威權政治下的選舉（文：陳家洛） (09:00)

威權選舉的內在矛盾

在威權統治下,參選名單數目和投票率不是愈高就一定愈好的,君不見香港的當權者及輸掉議席的親政權人士如何痛恨2019年那一次投票率有史以來最高,而且所有選區都有競爭的區議會選舉?今次立法會議席增至90席,惟地區直選議席由35席減至20席,這邊有440多萬選民;相反新增的選舉委員會那邊的1448個選民有40席,還有那30個選民基礎不一的功能組別議席,怎樣看都不是一次普及而平等的選舉。

即使政務司長李家超主持的「資格審查委員會」只撤銷一個兼職政府部門的參選人的資格,其餘的可以過關出閘,但是無人可以因此推斷當局沒有做好政治審查的工作。除了有「資格審查委員會」為參選資格作最後把關,有意落場的必先通過「選舉委員會」提名這第一關。依靠這些「否決點」,為一個同質性已經很高的選舉,帶來一些可控的競爭。早前有自稱毫無疑問愛國愛港的團體和個人公開表示向「選舉委員會」5個界別都爭取得到提名相當困難,更有個別人士證實被要求轉區或改往另一個功能組別,不同意就不用選,本身是管治轉向「威權化」(autocratization)的證據。

今次選舉安排中其他自相矛盾的情况也甚為明顯:

(1)今屆為政府修改選舉制度後首場立法會換屆選舉,希望「好好睇睇」卻不想民主派選民藉投票抗議,於是今年修改法例,禁止呼籲不投票、投白票、投廢票,如此一來就得承受有選民不會投票的後果了;

(2)政府近日統一要求出入醫院、郵局、街市等公共地方的市民必須使用「安心出行」,卻擔心這會「趕客」不利投票率,於是又豁免投票站使用「安心出行」;

(3)既然「外防輸入」是防疫抗疫的頭等大事,近日又為了盡快與內地通關而一再收緊豁免安排,為什麼又特事特辦設立幾個豁免檢疫要求的邊境投票站?

政府早前公布,今次選舉全港將設逾620個票站,包括竹篙灣檢疫中心,予正接受強制檢疫的選民投票。「選舉觀察計劃」的一項網上群組意見調查發現,建制派支持者較民主派支持者更明顯地同意在選舉期間採取嚴厲的措施(表1)。我們進行調查當時,政府沒有邊境投票站的構思。但既然今天已有了決定,在政策層面,當局應否及早考慮加強邊境投票站及竹篙灣投票站的防疫安排,例如要求所有使用人士必須完成接種疫苗,並先做有效核酸測試,寧濫勿缺,做好風險管理,保障工作人員及讓市民安心?

自由選舉的相對優勢

比較管治與政策研究中心及「選舉觀察計劃」去年2月至今年6月期間,蒐集在疫情的影響下,世界各地的選舉和公民投票的數據,發現在投票日之後疫情轉差的一共82個,轉好或無變的一共87個。另外,與上次同類選舉比較,有86個選舉錄得投票率下跌;上升的則有57個。從政體的自由度作比較檢視,表面上所有政體皆要面對疫情變差和投票率下跌這些趨勢所威脅,不過自由政體的選舉卻在3個方面的表現較不自由政體為突出:完全不受選舉杯葛影響、只有個別與選舉相關的暴力事件困擾、執政黨的得票較佳(表2)。

以9月的俄羅斯國會換屆選舉為例,獨立選舉監察組織Golos追蹤到有約5000宗投票違規報告,包括威脅選舉觀察員及偷塞假選票等,亦收到不少民眾稱被僱主強迫投票的投訴。即使有14個政黨獲准參選,許多有實力的反對派政客及社運人士被禁參選,降低反對派的勝算;當局以新冠疫情為由延長投票時間到3天(9月17至19日)惹來質疑。支持總統普京的政黨「統一俄羅斯黨」得票跌至49.8%,但維持議會三分之二席位:第二大黨是共產黨,得票18.9%,其票數增長表示選民藉此表達抗議普京。

這些客觀事實的陳述對威權統治下的選舉的啟示,在於當權者在過程中自暴其短,結果沒有為自己帶來「好好睇睇」的認受性。

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治與政策研究中心總監,選舉觀察計劃成員