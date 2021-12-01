東邊日出西邊雨 道是無晴卻有情──台灣金馬電影獎引起的思考（文：劉銳紹） (09:00)

（1）台灣：乘勢借東風的「出入口生意」

先弄清楚「勢」何所指？既有國際形勢，也有兩岸形勢，還有台港之間的形勢，尤其是大陸打壓下的兩岸三地之勢。

──國際大勢不單是中外各國正就台灣局勢展開爭逐戰，還包括近年在國際上出現的文化爭奪戰。以前，強國利用經濟和文化優勢，向外推動本國價值觀（美、歐和戰後的日本皆是），但隨着互聯網盛行，地球村正在縮小，一些經濟不算強或受過經濟創傷的國家和地區，也可以利用文化打開新局面。「韓潮」（韓國文化產業）就是典型之一，而台灣近年也沿着這軌迹發展，即使政治備受打壓，但在文化和其他軟實力方面卻取得可觀成績。

──必須看到，台灣在文化和其他軟實力方面這些成績不是「依靠政治開路」的，更不是大陸所指這是「台灣和國際分裂勢力鼓吹和製造出來的」。事實上，這是台灣民眾和文化工作者基於人類的普遍價值和自身需求（溫飽、穩定、民主、自由、多元）而與國際趨同的大勢；雖然也有政治元素，但民眾的動力遠多於政界。加上台灣的文化工作者不斷努力，於是出現李安、侯孝賢、林懷民（現代舞蹈表演團體「雲門舞集」創辦人）等國際名士。

值得注意的是，其實大陸可以走同樣的路（並已有一些成績，例如莫言取得諾貝爾文學獎），但因為兩岸出現「東邊日出西邊雨」，台灣人可享受創作自由的晨曦，而大陸則是雨潦四集的陰天，才突顯台灣的冒尖。這一點是內地需要自省的。

──承接上述兩大趨勢，台灣近年更「無本生利」。內地對香港「一國兩制」的變動，大大提升了香港文化人與台灣結合的機緣。以金馬獎為例，過去數十屆也沒有像最近幾年熱鬧，受到國際關注與日俱增，金馬獎身價更高。今年，因為香港的抗爭電影在本地受壓（香港電影獎短期內不可能再出現2016年《十年》獲獎的情况），於是「出口」到台灣，再接上通向國際的渠道。這正是文化無遠弗屆的力量，在官方打壓下，更引發出得道多助的爆發力。

可以預見，台灣政府將繼續「開放市場」，「入口」香港的政治低氣壓氛圍，從而突出台灣的「抗共」力量，強化台灣向國際「出口」政治開放和多元形象，藉以取得更多「弱勢同情」，創造更大的跨地文化「出入口生意」，本小利大。這又是內地透過（打壓）香港而向台灣慷慨捐輸的政治血液。

（2）香港：智勇自救還是盲目自戕？

──官方如不改變現行的緊縮政策和粗獷策略，即使加強打壓，香港的社會運動只會暫時偃兵息鼓，但不會永遠沉寂下去。就近期形勢可見，香港在3方面的跨界（媒介和地域界限）結合趨勢將更成形：

一是我多次提過的文學、文化、藝術、新聞、評論等跨媒介結合（參閱9月8日本欄〈風雲生《三國》 愁雨出《紅樓》〉和11月3日本欄〈一個傻癡的孤冷文藝宣言〉），如今條件更成熟，嘗試的人愈來愈多，此乃時勢所迫，正合《正氣歌》中「時窮節乃見」的方向發展。

二是香港與國際文化空間的跨地結合。這次《時代革命》在台灣取得最佳紀錄片獎，自動獲得奧斯卡最佳紀錄片候選資格，就是典型事例。不過，香港目前最缺乏的是向國際推介本地創作的力量，無論是個人或組織、翻譯或推廣活動也不多。看來，必須在這方面出現更多有心有力的人。

三是香港與台灣之間的跨境結合。2014年「雨傘運動」之前，香港與台灣的民間運動關係不大；2016年台灣「周子瑜事件」之後，台灣人進一步受到大陸打壓，產生唇亡齒寒之感，才開始關心香港的命運。2019年至今，休戚相關的實感急劇冒升，這次再透過金馬獎體現出來。可見，未來香港與台灣之間的民間和文化結合勢必增加。

──上述反映民間心聲的電影有其生命力和戰鬥力，但從另一個角度看香港電影業，卻令人憂心忡忡。近年來，電影人常說：中國電影的眼朝向國際，香港電影的眼則朝向大陸；其意指不少香港電影為了迎合大陸市場而放輕了作品的價值。結果，一些內地電影比香港電影更有活力，後者不斷萎縮，產量大減。如今，內地電影水準提升，對香港電影人的需求如瀑布下瀉，能不令人欷歔太息！

──有志於獨立創作、反映時代和民心的文化工作者，也許可以借助眼前的政治低氣壓，一鼓作氣，創造佳作，但如果只依賴眼前的政治悲情元素，不求作品多元化和高品質，只會曇花一現，更難以創出傳世之作。

上述3點，既是生機，也是危機，關鍵是：能否智勇雙全地活着和幹下去？否則，只會在壓力之下自戕。

（3）內地：飲鴆止渴的「說故事能力」

──大陸官方對金馬獎的態度顯然是作繭自綁。近年來，內地對台灣藝人或利誘或打壓，台灣人心知肚明。大陸以為控制中國市場的准入尺度，就可以迫使外界就範，殊不知文化的力量遠比經濟更強頑。如今連續3年杯葛金馬獎，實際是自動放棄了對台灣人民和市場的文化影響力。換言之，台灣失大陸市場而得民心，而大陸則是市場、民心和影響力三失。

──看遠一點，如果奧斯卡電影獎也成為香港抗爭電影的發展空間，那麼內地是否連奧斯卡獎也抵制呢？果真如此，中國電影如何走向世界？君記否，當年張藝謀的電影也是在內地被禁，到外國才殺出血路的。北京應該思考：為什麼花大氣力辦百花獎、金雞獎，影響都不如金馬獎，更遑論奧斯卡獎？為什麼「孔子和平獎」難望諾貝爾和平獎的項背，最後無疾而終？

──今年金馬獎還在內地掀起一個獨特場景：主流傳媒不報，但一些網站卻化整為零，滾動報道，報了被刪，刪了又報。不少網民密切跟進，翌日更成為琅琅上口的內容，連「為香港加油」的《濁水漂流》也耳熟能詳。這都要感謝官方刺激出來的「逆反氣場」。

總之，中國在經濟、科技、軍事等方面可以突破成績，為什麼「說故事的能力」卻是既塞人口，又毒己喉，落得「東西均暴雨，無晴加傷情」呢？

作者是時事評論員