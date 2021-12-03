這屆的立法會候選人如何？（文：林朝暉） (09:00)

立法會選舉由提名期開始至今，絕大部分政評討論，集中在高低投票率的問題。多位港澳研究前輩連續多周撰文，有的苦口婆心奉勸市民投票，有的為結果做期望管理，也有建議修改投票率計算方式。

在回答這次選舉的意義之前，筆者認為有必要先弄清楚，這次選舉跟以往有哪些不同，以及放在市民面前的選擇，是怎樣的候選人。有以下幾項拋磚引玉一起探討。

（1）選舉激烈程度明顯大不如前

過去在大選區比例代表制下，導致大量名單湧現，制度間接鼓勵人為地製造選舉裂隙；激進主張、壁壘分明的立場，有利鞏固自身選民基本盤。在最大餘額法計票下，政黨政團間、選民自身也各自「策略性投票」，政綱內容往往不是主要焦點；相反，即時民調、組織動員力、投票時間、天氣等因素都會成為風向標，左右大局。但完善選制後，地區直選用「雙議席單票制」，按理應爭取「最大公因數」，立場中間溫和將有利吸納較多票源，無疑讓選舉激烈程度大不如前。

觀乎提名期結束後首兩周，候選人之間明顯不敢挑起政策立場矛盾，相信一方面是回歸後多屆立法會選舉，礙於政治光譜長期維持「四六比」、政治議題主導，從來沒一屆選舉真正探討經濟民生發展方向是左傾或右移，爭取相對平等或是相對自由；缺少選民結構及政策立場傾向數據，普遍按兵不動。另一方面，候選人之間對於經歷社會事件後的香港，一些基本認知及未來發展方向，也有相對趨一的共識立場。以提名期結束後，截至11月19日各候選人的公開宣傳品作統計，153名合資格候選人1238件宣傳品中（包括參選宣言、選舉口號、網上發帖及海報等），最高頻次出現的關鍵字元，分別是「求變」（變革一類的字詞）、「創新」（一類的字詞），以及「內地」。由此看來，改變及創新已經成為來屆議會的基本共識，「內地」相關議題及因素，似也是候選人共同政策焦點（本系列將再有文章分析政綱及政策立場數據）。

相對直選而言，本屆功能界別選舉，競爭看似比往屆較為激烈。以往多屆功能界別選舉，早年大量界別自動當選；即使有競爭的界別，也多可根據選前民調結果、政治光譜分佈、選民結構來預料戰果，結果不會相去甚遠。不過，本屆除了個別界別（會計、醫療衛生、教育界）競爭比較激烈外，其餘界別都幾近是2爭1或4爭3等。而且從選舉工程規模上，也不難預估誰人在意席位、誰人逢場作戲。

就簡單以網絡宣傳渠道為例（見表2），它無疑是當下最低成本、最快速獲得最大接觸人次，提升全港知名度的方式。筆者嘗試比對153名候選人使用網絡宣傳工具的狀况，發現facebook及YouTube仍是主要宣傳工具，一些早年已有專頁、頻道，有較強的粉絲和人氣累積者，在網絡攻勢上，顯然比一些參選後才開設的會稍為佔優。有趣的是，有52名候選人在截至統計日（11月19日）在5項普遍常見的宣傳工具都未見蹤影，其中31名為功能界別候選人、19名為選委會界別候選人。

上述統計結果值得我們持續跟進，有以下兩個問題值得思考：一、功能界別選民相對集中，皆為特定行業人士，網絡工具是否奏效？二、選委會界別選舉中，比併1對1400多人（現時有選委出缺）的拉票能力，還是1400多名選委會視乎候選人的知名度、公眾支持度，或會考慮到市民接受政綱程度，才決定如何投下神聖一票？兩個問題將直接影響網絡工具應否被多加利用、積極面向公眾，抑或只是集中資源，只面向特定行業人士或1400多人游說拉票。

其次，本屆將是首次在出入境管制站有票站安排，容讓在內地生活的香港市民履行公民責任。據官方2019年統計，約有33萬個身在廣東地區的18歲或以上香港永久居民；具體願意往深圳跑一趟履行責任的選民比例多寡，筆者無法估計。顯然，從上述網絡渠道的應用統計上可見，在候選人無法到內地拉票情况下，微信/公眾號顯然是較有效接觸身在內地選民的方式。但數據上也可見，普遍候選人首兩周選舉工程仍然分身不暇。

（2）候選人背景分佈如何？

從過去立法會選舉可見，參選者眾，但最後獲得選民青睞晉身議會的，很多是全職參政者。除了功能界別由於性質外，參選者的背景也以商界或專業界別佔優。

從本屆候選人背景觀察，工商界、專業界、全職參政者候選人人數仍佔優。即使在「共同富裕」國策號召下，專門服務基層市民、勞工及從事社會福利工作的候選人仍相對少，但本屆制度卻吸引不少全職智庫研究人員及學者參選。究竟學者型議員能否成為選舉賣點，又能否帶來促進良政善治的改變？值得留意。

若單從地區直選及選委會候選人的學歷及學科分佈看，明顯社會科學及法律背景的候選人較具參政意向；與英美各國議會參選情况相似。再者，學歷也整體上比往屆立法會當選議員高，擁有碩博學歷候選人比例高。但學歷又能否在新選舉制度下，成為選民及選委的一個關注點？又是否學歷較好，思辯能力會較佳，在選舉論壇上有較好的演說能力，有較強知識分子魅力？也值得我們留意。

（3）新人多 不少人無政黨及組織背景

據筆者統計，本屆153名候選人中，有83人首次參選，並沒有各級議會選舉經驗。但香港此次選舉與一些國家及地區出現大量新人參選情况略有不同：大多不是政黨新人（年輕一輩）參政，更多是不同行業內德高望重的前輩參政。本屆候選人平均年齡50.8歲（參考：2016年當選立法會議員平均49.4歲）。

再者，是次選舉中有六成候選人可歸為「並不具有政黨背景」或「所屬政團只是首次參選」。政黨必然以獲得政治權力為目的，派出新人出選也是近年不少國家及地區出現的代際交接現象，有不少40之齡已成黨派領袖的案例。政黨派出新人的政治主張及理念，必然與其所屬政黨不會相去甚遠，且有黨內資深人士背書，也較易動員選民支持，民眾也有較大投票意欲。

本屆立法會選舉中大量非政黨新人參政，筆者認為3個問題值得留意及深入研究：一、不少候選人過去多年不曾參與香港各級選舉，其中有何原因認為本屆要當仁不讓，應披甲上陣？恐怕這也是不少市民的疑惑。二、大量沒選舉經驗的新人，對於處理選舉經費、選舉工程等瑣碎程序上，會否較大比例容易有失當等問題？特區政府有關部門及選舉事務委員會應否適時為候選人提供更多法律支援及行政協助？三、大量參政新人中，不少是各自領域內德高望重的前輩，但也不乏一些在參選前名不經傳，缺乏知名度及政績的人，選民對其政策立場及論政能力都缺少認識。如何讓市民明白在投票選擇何許人也，將會是未來兩周更務實地去增加選民投票意欲的關鍵問題。

投票想要一個應允給下一代的未來

最後，筆者即管嘗試回答「這次選舉為何應該投票？」或換句話說，這次選舉比以往都更具歷史和政治意義！過去每場選舉都是一場壁壘分明的政治議題表態，一次次選舉對如何改善香港深層次矛盾問題無甚幫助，結果只換來緊張及不能調和的行政立法關係，沒讓市民幸福感增加過；政治問題長期主導，也一步步破壞中央對特區的信心，缺乏互信下政制發展多年了無寸進。

筆者眼中，這次選舉不僅是完善選舉制度、經歷重大政治事件後的首場立法機關選舉，更是「一國兩制」重新出發，重建互信的重要一次。我們可以理解在「愛國者治港」基本原則下，立法機關選舉已經不再停留在民情反映，或純粹選出代表「監察政府」。市民的積極投票表態，選擇的已不完全是政治光譜，更多是候選人及政綱主張本身：從選出怎樣立場及主張、能力和往績、品性和學養、政黨背景或無黨派，甚至手段言辭溫和或偏激的人，都實際上透過投票去明確表態：想要怎樣的經濟發展方向；想要用怎樣的手段去解決房屋民生等問題；想要怎樣的央港融合速度；想要怎樣的中央與特區關係；想要怎樣的行政立法關係，甚至決定由一個怎樣的議會帶領未來的政制發展方向——最終問題是想要一個怎樣應允給下一代的未來。

選舉純屬是4年一次政治立場宣示的時代已經終結。憑政策主張、能力及對自身未來幸福的盼望、對整體社會利益及關懷去投票，也是這次投票表態的真正要義！

（前瞻與探討香港選舉系列．一）

作者是北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員