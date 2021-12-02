女性經血 傳播了什麼藝術？（文：楊志剛） (09:00)

小時見地上「染血棉」 繞道走

這是我第三次看見經血。之前兩次的經歷是一樣的：讀小學時候住公共屋邨，那時香港還沒有今天的文明進步，公德心亦沒有這樣普及，曾經兩次在上學途中見到地上棄置着一塊白色厚棉花狀的物體，相信是樓上擲下來的，窄窄的長方形白棉塊兩端繫有白色小繩子，白色棉花上面是一撻淺啡暗紅的污漬。那時也不知道是什麼東西，但直覺告訴我這不是好東西，令我繞道急步而行。小時候與經血的初次見面，雖然談不上驚嚇，但視覺衝擊至今仍然印象深刻。

在M+我把面貼近這件經血藝術，以最近距離觀賞。有何美感，有何藝術內涵？我看不出。假若這件作品的創作者是外籍女藝術家的話，我第一個反應一定會是：「崇洋！崇洋崇到連外國女人的經血都是香的！」但這位藝術家陳羚羊是我們同胞，故此我不能用這條罪名。

藝術客觀準則確實存在

這時有一位媽媽拖着七八歲的男孩，亦正在觀賞這件作品。媽媽對男孩說：「美感是主觀的感覺，沒有客觀的標準。你看不出美感，並不表示這件藝術品沒有美感。」

我不同意這位媽媽的說法。把張大千的潑彩山水畫和達芬奇的《蒙娜麗莎》給100個從未聽聞這兩名藝術家的人觀看，這100人都會覺得這兩幅畫雖然風格不同，但看上去都讓人舒服，教人歡喜，有美感。這百分之百證明美感是客觀的存在，並非各花入各眼。同樣道理，把一幅青面獠牙的影像給100個人看，100個人都會覺得醜陋，這絕對是客觀的標準。當然在客觀的美麗和醜陋之間，還有很闊的灰色，當中會有主觀的差異，但客觀的準則確實存在。

有專家說：「藝術經常挑戰我們固有的想法，這是藝術在社會的職責所在。」這說法我亦不同意。創新科技可以顛覆，例如Uber連一部汽車也沒有，卻是全球最大的電召車服務公司。這顛覆了舊有的思想，顛覆了的士行業、顛覆了商業模式、製造了機會、創造了財富。這是有實質影響的顛覆。「經血藝術」只是為顛覆而顛覆，對人類進步有何貢獻？對香港作為中西藝術交流中心的地位有何益處？我心裏想：為何不乾脆以同樣的手法用「糞便」去創作一件藝術品，兩件作品平排放在一起成為一副當代藝術對聯，左經血、右糞便！花了納稅人這麼多金錢來展出如此糞便藝術，我愈想愈激氣，血壓飈升，義憤填膺四處找有沒有訪客留言冊，要好好把這件作品痛罵一頓，還要把負責審批展品的負責人拿來問責！

男孩問母何謂經血 令我驚醒

正當我怒氣未消的時候，我見到小男孩以純真的目光笑望經血藝術說：「媽咪，這幅是用經血畫的。什麼是經血呀？」

我腦海裏「轟」的一聲，也聽不到那位媽媽如何回答。我突然驚醒，我和這名小男孩是多麼的不同。我像他年紀時見到經血就知道它不是好東西，要繞道而行，滿心疑惑卻自覺不會問媽媽，幾乎是與生俱來的禁忌，幾十年來亦未變過。這小男孩不同，他不會像我那樣把經血視為「不是好東西」，因為他見到經血這樣大方得體地當眾展示，不亢不卑。

這份驚醒，帶給我莫大的震撼。這是我人生第三度與經血的邂逅，亦是我第一次對經血作近距離的端詳，我的鼻尖隔着薄薄的玻璃距離這灘經血只有4吋。我的行為，竟然是在不知不覺中自我把數十年的禁忌和尷尬一掃而空。我的思想被顛覆了！從一生累積的條件反射式繞道而行，變成大庭廣眾以鼻尖對着經血的凝視。藝術是多麼不可思議！

經血藝術不但顛覆了我的思想，還導致我在《明報》這份主流媒體的評論版大談月經和經血這項異類題材，讓「月經」這名詞登上嚴肅論壇的大雅之堂，把這名詞去羞恥化，重見天日。有多少女子因為對月經的羞恥感，而默默承受月經帶來的情緒困擾以及心理和生理不適，但無從傾訴？有多少職場女性因為輪更制度，或要緊守櫃位的工作，在經血在身體流出後因為尷尬和禁忌而要默默忍受，不能盡快處理？有多少女學生因為月經羞恥的焦慮而影響學業和情緒？現在經血能夠這樣大大方方向公眾呈現，示範了女子流出經血，就像天熱時流汗一樣自然。下次不小心讓經血弄髒了衣服，就好像吃飯時茄汁滴在裙上，何須尷尬。

抹去千年禁忌 描繪落落大方

藝術家用她最私密的經血在紙上一抹，抹去了千年禁忌和尷尬、抹去了焦慮、描繪了落落大方。經血作品不但顛覆了我的思想，更啟發了我對藝術的包容。藝術創作的無限發揮，憑着自己一個人的感知，豈能解碼所有藝術創作的意義。當我們大義凜然把某件藝術列為不是好東西而準備大肆鞭撻時，最穩妥的前設，是自我醒覺自己的不懂，警覺自己思想的局限。這是藝術的啟發。

作者是教育工作者