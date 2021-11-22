非建制派代表性與泛民思維誤區（文：盧文端） (09:00)

中央希望非建制派人士能夠當選

立法會選舉剛開始報名時遇到了一些波折，非建制派人士爭取提名不順利。本人當時就給非建制派人士打氣，預測所有的直選選區大體都會有非建制派人士得到提名參選。本人之所以有信心這樣講，不僅是因為我和一些第五界別選委願意提名非建制派人士，希望議會有多元聲音，更重要的是筆者清楚了解到，中央真心誠意希望非建制派人士參選。後來報名的結果印證了本人的預測。從資格審查的結果可以看到，不同政治光譜的參選人都可以「過關入閘」，市民可以有多元化的不同選擇，體現了中央的善意和包容。

本人在此還要強調的是，中央不止希望非建制派人士參選，而且希望他們能夠當選。實際上，所謂不搞「清一色」，不止看參選過程，選舉結果更具實質意義。全國政協副主席、港澳辦主任夏寶龍強調「愛國者治港」絕不是要搞「清一色」，含義非常明確，就是說香港的治理者包括非建制派人士。港澳辦常務副主任張曉明在解讀不搞「清一色」時講得非常清楚：泛民裏面也有愛國者，他們仍然可以依法參選、依法當選，將來香港立法會的民意代表性會更加的廣泛，立法會裏面仍然可以聽到不同的聲音，包括批評政府的聲音。

筆者相信，中央既然希望非建制派人士當選，自然也會對於他們的競選主張和方式給予很大的包容，只要不踰越「一國兩制」的底線，非建制派人士可以盡情發揮，放開手腳打選戰，包括討論「雙普選」議題，以突顯他們不同於建制派的非建制派特性。相信中央願意見到非建制派人士全力競選，表達非建制派選民的訴求，爭取在他們的支持下取得席位進入議會，使新選制下的立法會更能夠體現多元化的利益和訴求，推動香港實現良政善治。

解開傳統泛民「軟對抗死結」的契機

無論從政治背景還是政策主張，非建制派人士都有其代表性。這些參選的非建制派人士大多曾經是傳統泛民政黨民主黨、公民黨、民協、「人民力量」的成員，有些甚至還在其中擔任過重要職務。他們的競選政綱很多也是延續過去的主張。當然，這些非建制派人士與傳統泛民也有很大不同，最重要的是不搞你死我活的對抗，既不與特區政府和中央政府對抗，也不與國家制度及特區的憲制秩序對抗。

有研究分析指出，香港的選民分佈呈3：4：3格局，即建制派與泛民陣營的基本盤各自都只佔三成的選票，中間選民有四成。建制派與泛民的選票分配比例之所以表現為4.5比5.5，是因為泛民取得了佔整體選票兩成半的中間選票，建制派只得到了佔整體選票一成半的中間選票。非建制派的參選人與泛民支持者中的中間選民，在利益訴求上有很大的一致性；即使是泛民的基本盤，其中也有一些選民並不贊成對抗，他們也是非建制派人士可以爭取的對象。如何爭取上述這些泛民支持者的選票，確實需要非建制派參選人花大力氣。

特別值得注意的是，一些傳統泛民政黨包括民協、民主黨的成員，已經直接或間接支持非建制派參選人，民主黨也在研究商討，如何回應多名非建制派參選人主動尋求該黨黨員支持的問題。中央希望泛民能夠與新選制相向而行。被貼上「軟對抗」新選舉制度標籤的民主黨，如果能夠在黨員支持非建制派參選人問題上開綠燈，也可能是解開「軟對抗死結」、打開未來政治空間的一個契機，值得鼓勵。

今年7月，夏寶龍副主席在「香港國安法實施一周年」專題研討會上講話時強調，絕不容許任何一個反中亂港分子通過任何途徑和方式混進特別行政區管治架構。反中亂港者出局，這是新選制訂下的「鐵的底線」。在新選制之下，那些要麼在囚、要麼「着草」、要麼怕怕無膽的所謂「代表性人物」，已成過去式，屬於被淘汰之列，沒有入局的可能。有人老是認為這些人才是有代表性的泛民人士，顯然是一種思維誤區，與新選制格格不入，有點像是癡人說夢。

香港市民積極參與選舉創造歷史

完善香港選舉制度，落實「愛國者治港」原則，是中央關於香港治理的重大決策，是開啟香港政制發展新里程的重要標誌，是一種長遠性的制度安排，已經寫入中共十九屆六中全會的歷史決議。12月19日舉行的立法會選舉，是完善選舉制度後的第一場立法會選舉，中央當然希望香港市民積極參與這場具有標誌意義、史無前例的香港特色民主選舉，共同創造歷史。至於外界關心的中央及香港社會有關投票率的看法，限於文章的篇幅不可能具體講了，下一篇文章詳細分析。

作者是全國僑聯副主席、中國和平統一促進會香港總會理事長