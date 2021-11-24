吸引人才來港、留港的困局（文：任建峰） (09:00)

內地專才不比「土炮」、「外援」輸蝕

說到這裏，我相信有不少留下來的香港人都會有一定的情緒反應，覺得自己飯碗被搶、覺得這是政權對香港採取「留島不留人」措施的落實與體現。不過，撇除這些情感或一些文化差異上的考慮（而這些考慮在某些層面上都是重要的），如果土生土長或海外人才真的不願留港或來港，專才短缺總要有人去填補。在能者居之、英雄莫問出處的大原則下，既然有14億人口的內地，有足夠的人可以來港去填補，他們真的來香港，在各行各業專才職位上取代土生土長或海外人士，又如何？

其實，香港吸納內地專才並不是一個新的現象。近十多廿年來，不少來自內地的專才都有來港工作、定居，而到了今時今日亦已在各機構內擔任不少高層職位。這些專才不少都是內地的尖子，在頂級內地大學畢業，不少還曾在頂級西方大學就讀。他們來港前都不乏國際或國內大機構的工作經驗，而且會在那些機構被視為「明日之星」。來到香港後，他們無論在工作能力、勤奮程度、國際與中國視野等層面上，比起土生土長或海外專才一點都不輸蝕，往往甚至是優勝得多。老實說，如果香港當前的人才流失是由類似的內地人去填補，我相信土生土長港人不止最終會心服口服，還會看得出這情况可怎樣為香港帶來好處。

內地尖子來港意欲減

可惜，我近一兩年從內地或在中外大機構工作的朋友聽到回來的內地專才來港情况，並未有這麼樂觀。原來，現在不少當下的內地尖子，已不像他們的上一代那樣有興趣來香港工作。原來，他們較普遍認為，香港既再不是一個為他們帶來內地「大茶飯」商機的地方，亦不是一個仍能令他們吸收頂級國際經驗的地方。原來，他們較多會認為，與其來香港工作，就不如留在內地，或索性去西方地區發展。

當然，這並不代表香港已不是內地人願意來工作的地方，畢竟內地有14億人口。但相對於過往的「神級」精英，現在願意來港工作的內地專才，就比起以前會多了中規中矩的庸才。這情况某程度上有點兒像老殖民地的香港。曾幾何時，願意來港擔任專才工作的英國（或其他西方）人士，往往都被視為在家鄉發展一般才來香港的「FILTH」（Failed in London, Try Hong Kong）庸才，情况到了大約上世紀80年代、香港成為國際金融中心後，吸引了不少世界各地尖子，才被扭轉。

不願香港回復庸才當道

我真的不希望見到香港會回復到再一次成為一個各行各業都是庸才當道的城市。無論是土生土長、海外或內地專才，但願香港能考慮與落實各項措施，令這城市再能成為一個頂級人才會想來工作的地方。

（作者按：以上是筆者個人意見，不代表他所屬的律師行或團體）

作者是執業律師