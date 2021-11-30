「後2020香港」系列｜張炳良：管治成敗 責在建制 (09:00)

若說過去泛民主派在立法會雖為少數，卻有機可乘，常陷議會於拖拉甚至癱瘓，致施政不順，那麼今後建制派既全面主宰立法會，能如何另闢新局，中央密切注視。管治成敗，除行政班子外，全看建制陣營的能力——即能否選賢與能，當選後能否做出成效。

何謂建制派？

政界及媒體常區分建制派vs.反對派/非建制派：建制派指（最終）支持政府的黨派，非建制派指常站在政府對立方的反對陣營。

九七回歸前，被港英「行政吸納」的工商專業精英，輔助（不是制衡）官僚施政，乃建制派，那時親中的傳統愛國左派，以及新興的民主派，皆反殖批殖，屬非建制派。回歸後，愛國左派自然地成為特區的建制派，但由港英繼承下來的「港官」，仍在中央委任的行政長官（後加上政治團隊）領導下執政，體現中央意旨，延續「行政主導」，而原港英建制精英，成功過渡為新朝建制派，泛民定位於反對派，構成早期穩定體制之四大板塊。

新選舉制下，有意見認為，只有支持「一國兩制」及《基本法》既定建制的參選人，始能通過資格審查，故皆屬建制派，並無非建制派。這近似英式議會「忠誠反對派」的邏輯，即忠誠於既有憲政秩序。所有選委和議員，經確認為「愛國者」，皆忠誠於建制，但毋須清一色，當中有捍衛政府者，也可有批判政府的反對派。

回歸後治港實驗挫敗

特區建制陣營的構成，有不同「血統」、黨派，從來非鐵板一塊。論地區組織力和選戰力，由傳統愛國力量蛻變而成的參選黨派表現較強，過去乃議會建制派的中流砥柱。

按中央原先接納的議會發展路徑，若建制派能佔立法會大多數（實際上也確如此），並有效支持特首及其班子施政，形成穩定可靠的管治同盟，泛民當少數反對派，可構成既利於行政主導、又存在選舉競爭的有節制之「港人治港」模式，結合社會上下左右的參與，中央毋須直接介入管治。

時移世易，至2020年，這個政治實驗被視作挫敗。其原因複雜，包括過去10年泛民陣營的變化（見上篇文章），以及建制派的困局：一是新舊及不同背景愛國者之間的矛盾，二是議會建制派與政府團隊之間的矛盾，三是建制派在民氣及地區普選和部分功能直選（註）上不及泛民。

管治同盟力不從心。建制派過去雖佔立法會近三分之二大多數，卻乏善足陳，常讓泛民操縱議事和程序。中央看在眼裏，不明所以，例如2019年10月起大半年任由泛民拖延而無法選出立法會內務委員會正副主席，直至國務院港澳辦和中聯辦介入，才急急解決。

2019年動亂，中央認定泛民蘊藏反中亂港勢力，更驚覺建制力量對局面失控，特區政府領導薄弱、建制黨派穩定不了社會，最終要中央出手。回歸前，中央以為延續官僚管治，加上新舊精英結合，便可順利治港。這設想未見兌現，令中央重估治港形勢和策略，最後以由上而下手段去「完善」治港制度。不過，處理了「投入」（input）元素，並不保證「產出」（output）質素，關鍵在於系統內轉化效能。

愛國力量的變化和暗湧

近年不單泛民，愛國力量也在起變化。2014年「佔中」後，出現藍營、藍絲，不少並非來自傳統愛國左派或北京重視的建制精英。時勢造英雄，2019年黃藍對壘，新興藍營群組和KOL（意見領袖）積極「勤王」，除勇於跟泛民、攬炒派、分離主義等鬥爭外，也批判官員（特別是所謂「AO黨」），以及他們視為不夠硬淨、指稱已被泛民「中和」的舊建制派。深藍對建制精英尤其不滿。

不少討論聚焦新選舉制下泛民的去路，其實建制派何嘗不是處於十字路口？他們須走出原來的運作舒適圈、適應改寫的遊戲規則。新冒起反西方的民族主義，漸主導藍營政治論述，帶引風向，具強烈的另類民粹主義和政治正確性，對傳統建制派構成壓力和競爭。

中央重整「治港」建制，須考慮起用什麼人，並超越從前圈子和路徑。目前看分四方面：傳統愛國左派、資本家及工商專業精英、回歸後培育的愛國專業和青年精英，及新興藍絲；當然還有一些過渡性人物。在議會「去政黨主導」下，建制派大黨難再獨當一面，但若各據山頭、誰也不服誰，會否製造體制新的暗湧？建制派大黨曾嘗試走既堅持愛國又爭取本土認同之路，現在是否成疑？

建制派競相爭取有為

新局下，反對派不振，看似建制安穩、能成大事，但上述三大困擾仍在。

收緊提名機制後之出選者，理應具相當質素，政見應有實在內涵，可是現時立法會競選，仍有候選人只泛泛而談，拙於公共政策，甚至對香港制度毫無信心，只求內地救港、或搬內地一套，短視和膚淺之處與從前的民粹無別。

新時期議會建制派，政治任務有二：支持政府、監督政府。「支持」不可盲目，「監督」不應為反而反、但求爭取不問實際。從中央看，若泛民干擾已成過去，建制派毋須「護航」，應展現新的負責任、鏗鏘有力的問政風格，如何鍛煉出這能力，乃一大挑戰，不是改制就自動到位，一切靠認真競爭。

建制派並非執政派，也難與美式同一政黨控制國會及出任總統時出現的Unified Government（合一政府）相提並論，而就算在美國也存在不間斷的行政立法角力。議會欲「有為」，往往積極與行政議價，不像英式議會般由多數黨的內閣擺佈。

另一挑戰是整合建制派成穩定施政的力量，必要時一錘定音。誰有能力發號施令，還是讓各自發揮？建制派3類議員（選舉委員會、功能組別、地區直選）的定位和表現自會不同，有政黨背景的跟單幹的也不會一樣，協調需要權威與實力。

建制派過去靠頂住泛民為團結基礎，現已失掉。將來會突顯監督制衡，競相爭取有為，尤其是來自地區選舉的政黨議員，無懼把矛頭指向政府團隊及公務員，以展示問政勇猛、為民請命、為民消氣。政府並非摸不得之老虎屁股，若問政有道，也助提升管治表現。

成也選委會、敗也選委會

中央認為過去直選普選之路只利於泛民及民粹主義，影響議會質素，故傾向精英議政，重設選委會議席，且佔44%大多數。新制能否如願產生賢能、開啟新風，讓社會叫好，自是考驗。可謂成也選委會、敗也選委會。

選委會議員理應不受局部或行業、地區利益左右，較為看重全港和國家發展需要，但不等於政府的天然支持者、對政府提出的照單全收；他們不欠政府，除非中央有強烈表示。部分循選委會出線的新人，議政或屬初哥，但具專業行業地位，及社會和公共服務資歷，其挑戰行政的力度不容輕視。

因此，改制後建制派主打的議會跟政治官僚的角力，不一定比過去建制vs.泛民大小二分天下時期為少，變數仍多，政治不會消失。

註：部分以個人選民直選而非公司/團體票選舉的功能議席

（「後2020香港」系列之四）

作者是香港教育大學公共行政學研究講座教授、運輸及房屋局前局長（2012-17）