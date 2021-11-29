尊重各國人民民主權利——中俄兩國駐美國大使聯合撰文（文：秦剛、安東諾夫） (09:00)

2021年12月9日至10日，美國將在線上主辦「民主峰會」，其自行決定誰能參會、誰不能參會、誰是「民主國家」、誰不是，是典型的冷戰思維，將在世界上煽動意識形態對立和矛盾，製造新的分裂。這種趨勢與現代世界的發展相矛盾，它不可能阻擋全球多極化架構的形成，但可能干擾這一客觀進程。中國和俄羅斯堅決反對。

民主不是一小撮國家專利

和平、發展、公平、正義、民主、自由是全人類共同價值。民主不是哪一個或一小撮國家的專利，而是各國人民的權利。實現民主的形式有多種，不存在放之四海而皆準的模式。一個國家走的道路行不行，關鍵要看是否符合本國國情，是否順應時代發展潮流，是否帶來經濟發展、社會進步、民生改善、社會穩定，能否得到人民支持和擁護，能否為人類進步事業作出貢獻。

對民主最基本的判斷標準，就是看人民是否有廣泛參與國家治理的權利，人民的訴求能否得到回應和滿足，人民有沒有獲得感和滿足感。如果人民只有投票時被喚醒、投票後就進入休眠期，只有競選時聆聽天花亂墜的口號、競選後就毫無發言權，只有拉票時受寵、選舉後就被冷落，這樣的民主就不是真正的民主。

中國的社會主義民主政治，是全過程、最廣泛的人民民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。中國人民既有選舉權，又有依法廣泛參與國家治理的權利，通過中國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會行使國家權力。中國還有8個民主黨派作為參政黨，以及獨特的政治協商制度和機構。任何重大決策、任何涉及人民切實利益的問題，都要經過廣泛充分的協商討論，在各方形成共識的基礎上制定出體現人民意志、符合人民利益的政策和措施。實踐證明，中國全過程人民民主在中國行得通、很管用。中方倡導構建人類命運共同體，各國生活在同一「地球村」，大家的事情大家要商量着辦。

俄羅斯是民主聯邦制的法治國家，實行共和政體。民主是俄羅斯政治制度的基本原則。2020年公投通過的憲法修正案進一步加強了民主體制。在俄羅斯，民主的發展與文化和傳統密切相關。俄羅斯的議會制度傳統可追溯到100多年前。俄羅斯的政治制度正在穩步發展，需要一個穩定、平靜的環境來確保人民的權益。

民主應體現在國際關係中

民主不僅應體現在國內治理上，還應體現在國際關係中。真正有民主精神的政府都會支持國際關係民主化，而不是在國內提倡「民主」、在國際上推行霸權，在國內呼籲「團結」、在國際上製造分裂。儘管各國在特定問題上存在分歧，但應在相互尊重基礎上開展合作，實現發展繁榮。

各國主權、安全和發展利益不容侵犯。違反《聯合國憲章》等國際法基本準則，以打擊腐敗、促進民主價值觀或者保護人權為藉口干涉他國內政，阻礙他國發展，動輒揮舞制裁大棒，甚至侵犯他國國家主權、統一和領土完整，顯然是反民主的。

任何國家都無權用單一標尺衡量世界豐富多彩的政治文明。通過「顏色革命」、政權更迭，甚至動用武力等非法手段輸出本國制度，顯然是反民主的。

在國際事務中，各國應秉持共商共建共享理念，踐行真正的多邊主義，形成更加包容的全球治理，而不是誰的拳頭大誰說了算。唯我獨尊、本國優先、霸權主義和單邊主義的做法，顯然是反民主的。

追求共同安全和共同發展是國際社會的主流願望。將意識形態作為打壓他國、推行地緣戰略的工具，追求自身絕對安全，製造分裂和對抗，顯然是反民主的。

世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系；只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序；只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際規則。侈談「基於規則的國際秩序」，避談聯合國和國際法，以小集團規則取代國際規則，是修正主義，顯然是反民主的。

世界上層出不窮的戰爭和動盪一再證明，對外推廣「民主」，將自己的制度和價值觀強加於別國，嚴重破壞國際及地區的和平、安全與穩定。轟炸南聯盟（編者按：南斯拉夫聯盟共和國），軍事干涉伊拉克、阿富汗和利比亞，以及所謂「民主改造」都貽害無窮。各國應將主要注意力放在辦好自己的事情上，而不是對他國指手劃腳。對中俄的民主毋須擔心。某些外國政府更應反躬自省，想想他們國內發生了什麼。這些國家的各種集會被橡膠子彈和催淚彈驅散，這是自由嗎？看上去不太像。

停止挑動隔閡與對立

在國際社會面臨諸多全球性挑戰之際，各國迫切需要加強協調與合作，共同推動人類進步事業。特別是今天，國際社會需要加強合作，共同應對新冠肺炎疫情、促進經濟發展和打擊跨境威脅。

中國和俄羅斯呼籲停止在「價值觀外交」的旗號下挑動隔閡與對立，各國之間踐行相互尊重、合作共贏的國際關係理念，推動不同社會制度、不同意識形態、不同歷史文化、不同發展水平的國家和諧共處。