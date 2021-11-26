彭帥還能問 高麗直接消失（文：曾志豪） (09:00)

「中國特色的危機處理」，就是解決提出問題的人，誰說有新冠病毒的便說他造謠再拘捕，告一個「尋釁滋事」；彭帥說自己被「MeToo」了，便直接把彭帥連同「那個退休高官」的名字消音，就當沒有這個人。

但外國勢力不肯罷休，便用另一方法，「說好中國故事」，把彭帥的案件重新演繹為一個「不想講太多私隱的一個很安全很自由的女孩」，創作理念是「不管你信不信，反正我信了」。可以參考朝鮮的「我們最幸福」劇本。

第三個方法便是「挾洋自信」，找外國人說中國故事特別有說服力，所以找了國際奧委會主席一個洋人和彭帥傾談、力證安全。可以參考之前世衛總幹事譚德塞。

第四個方法，當一切公關手法無效，便要用最後武器：「堅決反對外部勢力政治干預」，把外界對彭帥的關注全部轉換成「政治陰謀」、「運動政治化」、「藉人權事件說三道四」。

但外國傳媒不肯放棄的原因很簡單：至今未有一個獨立可信非官方來源去詢問彭帥性侵指控是否屬實。另一個原因更簡單，MeToo指控另一個主角、政治局前常委張高麗完全消失，大家還能在狹縫中關注彭帥，卻完全無法詢問「高麗去哪兒」，這和一般MeToo案件大有分別。你看「德藝雙馨」愛國藝人涉嫌「睡粉」事件，傳媒可以刊登「睡粉」指控以及查問當事藝人回應，為何彭帥事件的「男方」卻不許提及？

以往國家發生這麼大的「八卦新聞」，香港的傳媒可以突顯「兩制」的優勢，享受內地傳媒沒有的「新聞監督自由」；今天好了，和內地看齊，港台疑把「彭帥失聯」的新聞下架，其他傳媒把「高麗」消失，統一和諧，結果是中國故事更加無人相信，這真是強國樂見現象嗎？

作者是傳媒工作者