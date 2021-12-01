冷戰、統戰、國際線（文：陳景祥） (09:00)

中美加緊建立自己陣營

對於中美是否處於冷戰狀態，另一位大師級人物、以研究策略（Strategy）和提出「軟實力」概念聞名的美國知名學者奈伊（Joseph Nye，曾任美國國防部助理部長）11月在《紐約時報》撰文，反對將中美競爭稱為冷戰。他認為拜登政府的對華戰略可能受到冷戰思維影響，把思想鎖定在傳統二維的棋局模式中；事實上，美國與中國的競爭是一場三維博弈，分佈在各個層面，包括軍事、經濟和社會；二戰後美國和蘇聯幾乎沒有經濟和社會聯繫，遏制對手是一個可行目標，但對中國卻不行。

奈伊的意思是，如果以冷戰思維去分析當前的中美關係，既站不住腳，而且可能很危險，或會提供無效的策略，蒙蔽和誤導了美國。這位大師級人物認為中美競爭不能稱為冷戰，是因為華府絕不能低估中國，中美之爭其實遠超當年美蘇冷戰，華府要對付這位新對手，必須有新思維和新策略。

「民主峰會」重拾冷戰故技

儘管拜登政府多次表明美國不會跟中國打新冷戰，然而自今年3月開始中美對抗不斷升溫，除了各個領域的正面對峙，雙方也在加緊建立自己的陣營，這種天下二分的局面，和當年美蘇冷戰又有什麼分別？

今時今日的中美對抗，意識形態和價值觀仍然是主要內容，美國和西方陣營最擔憂的，是中國的發展模式崛起成為全球發展中國家的模仿對象，衝擊二戰之後美國主導的世界秩序和價值體系。美國口頭上說不搞冷戰，但拜登召集的「民主峰會」（12月9日召開），就是重拾美蘇冷戰時的故技，儼然如當年以資本主義對共產主義、把世界劃分為兩大陣營，不過這次分界線卻代之以「民主」和「非民主」政體。

但按拜登邀請的110個國家和地區（不計邀請歐盟）劃分，不獲邀的新加坡、泰國、匈牙利，都是行美英式的民主選舉，匈牙利更是歐盟成員，然而她們都被排除出局，主要是因為跟中國維持「友好關係」；反而近年「民主表現」欠佳的國家如印度（總理莫迪公開針對穆斯林少數族裔）、菲律賓（總統法外處決大批毒販）、波蘭（右翼極端主義抬頭）和伊拉克（國內政局亂成一團），卻因為地緣政治的考量，華府邀請了她們出席。此外，台灣已正式回覆將出席峰會，外媒評論都認為，這是對北京的一次重擊！

拜登的「民主峰會」將會是中美關係的一次轉捩點，華府以「民主」和「非民主」作為分界線，正是重演當年美蘇冷戰的戲碼，以「民主」作招牌，其實是把全球劃分為「親中」和「反中」，並且將名單公諸於眾。美蘇對峙年代，兩大陣營是以北約（創始成員12國）和華約（華沙條約組織，創始成員8國）兩個軍事集團為中心，牽涉的國家不多；現在美國以「民主」為界，由美國「認可」為民主政體的國家和地區有110個，可以說，這110個國家和地區就是美國未來跟中國抗衡的主要成員。

以「民主」為基礎 統合抗中新陣營

聯合國現有193個會員國（台灣並非會員），以108個（減去台灣、科索沃）計，「民主峰會」成員佔了56%，換言之，美國籌組這個反中聯盟一開始就成功「統戰」了一半以上聯合國的成員國，佔了多數，以數目計，中國顯然處於下風！

為了計劃跟中國長期對抗，美國可能會擺脫聯合國的傳統模式、另立一個新國際架構，以「民主」為基礎，統合成為一個對抗中國的新陣營；這個新組織不需要像聯合國般以主權國為成員，換言之台灣可以加入，西藏流亡政府也可以加入！現在「民主峰會」只是前奏，未來視乎形勢發展，「峰會」規模和形式可以不斷轉變，對中國來說，這種新模式會造成長遠衝擊，必須早為之計，考慮應對方略。

美國把中國從盟友變為頭號對手

美國認為，當前中美競爭，中國在很多方面已超越或逼近美國，唯有科技和盟友兩項，美國仍佔絕對優勢。美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）今年5月在華府2022年國防預算申請聽證會上，聲稱「中國目前並將持續地是美國向前進的挑戰」，但「中國沒有盟友，而美國在全球各地有很多盟友」，「這使美國擁有更強大能力」。防長比較與別國的實力，不在軍備上做文章，卻強調自己的盟友，說明了在華府高層心目中，盟友網絡是美國政府盤算中制勝中國的重要本錢之一。

翻開歷史，美國能保持世界霸權地位，除了軍事、美元、科技等「硬實力」，龐大的盟友體系也是關鍵因素。除了核心的盟友成員，美國還善於搞「國際統戰」，拉攏原來不是鐵桿兄弟的國家加入其陣營，對抗美國的主要對手。

美蘇冷戰正酣之際，尼克遜以極右政客的來頭，卻主動拉攏共產中國對抗蘇聯，令美國在地緣政治和全球實力平衡上取得優勢；這一招，中國應該深有體會，不過現在時移世易，美國把中國從盟友變為頭號對手，但用的還是舊招，就是建立盟友體系「圍堵」中國。

中國國際動員力不及美國

至今為止，北京一直都避免建立一個傳統模式的盟友網絡；從1949年開始，中國就致力將自己塑造成發展中國家的領導者，毛澤東當年的「三個世界」論，就是美蘇兩霸是第一世界，日本、歐洲等國是第二世界，亞非拉等地的落後國是第三世界，而中國一貫支持不結盟運動，並以反帝國主義、反兩霸（美、蘇）為號召，儼然成為第三世界的領袖；但這只是無形的聯繫，跟美國和蘇聯當年建立的聯盟截然不同。

《港區國安法》2020年6月30日實施，聯合國人權理事會在日內瓦召開會議，英國代表27個西方國家在會上宣讀聯合聲明，指新法例損害香港自由；但另一邊廂，古巴則代表53個國家發言，支持中國實施港區國安法。數量上，支持中國的國家比反對的多了近一倍，但從影響力計，支持中國的國家在國際社會的話語權和影響力卻大大不足。

與中國有正式伙伴關係的國家，現在主要是俄羅斯和巴基斯坦，以及跟中國簽訂貿易協議的東盟各國（其中越南、菲律賓隨時都可能跟中國翻臉），其他就如中非合作論壇、中國—阿拉伯國家合作論壇等，它們都以經貿合作為主，跟美國聯盟的「高度」有明顯差別。

內地學者曾撰文認為，中國軟實力總體上處於美國三分之一左右；文章指軟實力由國際吸引力、國際動員力和國內動員力3項要素構成，中國與美國在國際吸引力上的差距，主要源於中國政治制度和民族文化的國際普遍度低於美國；在國際動員力上的差距，主要源於中國盟友的數量太少；中國只在國內動員力方面強於美國（註）。

加強中國軟實力 香港有角色

加強中國軟實力，香港可以扮演一定角色；中國要抗衡美國的國際統戰、爭取西方國家支持，應該以香港為基地；以此考慮，香港不應再處處封殺西方媒體記者，這是平白浪費了香港的優勢，也削弱了中國爭取國際支持的機會。

註：閻學通、徐進：〈中美軟實力比較〉，《現代國際關係》，頁24-29，2008年第1期

作者是資深傳媒人