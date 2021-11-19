中美元首視頻會晤 探尋大國「共處」之道（文：孫興杰） (09:00)

中美關係是當今世界最重要的雙邊關係。近年來，中美關係處於歷史性轉折過程中，出現了一系列不同以往的變化，不復從前，前路何在？套用軍事理論家克勞塞維茨（Carl von Clausewitz）的說法，當前中美關係面臨着「迷霧」，如何穿越迷霧、開創新局，是中美元首會晤的重大議題。在兩國元首9月份通話中，習近平提出，搞好中美關係是一道必答題，而非選擇題，釋放了善意和誠意。中美關係觸底，雙方高級別外交官在蘇黎世和羅馬會談，為兩國元首視頻會晤營造氣氛。從元首外交的角度而言，雙方為視頻會晤都做出了比較大的努力，確保中美關係穩定向前，達到了預期目標。

緩和了緊張甚至對抗的情緒

首先，兩國元首會晤的氣氛是良好的，緩和了一度緊張甚至對抗的情緒。

從雙方高級別外交會晤後，確定首腦將在年底之前會晤，到視頻會晤的舉行，只用了一個月時間，至少說明雙方對於元首會晤是抱有期待的。相比外界期待的日期，兩國元首視頻會晤不僅「如期」，而且是「提前」舉行了。

在媒體可以報道的開場白部分，元首會晤的場面是融洽的，製造了「老友重逢」的場面，扭轉了自安克雷奇會晤火藥味十足的場面。兩國元首在開場白的表述雖然強調了各自立場，卻充分肯定了中美關係對本國以及世界的意義，也闡述了作為世界大國所承擔的國際義務。在自媒體時代，外交已經「現場直播」了，外交活動必須充分考慮到「劇場效應」。就外交儀式而言，中美元首視頻會晤的效果達到且超過了預期。

彌合對中美關係性質認知的差距

其次，元首會晤為中美關係「定調」，彌合雙方對於中美關係性質認知的差距。

元首外交最重要的意義在於為雙邊關係定基調，也就是探討雙邊關係的複雜性質。雖然雙方在會後沒有發表聯合聲明，但從會後各自發表的新聞報道和會議紀要能夠看到，兩國對於雙邊關係性質的認知是趨同而非反向。近10年來，中國努力推動構建中美新型大國關係，也就是不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏；而美國對中美關係的認知則是戰略競爭為主，合作為輔，拜登上台之後提出了競爭、對抗、合作的「三位一體」，將中國視為一個全方位的戰略競爭者。蘇黎世會晤之後，中方反對以「競爭」來界定中美關係，美國總統國家安全事務助理蘇利文在接受媒體採訪時表示要與中國「共存」，不尋求改變中國體制。此次元首會晤，習近平主席提出相互尊重、和平共處、合作共贏的三點原則，尤其強調，美方提出中美可「共存」，還可加上兩個字，即和平共處。

從中美關係的長時段來看，中美在上世紀70年代的和解建立在一個重大共識基礎之上：美國承認中國共產黨的執政地位；中國不反對美國在西太平洋地區以及世界的領導地位。這一協議或者共識是中美關係的戰略基礎，一旦出現動搖便會引發結構性裂變。去年，美國前國務卿蓬佩奧實質是挑戰了這一戰略基礎，而蘇利文表態不尋求改變中國體制，也就是回到中美在1970年代達成的戰略共識。拜登總統提出要防止中美競爭轉向衝突，無論有意還是無意的，同時要構築「常識的防護欄」。可以看到，中美元首會晤聚焦於中美關係的性質，尋求最大公約數，在「共存（處）」的基礎上，尋求非對抗的共存之道（美方的目標）或者和平共處（中方的表述）。進而言之，中美元首達成的最大的共識就是：不衝突、不對抗框架之下的「共處」。

「重啟」各層級外交溝通與磋商

最後，兩國元首會晤「重啟」中美各層級的外交溝通與磋商，既包括管控分歧，也包括開闢新的合作議題。

特朗普上台之後，中美之間在過去30多年來形成的複雜多樣的溝通渠道逐漸被凍結，尤其是在2020年，疊加新冠疫情的衝擊，中美外交體系大大「緊縮」。40年來，中美兩國已經是深度「嵌套」的關係，美國的「接觸」政策和中國的對外開放，共同塑造了中美關係以及世界經濟體系，脫鈎或者遏制必然會帶來體系性的撕裂和震盪。重啟中美多層次溝通與磋商，以互動增進了解，尋求合作，管控分歧，才是中美共處之道。大國的合作未必建立在互信之上，但是合作卻可以增進了解與信任，中美元首外交已然成為中美關係發展的「第一動力」。相信在元首會晤之後，經濟、能源、執法、兩軍、科技、地方等各個部門工作層的接觸和交流會逐步恢復，中美關係有望走出「冰冷」狀態。

做大合作 管控或減少競爭與對抗

冰凍三尺非一日之寒，中美關係止跌回升需要時間，僅靠一次視頻會晤就實現全面回暖，也不太現實。但兩國元首會晤的氣氛、基調無疑是「冬日暖陽」，即使不能融冰，亦為中美重啟外交互動創造了機會。兩國元首在一系列問題上各自表達了看法與立場，未必會形成共識，卻能夠彼此了解對方的利益與訴求。所謂底線，是雙方在不斷互動、競爭、博弈中逐漸形成的，大國和平共處的最低要求就在於彼此知曉並尊重對方的底線。在台海問題上，雙方表述不同，但都願意維持台海和平與穩定的局面，防止台海兩岸生變而引起太平洋兩岸的衝突。未來中美關係的方向在於，拉近中國提出的「和平共處」與美方的「非衝突的競爭性共存」，在共處的框架之下，做大合作的增量，管控或減少競爭與對抗的存量，趟出一條中美大國共處的新路。

作者是吉林大學國際關係研究所副所長、教授