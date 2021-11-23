香港社會創新生態系統：發展、機遇與挑戰（文：陳之翰、黃俊培、葉兆輝） (09:00)

可成改善民生新力量

社創在香港，某程度上屬社企發展的延伸。2000年代初，社企愈來愈獲得政府和民間組織的重視，視為有效的扶貧手段。在這時期，社企的主要目的是為弱勢創造就業和培訓機會。同時，受政策等因素影響，界別長年由政府和具規模的社會服務組織主導。2000年代末，全球掀起一波社會創新浪潮，在社企領袖等的推動下，社會創新被納入社福政策議程的核心部分。與培育或支援社創有關的平台、協創機構、比賽、基金相繼出現，編織成社會創新生態系統網絡，希望通過締造有利的社會環境，讓社創項目發揮最大的影響力。

在這過程，政府無疑擔當着重要角色。根據公開資料，至今年9月，政府透過「社會創新及創業發展基金」（社創基金）下的「創新計劃」資助及培育了280個社創項目（註1）。筆者為基金進行的評估研究發現（註2），就業融合外，愈來愈多參與者嘗試其他的創新模式；貧窮外，初創項目亦涵蓋社會共融、人口老化等更廣泛的社會議題。這是我們樂見的現象。面對日益複雜的社會挑戰，我們需要新的方法、新的想像，社會創新或可成為改善民生和有效解決貧窮問題的新力量。

社創項目擴大規模有限制

然而，從我們與多位社會創業家的訪談中發現，這些社創項目普遍遇到資金、人脈、缺乏規模化點子等的困難，以致未能進一步擴大規模。最終，即使能持續經營，所創造的社會價值亦有限。受訪社創家亦反映生態系統內的支援似乎仍集中在新創立、處於種子期的項目，未能針對擴張項目的需要。

事實上，英國文化協會去年訪問了138間本地社企（註3），約七成受訪社企的全職員工數目少於10位。獲社創基金資助的「創新計劃」社創項目中（註4），有約七成五屬實驗性質的「原型項目」（prototype），即旨在試驗意念的可行性。由此可見，本地社創項目的規模大多細小，只能惠及有限的受眾。一個健全的社創生態系統能通過為創業家提供關鍵資源和機會，如募集資金、導師指導、相互學習和交流，促進項目的可持續性和成長。我們認為，要進一步發揮社創潛力，生態系統有必要加強對項目規模化（scaling）的支援，這不單需要政府在政策上的配合，也需要各持份者如協創機構等更多的參與。

各持份者參與 助發揮社創潛力

首先，知識生產機構如大專院校和智庫可多與社創項目合作。社創項目的特色是深植於社區或弱勢社群的需要，但往往因資源不足，未能發展出點子計劃下階段發展。通過知識交流、創造和轉化，兩者的協同效應或可使社創更有效應對社會需要。

其次，擴大規模需要資金支持。為給予社創項目更多融資機會，生態系統有需要發展更多元的融資渠道。在英美被普遍應用的「按效益付費」（Pay-For-Success）是其中一個值得探討的方案。與傳統資助模式不同，此機制下的投資回報取決於社創項目的實際成果，若項目達標，中介機構（如政府）需向投資者支付利息，這或許能吸引更多投資者參與。公營或私營機構可試驗各種能幫助社創項目融資的模式或渠道，讓他們有足夠資源繼續服務社會。

解決社會問題不能一蹴而就，社創項目需要各界持續的支持，才能發揮影響力。我們需要有效政策（policy）、政府承擔（commitment），和賦權（empowering）各持份者，營造一個有動力和不斷成長的社創生態系統，去解決本地的貧窮問題，提升整體市民的生活質素，造福社會。

註1：Innovative Programmes - SIE Fund. (2021). Retrieved 22 November 2021, from bit.ly/3nB1djo

註2：Chan, C. H., Chui, C. H. K., & Chandra, Y. (2021). The role of social innovation policy in social service sector reform: Evidence from Hong Kong. Journal of Social Policy, 1-19.

註3：British Council. (2020). The state of social enterprise in Hong Kong.

註4：同註1

作者陳之翰是香港理工大學應用社會科學系助理教授、社會政策及社會創業中心成員，黃俊培是香港大學社會科學院研究助理，葉兆輝是香港大學社會科學院副院長（研究）