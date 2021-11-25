視障人士出行難安心（文：黃俊恒） (09:00)

未改善問題 更延伸安排到食肆

事實上，自政府處所強制使用「安心出行」後，視障人士關注之聲已然此起彼落，不少視障人士更表示，如無必要將避免前往政府處所。不同的視障人士機構紛紛發聲，要求政府改善，回應視障人士的困難和需要，可惜至今仍未得到正面回應。在此情况下，政府把強制安排延伸到所有食肆，對一眾視障人士無疑是一種忽略，令人感到奇怪。

一般人可能認為，豁免包括視障人士在內的殘疾人士使用「安心出行」，已經足以方便一眾視障人士，但事實並不盡然，因為即使視障人士可以改用「填紙仔」的方式記錄進入處所的資料，仍然需要面對一系列問題。

抄錄身分證 私隱有風險

我們相信，政府強制食肆使用「安心出行」，就算有豁免措施，其安排都將與現時政府處所沿用的方式類似。若如此，視障人士便需要留下自己的部分身分證號碼。先不論這組資料會牽涉個人資料私隱風險，工作人員協助視障人士填寫有關資料時，更可能需要視障人士出示身分證以便抄錄，這便會形成更大的個人資料私隱風險。誠然，這樣的安排對視障人士的私隱保障並不理想。

可獲豁免者 前線員工能辨否？

再者，食肆員工，甚或現時各政府處所的前線人員，是否能分辨所有可獲豁免的視障人士呢？要知道並非每位視障人士都會使用白杖或導盲犬，前線人員很可能因着確認視障人士是否符合豁免條件，而與市民產生不必要的誤會。政府要在這方面加以說明或澄清，否則，在擴大強制使用「安心出行」的範圍時，勢必引起前線人員和市民之間的更大矛盾。

更重要的是，強制食肆使用「安心出行」並提供豁免安排，對食肆東主和員工而言是額外的工作。要知道，若政府提供豁免，前線人員要花上比現時更多的工序去確認獲豁免人士的資格及資料的準確性，究竟前線員工有沒有這等空間承擔額外的工作要求？這一切都是政府需要解答的問題。

任何「強制處所」 都要提供豁免

如果政府拒絕為市民提供豁免，就等於拒絕那些未有或未能使用智能手機的市民進入食肆，這明顯是一種歧視性的措施。因此，我們主張，政府在任何處所強制使用「安心出行」，都需要提供豁免安排，並提供完善的配套安排，否則只是向視障人士發出一個信號，就是政府為了防疫，不惜限制小眾和弱勢群體的行動，這實非作為國際先進城市的香港所應有的。

二維碼增設點字 助視障者掃安心

即使是那些能夠使用「安心出行」程式的視障人士，也不等於他們完全不受強制措施影響。視障人士使用的智能手機，雖然大都備有屏幕閱讀功能，但視障人士現時又怎能在不利用視力的情况下，準確找出並把手機鏡頭對準處所設置的「安心出行」二維碼呢？為了方便有意使用「安心出行」的視障人士，政府應考慮在二維碼上標記點字及可觸摸的標示，讓視障人士更容易找到該二維碼。

視障人士是社會中的一員，任何公共政策的安排應充分考慮視障群體的需要。我們理解政府推出防疫措施的迫切性，但我們預料「安心出行」在未來會更廣泛地使用，強制措施的使用範圍亦大有機會繼續擴大，政府是時候嚴肅跟進視障人士的需要，確保視障人士能夠獨立和便利地配合政府的防疫措施，為香港盡快恢復正常的社會生活盡一分力。

作者是香港失明人協進會會長