區議會應否留低？（文：林緻茵） (09:00)

目前全港區議員的人數只有原初的三分之一左右，部分區議會更因人數不足難以運作。在不會補選的前提下，政府提出暫停由現屆區議會審批社區參與計劃和地區小型工程撥款，改由民政事務總署、康文署等聽取地區意見後提議項目。上述措施屬暫時性，無論是中央還是特區政府，也未有就下屆區議會的安排定案。然而有關區議會的問題，始終要解決。

區議會廢存未明

區議會到底是「諮詢機構」還是「民選議會」，各方一直有不同意見：在《基本法》和本地法律的定義下，區議會一直是諮詢機構，它並不具有現代議會最重要的兩項權力，即立法權和審批公共開支的權力。但與此同時，區議會在過去卻是代議政制發展的切入點，它曾經歷的改革包括：（1）直選議席的遞增；（2）職能的強化；（3）與立法會組成掛鈎。就區議會的改革，以往各方相對較容易找到平衡點，因為區議會權力有限，民主化所帶來的影響可控，中央應較大機會接納。

現時我們可以肯定的，是根據全國人大常委會的決定，立法會和選委會的組成將與區議會脫鈎，以示區議會「非政權」的定位。不肯定的，是來屆區議會的組成，甚至是廢存：常委會就完善選制作出的決定只涉及基本法兩個附件，而區議會的組成不由附件直接規定，因此本屆區議會未受影響。基本法第97條只訂明香港特區「可」設立非政權性的區域組織，其職權和組成方法由本地法律規定，但沒有規定必須設立區議會，或區議會必定要由民選產生。從剛設立的資格審查委員會的職能，我們也看不到端倪。資審委的職能為「負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格」，區議會的候選人資格不在其中。

就區議會的廢存，現時社會上有各種呼聲：一方的意見認為，就算要保留區議會，它亦必須「回到」地區事務諮詢機構的職能，不能太過政治化，以免再次陷入2019年後的狀况。有人深信「去政治化」的關鍵，就是大幅削減直選區議員的人數，引入間選（例如由分區、防火和滅罪委員會委員互選）甚至是委任議席。既然區議會難免要重新定位，那麼在完善選舉制度的大方向和政治現實下，什麼應該變，什麼應該不變？

如何確保選舉安全？

在完善選制的邏輯下，有幾點是必須於將來的區議會制度中體現的：第一，與其追求區議會「去政治化」，更準確的說法是保障「選舉安全」，即確保抗拒現行憲制秩序的人不會獲得參選資格；第二是選賢任能，第三是對地區行政有效益。就選舉安全問題，現時立法會選舉由提名、資審、宣誓3個程序把關，議員上任後如有違誓行為，亦可能失去議席。以上3個程序有各自的功能：提名制度的象徵意義，是為了讓立法會候選人得到各界別廣泛接受；資審是透過查核參選人過去的言行，以判斷其參選資格；宣誓是確保當選人在就任公職期間擁護基本法和效忠特區。

既然區議員的職能較集中於地區，選委提名制度自然不應套用於區議會選舉。其次，人際網絡較集中於地區又沒有政黨背景的區議會參選人，有何渠道接觸各個界別的選委並獲取他們的提名，而選委又如何決定應否給予提名，牽涉非常高的協調成本。現時千多名選委依然未為社會所廣泛熟悉，所以在這次立法會選舉裏，有一部分的選委未有行使他們的提名權，亦有個別選委出現重複提名的情况。

至於資格審查，本身在區議會選舉中已經存在，只是2019年時未有資審委，相關的工作由選舉主任負責。過去社會的批評，在於由公務員擔當的選舉主任是否有足夠的能力和權力判斷候選人的資格。今屆的區議員就任時並未有《2021年公職條例》；而相關法例生效後，作為監誓人、同時屬於資審委的民政事務局長是以條例中的「正負面清單」重新判定區議員的資格。

在下屆的區議會選舉裏，參選人的資格審查可由民政事務局長負責。對於政府而言，唯一需要界定的情况是：候選人得到參選資格後、但又未當選為公職人員之前，如何避免有人利用選舉作為宣揚違憲思想的平台。當局在制訂區議會候選人的資審機制時，可作進一步規定，相信不難處理。下一次的區議會選舉與社會事件已相隔一段較長時間，加上《國安法》的實施，利用選舉宣揚違憲思想的情况不太可能發生，故現行的資格審查制度，已足夠保障選舉安全。

區議會應保留較大比例的直選議席

解決選舉安全問題後，下一步就是確保區議會制度能夠選賢任能。不能否定的是，基於過去多年的選舉經驗，區議員除了在區議會內反映地區意見外，也同時補充了政府政策執行，以及政府部門在處理地區問題上的不足。「選舉」始終是產生服務地區的誘因的最大因素，社區主任和委任的分區委員不能完全代替區議員的職能；假若區議會被廢除，社區主任的出路收窄，又會有多少人願意「入行」做地區工作，很成疑問。

保存區議會直選議席的最主要理由，在於立法會依然有直選議席，而直選仍有一定程度的競爭。近日，立法會選舉的投票率成為熱話，而立法會的投票率不能脫離最基層的政治參與。在新的選制下，保留區議會選舉，有助於認同現有憲制秩序但又持各種立場的黨派重新培育一批有支持度、有地區經驗的選舉人才。此外，大幅削減區議會直選議席，也容易令選民覺得政治制度轉變太大，導致參與度收縮。

區議會的數目，取決於地區行政需要

至於應否合併區議會，關鍵並不取決於現時立法會直選選區的改變。在這點上，不少坊間討論都偏離了區議會設立的原意。區議會的數目是取決於地區行政的需要：現時18個地方行政區是由1981年的《地方行政白皮書》劃定（加上40年間有一些變化，如現今油尖旺是由油尖及旺角合併而成），而白皮書的首要目的，是重新組織和協調各政府部門的工作，並透過把部分行政決策權力委讓（de-concentration）予地方官僚，提升施政的回應性，以改善地區行政；地區行政的變革，衍生了區議會在地區事務上的諮詢職能。當然，港英政府於1982年在區議會引入直選，也同時帶動了民主化，因為這象徵了政府在地區事務上的決策過程，是吸納了市民的意見。後來在1985年的立法局選舉中，包括區議員在內的選舉團產生10名「地區」立法局議員，區議會與代議政制的發展進一步連結。

在行政主導下，區議會的數目理應跟隨行政而非立法機關而轉變。所以特區政府在判斷應否把區議會合併時，首先需要檢討的是：在現有行政區的劃分下，地區行政的成效。如證實現時的地區行政行之有效，區議會的數目也沒有必要改變（篇幅有限，有關地區行政例如民政事務專員的改革，另行撰文再議）。

另一個相關的問題，是各個區議會選區的劃分。選區規模和議員行為的關係是選舉研究的常見課題，小選區的好處在於議員和選民之間的連結，但選區規模有限，亦較難提高議員平衡利益的能力。選區如何劃界，視乎我們期望未來的選舉人才，應該表現出怎樣的質素。

有關區議會改革的討論應避免捨本逐末、利益主導，亦不必全盤否定甚至是逆轉過去區議會直選所帶來的變化。在能夠有效確保選舉安全的前提下，應盡量保留競爭的空間。

（「香港10個不能迴避的政治問題」系列之九）

作者是香港政策研究所高級研究員