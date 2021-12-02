香港高官全面擁抱「大灣話」（文：陳帆川） (09:00)

「要『想幹事』，亦要『會幹事、能幹事』，更要做到『幹成事』」這樣運用排比句幹來幹去，讀來已經惹笑，而在公開場合以廣東話朗讀出來，則更顯詼諧，因為它根本不是廣東話。這出自公務員事務局長聶德權在公務員頒獎禮上的致辭，藉此勉勵公僕砥礪前行。

翻查資料，國家主席習近平去年也曾以「想幹事、能幹事、幹成事」敦促年輕幹部提高能力，其後國務院港澳辦主任夏寶龍亦強調香港管治者「不僅要想幹事，還要會幹事、能幹事、幹成事」。未知聶德權是否透過重複「幹成事」，去把事幹成？

另外，教育局長楊潤雄撰文強調「躺平主義」令人憂慮，認為沉迷網絡遊戲屬於歪風。然而，「躺平」在香港其實並不流行，前一陣子還算流行過「佛系」，但兩者不盡相同。說香港年輕人躺平，就有點像營銷界什麼都扯上演算法和大數據，硬塞一個buzzword（時髦術語）去吸引金主注意。至於說學生沉迷遊戲，也是拾人牙慧。

最近《梅艷芳》、《披荊斬棘的哥哥》，乃至在網絡引起話題的陶大宇《倒轉地球》，都是香港人繼續憑着一股「港味」紅到大陸。同一時間高官們卻煞有介事地「去港味」，將大陸議題搬字過紙。他們講的不是香港話，更像是「大灣話」，是說給大灣區居民聽的。

肉酸就是肉酸

同為特區的澳門又怎樣？據當地媒體報道，澳門保安司長黃少澤周一在立法會，被議員問到警隊會否轉用中式步操時，直言當局曾以《解放軍進行曲》、《歌唱祖國》等音樂配合步操，但效果「肉酸」，因此建議「順其自然」，更說步操方式也是一種歷史和文化，沒必要強制改變。

這番言論在今時今日的香港官場尺度來說，可謂非常大膽，因此受到網民熱議。事實上，肉酸就是肉酸，沒有大膽不大膽，大家之所以覺得他大膽，會不會是因為有人太細膽？當一個社會連肉酸都不能講肉酸，那真的很肉酸。

作者是新聞工作者、文化評論人