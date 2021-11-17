「老本」仍然最靠得住（文：陳景祥） (09:00)

到了今年2月的財政預算案，財爺預計財赤為1016億元，約等於本地生產總值3.6%。他又預計香港將會連年出現赤字，2021/22年度經營赤字將超過1400億元，中期財政預測的其餘4年的經營赤字則介乎224億至407億元。

因中美貿易戰、本地經濟停滯，加上政府派錢及推出多項紓困措施，公共財政承受壓力，出現財赤是意料中事，大家都有心理準備。然而，本年度預計會出現的逾千億元赤字，現在計下來卻可能會大幅下降，甚至達到「收支平衡」！

財赤將遠低於年初估計

財爺在11月7日的網誌中透露，今年度財赤將遠低於年初估計，原因是經濟受惠於出口暢旺及疫情逐步受控，消費券為市道帶來提振作用，本地經濟逐步改善；部分市區地皮高價售出、發展商補地價，都令相關收入達到歷史新高。而上半年樓市、股市暢旺，物業及股票印花稅收入也高於預期。

令政府收入大增、財赤大降的原因，主要還是地產和金融市場表現強勁，其他都是次要。香港曾經連續15年錄得財政盈餘，其「水源」都是來自地產和金融，市道旺，政府就「豬籠入水」；很多評論都指財爺歷來對公共財政預測都「測不準」，尤其預測財政盈餘經常錯得離譜，財政年度結算盈餘往往遠高於原來估計。

政府常常測不準，主因就是看不通物業和金融市場，當市場興旺時，賣地收入、補地價（看好地產前景）、物業和股市印花稅收入都會大幅上升，為庫房貢獻巨額收入，今年情况正是如此。

會計四大行之一德勤在11月11日發表了它們對2021/22財政年度的計算，德勤預計本財政年度只會錄得約4億元赤字，遠低於財爺預估的1016億元。據德勤估計，本財政年度前6個月（2021年4月至9月）政府的財赤達1157億元，但下半年（2021年10月至2022年3月）將錄得1153億元盈餘。如果最終真的只有4億元赤字，就等於政府收支接近平衡。本地經濟仍未全面復蘇，但政府收入已經穩步上揚，財爺的未來5年赤字預測是否會提早結束？

地產和金融業仍是公共財政「大水喉」

儘管很多評論認為香港經濟要多元化，放棄過度依賴地產、金融，但事實卻是，地產和金融業仍然是公共財政的「大水喉」，正是過去長時間它們為財政盈餘的貢獻，令政府有足夠財力應付過去3年的政治經濟和社會危機。

香港未來的發展新路向，主要在科技創新和融入國家發展大局，未來會如何發展，我們不得而知，但一次又一次的經歷告訴我們，香港的簡單稅制、高透明度的公共財政、適應力強的制度（以私人市場為主導），配合金融和地產業，令我們渡過無數次難關。現在看來，香港仍然可以靠「吃老本」渡過當前的困局，但未來的發展新路向，是否可以發揮同樣作用？

經過近幾年的震盪，香港成為了美國和歐盟針對、制裁的目標，香港跟西方世界有漸行漸遠之勢，這對香港向來標榜為國際都會/樞紐的競爭優勢大大不利。可幸的是，香港在國際財金圈仍然保持住領先地位：聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）《2021年世界投資報告》指，香港在去年吸納直接外來投資達1192億美元，全球排第三位，僅次於美國（1563億美元）和中國大陸（1493億美元）；而根據全球金融中心指數，香港是全球第三大金融中心；據世界知識產權組織公布的《全球創新指數2020》，香港全球排名第11。

特區政府推動科技創新，大手筆投資之外，又提供各項政策配套，但在香港的「策略地位」上，科技創新仍然未能為香港帶來明顯的效益，或在經濟財政方面提供什麼貢獻。反而在融入國家發展大局方面，香港在人民幣國際化上表現優異，香港是全球離岸人民幣業務樞紐，據環球銀行金融電訊協會（SWIFT）的資料，2020年香港是全球最大的離岸人民幣結算中心，佔全球人民幣支付交易約75%。香港表現出色的範疇始終在金融，融入國家發展規劃時亦如是。

科創未形成產業群

香港發展創新科技，衡量其「成功」標準之一，應是對經濟發展作出了多少貢獻。

內地的評論認為，「香港和內地在科技創新上齊心協力、優勢互補，有助於香港以更開闊的眼界謀劃創新，打造國際一流的科創產業鏈，為經濟社會發展注入強大動力，不斷創造新的經濟增長點」；「香港在對接全球科技創新體系、推進國際合作等方面具有獨特優勢……在國家科技創新事業中，香港有實力、有能力貢獻更多智慧和力量」（註1）。

不管有多良好的願望、多美好的期待，最終都要看交出了什麼成績。貿易發展局的研究報告為香港的創新及科技業作了一個「盤點」，在行業發展方面，報告列出了幾點（註2）：

．由香港、深圳及廣州的創新及科技業組成的廣深港科技集群，是亞洲一個戰略性的商業平台及科技交易市場，也是一個日益壯大的本地研究集群。

．香港可進一步善用各方面優勢，包括研發能力、科技基礎設施、法律制度及知識產權等，協助內地創新公司走向國際。

．香港初創企業所需的基礎設施投資及資金支援均見增加；2020年香港初創企業數量繼續穩定增長，聘用逾1萬名僱員。

從以上列舉的「成績」，香港在科創上的表現主要集中在研究、提供專業服務和培育獨角獸，但卻未形成一個產業群，或帶動香港邁向第二次工業化，形成一條研發、生產、銷售的產業鏈。政府在創科的投資、吸引人才、提供土地和政策、促成跟內地合作等，都表現出積極態度，然而在產業開發方面，則看不出什麼實績！

新冠疫情應該是香港的一次機會，以本地醫學界的研發能力，配合內地的生產製造，可否做出幾種疫苗或口服藥等的新冠防禦藥品？例如港大研發的新冠疫苗，能否以這種合作模式擴大影響力？歐美藥廠以mRNA（信使核糖核酸）開發新冠疫苗，最近又成功研製治療新冠口服藥，在藥物研發和製造上領先其他國家/地區同業；香港和內地合作，為何不能取得突破、成為全球的領頭羊？

科技創新是香港經濟轉型的主引擎，但現在仍未見成績，香港要繼續「吃老本」；傳統經濟支柱，仍然是我們的最強後盾。

註1：喻思南：〈為國家科技創新貢獻香港力量〉，人民網，2021年7月23日

註2：馮凱盈：〈香港創新及科技業概况〉，經貿研究，貿易發展局，2021年3月12日

作者是資深傳媒人