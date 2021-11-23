美國為什麼更需要「拜習會」？（文：歐陽五） (09:00)

「老朋友」是「習拜會」開場中國主席對美國總統的善意稱呼，後者避開「老朋友」一詞，美國原助理國務卿拉塞爾（Daniel Russel）接受路透社訪問時解讀說「拜登今年夏天已公開否認兩人（習拜）是『朋友』，（故而）拜登則微笑着提醒習，包括中國在內的所有國家『都必須遵守相同的規則』」。這在一開始就成功營造了一種近似一方（中國）示好而另一方（美國）要求「你先進步」的印象。拉塞爾說：「雙方元首都在開場白中設法佔據『話語高點』。」

對華「軟刀割頭不覺死」

美中元首會是美國提出的，美國更需要它，雖然中國也有需要，但兩種「需要」有着本質不同。近4年來，美國無端挑起對中國的全面遏制，這種全球最強國對世界次強國的挑釁是單方面（美對華）、全方位、無理由（含虛構理由）、赤裸裸乃至無所不用其極的，其「於理不合」世界都在看，美國必須弱化自身的「西部牛仔」刁蠻，盡可能營造對華「軟刀割頭不覺死」之效果。而改善形象效果之極致莫若舉辦元首會。這就決定了美國之於「拜習會」要的只是形式，是假象，而中方於「習拜會」要的是內容，要「重歸正軌」，而這注定會落空。

由是，媒體報道「中美元首在會晤開始時都帶着燦爛的笑容，並熱情地在視頻中向彼此招手」、「拜登在會晤數小時前簽署基礎設施建設法案時，戴的是一條帶有白色條紋的酒紅色領帶。到了視頻會晤會場，他卻換上接近『中國紅』的純紅色領帶。中國國家主席習近平則戴上了藍色領帶，拜登所屬的美國民主黨代表顏色即是藍色」、「但拜登在點名（中國）人權、經濟以及印太的關切課題時收起了笑容，並緊握手邊的熒光筆，在看似友好的氛圍中，突顯出緊張的底色」。

更耐人尋味的是，會後在中美各自向世界給出首腦會「總結」時，中方洋洋灑灑「一二三四」條；白宮聲明「突出重點」，其中大談台灣，指出「美國持續奉行基於《台灣關係法》、美中三個聯合公報及『六項保證』的一中政策，美方也強烈反對片面改變台海現狀或削弱穩定和平的行為」，注意：《台灣關係法》置於美中三個聯合公報之前，而所謂「六項保證」正是近4年美國向中國發難端出來的極端惡劣之「武器」。還有，連西方媒體都特別指出「白宮聲明裏沒有『不支持台獨』這句話」，而拜登信誓旦旦的「這5個字」被視為此次「習拜會」中方最大的「實質性收穫」。會前媒體推測的「習將在元首會邀請拜出席北京冬奧會」不見蹤影，反而是閉會後，拜登稱考慮「外交抵制」北京冬奧會。可知，一切都在預定計劃中，「拜習會」與抵制北京冬奧會皆是拜登政府對華戰車的部件，部件服務於戰車，戰車服務於拜登對華戰略。

「退一步進兩步」

同是對華出手，特朗普都在明面，無所顧忌，不加掩飾，其國務卿蓬佩奧衝在第一線。拜登不會這樣，他有着愛爾蘭裔中產階級的優雅、特拉華州律師素養乃至兩屆副總統歷練，身段放低與手勢柔軟，更能制敵於無形。同為遏制中國，拜登為特朗普所不及處：一、找準「七寸」，瞄準「科技戰」，推出「芯片聯盟」之類手段，從根上打擊；二、整體抗擊，從點到面，推出斥資超過40萬億美元的「重建美好世界」全球基礎設施計劃，妄圖以此壓倒中國「一帶一路」倡議；三、改特朗普單打獨鬥為「群毆」，重點拉住歐盟，英國航母、德法戰艦到南海，即被美國視為「聯合抗中」成功例證；四、利用領土糾紛攪亂中國「大國外交」，中日、中印尤甚。拜登政府對華手段更隱蔽，進攻性更強，以「台灣牌」為例，軍機接踵上島、美軍駐台公開化等，皆已事實上觸碰中國紅線。也由是，拜登政府才需要包裝，需要所謂對華「緩和」，以「退一步進兩步」，於是較中國更需要「拜習會」。

中國如何反握敵腕

中國當然認清拜登所為，反握敵腕而制之，在針鋒相對美國同時，將歐盟、日本、印度等區別對待，分而治之，盡可能化為友軍，該硬則硬，宜軟則軟，讓「乒乓外交」之類傑作再現，此其時矣！

作者是時事評論員