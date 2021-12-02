社會政治事件下 怎助青少年抵禦精神困擾？（文：陶兆銘、陳民彧、房澄邦） (09:00)

個人及人際層面經驗正面

問卷調查結果顯示，受訪者於個人層面經驗正面。在「生命意義」方面，56.3%受訪者（不同程度上）表示同意「我清楚明白有什麼東西能令到我的人生有意義」。在「抗逆力」方面，過半數受訪者（58.3%）認同「我的信念是：『就算明天變得更差，我仍會好好地生活下去』」。

受訪者於人際層面的經驗也是正面的。超過七成受訪者（72.2%）同意「我有可以分享快樂與分擔憂愁的朋友」，只有11.3%受訪者不同意此說法，顯示受訪者的「社會支持」經驗正面。

青年賦權及公民參與經驗負面

然而，受訪者對社區層面因素的看法和經驗較為負面。於「青年賦權」方面，54.1%受訪者不認同「在我所居住的社區裏，我獲給予很多機會參與改善社區生活」的說法，只有7.8%受訪者同意說法。

於「公民參與」方面，受訪者回應也普遍負面。超過八成受訪者（81.1%）表示自己較少或從未「在社區中擔當有組織義工服務的崗位」，只有6.7%受訪者表示自己較積極參與社區義工服務。不過，27%受訪者表示「自己主動留意社區中所發生的事件」。這也是受訪者回答有關「公民參與」的眾多陳述中最正面的一項。

「抗逆力」最有助減低精神困擾 公民參與未起效

團隊就問卷調查數據進行統計分析後，發現上述其中4種因素——「生命意義」、「抗逆力」、「社會支持」及「青年賦權」，能夠減低青少年精神困擾，其中以個人層面的「抗逆力」作用最為顯著。然而，分析結果顯示，以上因素只能促進精神健康，它們未能有效抵禦青少年因社會政治事件所產生的壓力（例如：因自己的政治立場所產生的壓力、與家人或親戚有不同的政治立場而感到壓力等）和帶來的精神困擾。

社會政治急劇變化 引致新壓力

其後團隊處理及分析青少年聚焦小組訪問內容時發現，接受小組訪問的青少年意見核實了問卷調查及統計分析結果。多位受訪者提到，政治環境引發的壓力與以往經驗認知的不同：「當討論事情時……我不知道討論內容會否被斷章取義；（知道）有人會追究時，說話會小心點，需要設立一個底線，純粹是為了保障自己」；「無論你有心或無意地隱喻（討論）某個議題時，在現時環境，可能別人話你『有』，你就是『有』。可能有人話你隱喻一些好敏感的議題，你就犯了法。」

無力感重 未能抵禦 考慮離開

當提及政治環境急速變化時，不同受訪者均講述環境導致的無力感：「那種無力感是很重的，只是看是不是表現得很直白，或者是壓抑在心裏」；「好像沒有什麼方法可以紓緩這種感覺。因為有很多事情我們也控制不了，有些事情我們也決定不了，就是這樣。」

不少受訪者表示，政治環境變化限制公民參與，迫使青少年考慮移民離港：「因為放眼望去好像改變不到政治（局面），令我們的生活變成這樣。那麼就會寧願離開這裏去解決」；「大環境（使）我覺得，我能做到什麼？我可能有些負面，有時會有個比較強烈的想法——走。即是不如努力讀書、上大學，之後移民。」

傳統手法或未能回應青年需要

綜合研究結果，團隊認為，社會政治事件所產生的壓力，與其他一般常見的壓力源頭有極大分別。本港青少年關注自身處境和社會政治變化，同時受政治事件及社會轉變影響，而導致焦慮、抑鬱與無力感。經多重檢核後，研究結果也顯示，傳統個人、人際及社區層面的因素，雖然能夠促進青少年精神健康，卻不能有效抵禦青少年因社會政治變化而帶來的精神困擾。

營造安全互信空間 及早識別協助

因此，團隊建議香港政府應該加快了解青少年壓力及精神困擾的狀况和源頭，制定合適社會政策，協助紓緩情况，避免本港青少年精神健康進一步惡化。另外，學校和社會服務機構應理解政治生命事件之獨特性，積極回應青少年焦慮及抑鬱情况。在面對或處理青少年焦慮或抑鬱時，家長及青少年工作者可嘗試致力營造安全和互信的環境，讓青少年表達其關注和感受，讓他們感到被明白和接納。團隊又建議相關專業人員加強及早識別精神困擾與疾患的能力，從而協助青少年獲得適切的服務。

作者陶兆銘是香港中文大學社會工作學系副教授，陳民彧是香港中文大學崇基神學院基督教研究文學碩士生，房澄邦是香港中文大學社會工作學系研究助理及博士生