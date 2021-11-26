性教育未符需要 中學生從不可靠渠道學習（文：陳朗軒） (09:00)

如果教育局要更新性教育課程文件，應該從什麼方向入手？我們認為性教育的根源問題，是未能從學生的真實需要出發，設定內容、教學時數和教學方法。要有系統地改善性教育，必須先了解學生的期望和需要，再就學校的資源分配，由下而上地設計性教育課程。平機會亦在數年前向政府反映，若修訂《學校性教育指引》，在諮詢階段至少應涵蓋青少年持份者。

就此，MWYO於今年1月至5月進行問卷調查，了解學生對性教育的看法和性觀念，並透過深入訪談探討老師對性教育的看法和性教育實施情况。我們向12所中學的學生發問卷，一共收回5516份有效問卷，發現中學生普遍認為學校對他們最想學習的性教育課題講解不足。同時，在性教育未能回應學生實際需要的情况下，不少高中生透過不可靠的渠道吸收性知識。

最想學習的性教育課題

我們問到學生最想學習哪3個性教育課題，結果如表1顯示，男生較想認識生理知識，而女生對性觀念和社會議題的興趣較大。同時，不論性別和年齡，學生均希望知道如何處理感情關係。

在初中生當中，有25%男生和28%女生較想學習如何處理感情關係；在高中生當中，有29%男生和34%女生有同感。我們在問卷中設有開放題，問到學生對於性知識和兩性關係資訊，最想問什麼。有103位學生提出有關感情關係的問題，是開放題中學生最常問到的範疇之一，例如如何談戀愛和維持感情關係，以及到何時是適合拍拖的年齡。

女生對不同性傾向或性小眾議題的興趣較大，分別有27%初中女生和34%高中女生表示較想學習。有91人透過開放題問及此課題，當中不少問到性觀念和社會相關問題，包括同性婚姻平權的議題、社會對同性戀的看法和接受程度。此外，24%高中女生對性別平等的課題較有興趣，比例相當高。

可是，在學生對上述課題有興趣和好奇的同時，他們大部分認為學校的教學不足。分別有77%、74%和69%高中生認為，學校對不同性傾向或性小眾議題、處理感情關係和性別平等的講解不足。同時，分別有83%、75%和72%初中生認為，學校對上述3個課題未有足夠講解。可見，現時學校提供的性教育未能滿足學生的期望和需要，難以解答他們最感好奇的問題。

「不可靠渠道」的危害

當學生不能透過學校性教育獲取性知識，他們可能因此而選擇透過其他不可靠的途徑了解。

我們發現初中和高中學生在獲得性知識的渠道上有顯著差別。從表2可見，高中生主要透過同學或朋友（男生：21%；女生：19%），以及論壇、社交媒體等網站（男生：20%；女生：28%）了解性知識。值得留意的是，有近兩成高中男生（16%）吸收性知識的主要途徑為色情網站或書籍。這些渠道提供的資訊未必一定準確，可能會妨礙學生對性建立正確的理解，而色情資訊更可能令暴力或非自願性行為「正常化」。相比之下，初中生吸收性知識的渠道較為可靠，分別有29%男生和22%女生主要透過老師學習性知識，處於首位。因此，學校可增加與媒體素養相關的講解，增加學生分辨資訊真偽的能力，亦可鼓勵學生透過社工或性教育網站等相對可靠的渠道獲取性知識。此外，學校應培養高中生對色情資訊的批判能力，和讓他們了解色情資訊可能造成的危害。

蒐集學生意見 加強家長角色

除了教導學生從可靠途徑吸收性知識外，學校在設計課程的層面，可設立由下而上表達意見的渠道，蒐集學生對性教育的意見和疑問，以便設計課程時，可兼顧學生的需要。鑑於學生或因感到尷尬而未敢發表意見，相關渠道應匿名，以保障學生私隱。這樣，學校能參考不同級別和性別學生對性教育的期望，為各班級擬定適切的課程，甚至透過這些渠道直接解答學生對性的疑問。

學校未必能為每位學生的個別需要而度身訂做課程，故家長可填補這方面的不足。除16%的初中女生外，我們發現只有7%初中男生、6%高中女生和3%高中男生主要透過家人吸收性知識，所以現時家長在中學生的性教育扮演的角色較小。學校可舉辦家長講座或工作坊，邀請性教育機構講解不同成長階段的子女面對的問題，以及應掌握哪些知識及能力；家長又應該在何場合、用什麼態度和語氣向子女解釋和談論性知識。學校亦可透過定期發出的家長通訊（包括手機應用程式）向家長傳授相關知識、為家長提供親子教育指引，甚至推薦相關資訊網站和書籍刊物。家長是可靠的性知識學習途徑，如果他們可更有自信和大方地討論性，子女將更樂意與他們分享疑難和迷思，家長也可即時糾正子女對性的謬誤和錯誤觀念。

（作者按：由於有小部分學生未有完成整份問卷，個別題目的回答總人數可能會有輕微偏差）

作者是MWYO青年辦公室研究員