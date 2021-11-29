房署官僚按章工作 如何說好中國故事？（文：羅庭德） (09:00)

皇后山車位配套不足 加劇北區交通擠塞

皇后山位置偏遠，不少區內居民以駕駛私家車代步出入，但車位配套卻極其不足，與社會發展脫軌。山麗苑合共有3222伙住宅單位，而屋苑地庫停車場共有220個私家車停車位，平均大約每15戶才有一個泊車位；皇后山邨則合共有8865戶，獲分配301個泊車位，以此計算，平均每29戶才有一個泊車位。參考將軍澳1998年落成的房屋署同類公屋暨居屋項目，尚德邨、廣明苑及寶明苑合共約1.1萬戶，獲分配合共1044個泊車位，平均大約每11戶有一個泊車位，反映這20年間房屋署在車位編配的工作上不進反退。

在泊車位緊絀情况下，不少車主或會鋌而走險違例泊車，而龍馬路為皇后山及鄰近村落的唯一出入車路，違泊問題或會引致龍馬路出沙頭角公路車流倒灌。在公營交通運輸方面，北環線東延支線皇后山站落成遙遙無期，署方現時安排皇后山大部分專線巴士北行往沙頭角方向經龍山隧道出港九地區，惟沙頭角公路馬尾下段車路為雙線雙程行車，途中亦為多條村落的村路出入口，在欠缺入村袋口位的車路設計下，皇后山入伙後該路段繁忙時間擠塞問題令人擔憂；另一方面，在規劃時間表不協調情况下，原本紓緩粉嶺交通的粉嶺繞道工程預計2025年建成，只能照顧粉嶺北發展項目，與皇后山邨及山麗苑的入伙時間無法配合，皇后山南行車流將對一鳴路落粉嶺公路及聯和墟路段交通造成極大負擔。

配套設施存真空期 未能以人民利益為中心

粉嶺山麗苑及皇后山邨坐落於前皇后山軍營，方圓一公里範圍多是3層高的村屋，山麗苑地點是同期4個居屋屋苑中最偏遠，但單位戶數及居住人數卻是最多的一個屋苑，附近只有聯和墟及粉嶺港鐵站兩個較為成熟的社區，新居民極依賴樓下的屋苑配套設施，自成一格。山麗苑居屋業主將於本月30日起分配鑰匙，至於皇后山邨皇頤樓、皇滙樓及皇樂樓首3座預派中公屋，預計於下月取得入伙紙後安排分配鑰匙，換言之最快明年1至2月期間已經有居民完成裝修入伙。

現時皇后山商場及街市尚未取得入伙紙，特別是皇后山街市並非由房屋署直接管理及安排檔攤租務，房屋署工程組在取得入伙紙後將街市管理權移交予房屋署負責屋苑管理的組別後，亦要再由街市承辦商安排街市的裝修設計及招租工作，預計明年5至6月街市才能正式提供鮮貨零售；而皇后山商場雖然屬房屋署直接管理及承辦租約事務，但一般食肆申領牌照亦需要至少3個月時間。換言之，皇后山約3萬位新居民，在明年2月入伙初期，將面對樓下欠缺生活配套設施的困局，入伙與配套設施之間的真空期將維持3個月之久。

新屋苑入伙初期的配套設施不足，本是無可厚非，問題是皇后山屋苑人數多達3萬，而且鄰近配套成熟的社區並不在步行可達的距離內，房屋署在工程期間理應預視到相關問題，及早安排相應對策，例如安排場地邀請皇后山3個負責新居適應工作的社福機構協辦短期市集、組織團購，或者安排短期加密專線來往皇后山與石湖墟及聯和墟兩個街市，以人民利益為中心，解決居民在這段真空期間的生活所需。

官員欠人文關懷 無視社會傳統文化

山麗苑將於11月30日起由5間房屋署指定律師樓協助各業主處理最後簽約手續。據了解，現時房署已與上述5間律師樓排好日程，每間律師樓每日處理至少40宗交易，即每日至少處理200個單位，以山麗苑總共3222伙單位計算，換言之最尾一批山麗苑業主最早會在12月中領取鑰匙；至於皇后山邨首3座預派公屋則預計於12月中至12月尾領取鑰匙，另外兩座皇順樓及皇盛樓則預計於明年1月領取鑰匙。不論山麗苑或皇后山邨的居民，皆面對接近農曆新年入伙的尷尬日期。

明年農曆年初一在2月1日，中國內地的建材工廠一般都會提早約半個月截單收爐，並於農曆新年期間休息一至兩星期，令一眾皇后山準居民未能趕及訂製家具及裝修材料，變相或未能趕及新年前入伙，一來造成經濟壓力問題，部分皇后山邨住戶及山麗苑業主需要在預先繳付租金或開始按揭供款，未能及時裝修入住的情况下，白白多交一個月的租金及按揭費用；二來居民將在搬遷面對實質困難，尤其是山麗苑1000伙的綠表業主，他們必須在領取山麗苑鑰匙起計兩個月內交還現居的公屋單位，若山麗苑單位因臨近農曆新年而無法如期完成裝修，居民將被迫繳交3倍租金延長多1個月公屋租約，而尾批領取鑰匙的業主更可能因為裝修期橫跨農曆新年，而趕在限期前交還公屋。

本人在9月份預視上述情况下，多次要求房屋署代表切實了解及處理問題，惟房屋署相關經理僅以「署方未有相關政策」為由而多番婉拒。當然，不同政府部門均有其慣常行政機制，但當數以千計萬計的個案出現時，這反映事件並非個別例子，存有公共性。每一個政策背後均有其社會脈絡，農曆新年乃中國最重要的傳統節日，有助維繫家族倫理及社會和諧，是向世界說好中國故事、中華文化的重要時刻，官員若摒棄社會傳統文化的考量，當然可以理直氣壯地按章工作，行事毋須具備人文關懷，繼續以僵化的行政程序回應數以萬計居民的困擾。

「時代是出卷人，我們是答卷人，人民是閱卷人」，任何政策方案均需掌握及照顧社會文化脈絡，把人民放在至高無上的地位，體察民情，了解民困。未來新界北各項目乃香港發展的重中之重，期盼相關部門的官員能夠將民之所欲記掛在心，時刻自我革命，自我警惕，以提高市民的幸福感、獲得感為目標，方能共同合力建構一個更為美好善治的社會，垂範世界，說好中國故事。

作者是北區區議會主席