線後最初幾年舉辦「扶貧高峰會」，今年連記者簡介會也不見蹤影，也不見有關官員出席電台和電視台節目解釋《報告》內容，市民又怎能明白香港的貧窮情况？他們唯一知道的，也是從傳媒得到的印象：香港每4.24個市民有1個生活在貧窮線之下，或煽情一點來說：香港4個人有1個貧窮。

4.24個港人有1個貧窮是事實

這樣駭人的貧窮人口數字，應是預料之內。2020年對香港市民來說是艱難的一年：2019年修例風波帶來的社會動盪餘波未了，新冠疫情在農曆年過後爆發，市民排長龍搶購口罩，緊隨是一波又一波的疫情：學校轉為網上教學、食肆一度禁止堂食、失業率飈升、市民薪酬普遍下降、旅遊和零售業受到史無前例的打擊。在這情况下，2020年計算出來的貧窮人口怎會不破紀錄？

市民對貧窮人口創新高可以理解和接受，不會把問題歸咎政府，政府又何需把貧窮人口的數字說成是「純理論假設」？其實，市民想知道的，是政府做了些什麼把貧窮人口減去110萬？也盼望官員誠實交代：幫助窮人的錢去了哪裏？現在政府公布《報告》，卻不解釋內容，這樣難免令市民覺得，政府的扶貧力度是否有「作大」之嫌？

市民想知道110萬市民怎樣脫貧

市民想知道政府怎樣扶貧，但就算看完《報告》，相信他們會更加迷惘，因為政府想市民知道的，是政府推行了大大小小三四十項措施幫助市民脫貧（見《2020年香港貧窮情况報告》表A.3），但市民對這些措施的性質和作用，可以理解嗎？為着以下討論，先列出政府的扶貧措施。簡單來說，政府所指的扶貧措施分為以下三大類：第一類是「恒常現金項目」，其中最為市民熟悉的，包括綜援、長者生活津貼、高齡津貼、傷殘津貼；第二類是「非恒常現金項目」，包括眾多一次性的「派錢」措施，其中不少十分細微，例如向幼稚園學生提供一次過就學開支津貼；第三類是「設有入息/資產審查的非現金項目」，其中爭議最多、涉及金額最大的，是向公屋住戶提供的津貼（有關公屋住戶所得津貼的計算，這欄上篇已有討論，不再重複）。

政府藉着《2020年香港貧窮情况報告》大力宣揚政府的扶貧力度，有什麼不妥？筆者有以下意見：

一、2020年貧窮人口急增是眾人皆知的事實，絕非什麼醜事，政府實在不用隱瞞。政府採用相對概念制定貧窮線，雖不完美，卻是世界通用計算貧窮人口的方法。這次《報告》着意加上「純理論假設」括號，反令市民懷疑政府有意迴避窮人急增的事實，惹來諸多猜測，例如政府在《報告》中聲稱綜援幫助了更多市民脫貧，實情是更多市民窮了而申請綜援，這樣倒轉來說，令人費解。

政府「派錢」是每位市民的權利、非福利

二、政府把多項非恒常現金項目納入政府的扶貧措施，看似政府增加了扶貧的力度，且成功把貧窮人口數目大幅減少，但這些非恒常現金措施，投放的1121億元雖然龐大，差不多是恒常現金的兩倍（表2），但既然是非恒常，產生的扶貧效果是短暫的；一旦政府不再「發放現金」，脫貧的人口便會大幅減少。况且，政府就着特殊情况向市民「派錢」，是每位市民的權利，對低收入市民怎可忽然變成他們的福利？概念上十分混淆。

三、按照《報告》的計算，脫貧市民超過109萬，政府投放的金額超過2100億元（上述3類措施投放金額的總和），但實際落入受助市民口袋的錢並沒有這麼多，例如：非現金項目中公屋居民所得的津貼，得益只是數字上的計算，公屋居民的收入並沒有增加。

四、制定貧窮線的目的，並不單是為了計算貧窮人口的數目，或政府成功幫助了多少市民脫貧，更重要是從數字的分析，得知市民貧窮的成因，及政府的扶貧措施是否收到預期效果。但《報告》着重的是宣揚政府扶貧的力度，所以市民只知道政府幫助了110萬市民脫貧，但他們為什麼生活在貧窮線之下？政府所講的脫貧，又是否可以令他們以後不再生活在貧窮線之下？

政府聲稱自己大力扶貧，以致貧窮人口在2020年大幅減少110萬，但這是事實嗎？貧窮線的概念用了10多年，現在才講是「純理論假設」，市民會信服嗎？把每位市民都可領取的「現金發放」看作是扶貧項目，市民只會覺得政府玩弄數字。政府與其在《2020年香港貧窮情况報告》中做手腳，還是誠誠實實的面對香港現正不斷惡化的貧窮情况！

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授