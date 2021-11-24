看野豬問題：難道家豬的命不是命？（文：王俊傑） (09:00)

悲劇變政治化議題

回望事件因由，一頭受傷野豬本月初在北角游走，闖入一個屋苑停車場，警員接報到場圍捕牠。野豬疑似受驚，撲向一名男輔警，並瘋狂追咬，以致警員小腿傷口深可見骨，野豬最終失足跌落10米山坡下重傷死亡。一場人豬相遇演變成各自死傷的悲劇，放在回歸20多年的香港，就不再是人豬共存的道德抉擇，而是發泄對警權不滿的政治化議題。坊間甚至有陰謀論稱，「野豬捕殺令」與警員遭野豬咬傷有關，是當局要為警員「報仇」而「趕盡殺絕」云云。對這些人而言，究竟他們是同情野豬的遭遇，抑或是夾雜仇警情緒去代入野豬的視角？他們又有沒有同情被咬的警察呢？

人類生存就帶有殺生現實

有人說野豬是生命，政府不應殘害。說實在，談到動物的道德地位，孰高孰低，難以判斷。根據香港食物安全中心的數據，現時全港鮮肉供應來自上水及荃灣屠房，兩間持牌屠房每日共屠宰約2067頭豬、40頭牛和4隻羊。當有人批評漁護署誘殺野豬，自己的飯桌卻保留家豬和肉牛等製作而成的料理，究竟他們是以什麼身分指摘和自居？難道野豬就該保護，家豬的命就不是命？或許，素食者看似比吃肉者更有資格譴責港府麻木不仁。然而，有科學研究指出，植物不單止有生命，而且有「痛覺」，所以「吃素就沒有殺生」的觀點自然不攻自破。既然人類自身無法進行光合作用，殺生就成為生存的一種手段，所以聲稱不該殺生的人，只是站在道德高地，說些漂亮話語，卻忘記人類的生存就帶有殺害生命的現實。因此，社會應討論的是：這是有意義，還是無意義的殺生？

舊處理方式無法追趕繁殖速度

據漁護署估算，本港野豬數目最多約3300頭。這裏粗略估算，假設男女各佔一半，母豬有一半能生小孩，即大約825頭。若每頭母豬能生兩胎，每胎數目平均4隻，這裏已年產6600頭野豬。假如按漁護署長的最新估算，每胎高達8隻的話，就有1.32萬頭。相比之下，漁護署在4年間僅遷移約800頭野豬，絕育約450頭野豬，意味着沿用舊的方式，根本無法追趕野豬的繁殖速度。從去年有約1000宗關於野豬帶來滋擾的投訴，就能略窺問題的嚴重性。面對增速如此驚人的野豬，動物維權人士能想出什麼好辦法嗎？

不要忘記的是，野豬有着強大的適應力和繁殖力，而且會傳播疾病，破壞農作物、家畜和私人財產，國際自然保護聯盟物種存續委員會的入侵物種專家小組（ISSG）早已把它列為世界百大外來入侵種。換言之，在專家眼裏，野豬和老鼠一樣危險。全國政協副主席、前特首梁振英曾經就野豬事件發文，質疑「野狗野貓會被人道毁滅，老鼠和曱甴會被毒殺，野豬為什麼有不同待遇？」

野豬和老鼠同樣危險

歸根究柢，市民之所以關心野豬，正正因為人有惻隱之心，一來，見其生，不忍見其死，這也是人禽之別；二來，相比老鼠和曱甴，野豬予人較親切的感覺。的而且確，野豬是生命，也應被尊重。然而，當野豬的禍害迫使港府不得不選擇採用人道毁滅的方式奪取其生命，港人就不應逃避這份要集體承擔傷害弱小生命的罪責，因為誰都無法置身事外。

回到人們爭論已久的動物道德地位，中國人講求「斧斤以時入山林，材木不可勝用也」，即按一定的季節入山伐木，木材就會用不完。同樣，只要家豬家禽等動物數量足夠，人類就沒必要去殘害更多生物，否則等待人類的，是來自自然的審判。

作者是香港青年時事評論員協會成員