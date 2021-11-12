傳承粵劇文化 加強資歷認證助人才發展（文：鄭雅琪） (09:00)

粵劇具教育意義 改變觀念擴闊觀眾群

隨着歲月變遷，粵劇由主流娛樂變成小眾藝術，觀眾群也老化且人數日漸下降，但粵劇所承載的中國傳統文化價值，仍是無可取代。粵劇元素早已融入我們的生活，粵語中的「大龍鳳」、「跑龍套」（「茄哩啡」）及「數白欖」等，皆來自粵劇；粵劇本身亦是宣揚中國傳統文化的載體，劇中對白的用字充滿文學氣息，故事背後亦推廣中華文化優良的道德價值，極具教育意義。

「千里之行，始於足下。」年輕一代喜歡潮流文化，我們不期望會頃刻成為粵劇迷，但最基本先要讓新一代認識及了解粵劇本身及其蘊含的文化價值，培養他們對粵劇的興趣，最終成為觀眾。過往，我曾到學校參加推廣粵劇講座，發現很多學生從來也不知道什麼是「粵劇」，遑論投身行業或成為粵劇迷呢！

回想自己投身粵劇的經歷，亦與自己「非典型」家庭有關。受父母薰陶下，我自小對粵劇產生興趣，8歲時開始參與每星期一課的興趣班，後來幸運地獲國寶級藝術家裴艷玲老師賞識，輟學全身投入學習戲曲。過程中，我並沒有思考太多關於未來求職及升學，只深信「天生我才必有用」，希望可以讓粵劇在社會發光發亮。若沒有父母全力支持走這條非主流的路，恐怕我沒法如今在粵劇發展。時移世易，社會對培養下一代發展藝術才能曙光初露，粵劇作為重要的中國文化藝術之一，我期望政府可加強學校課程中的粵劇教育，鼓勵年輕人及家長了解粵劇，改變他們對粵劇的舊有觀念，擴闊粵劇觀眾群及協助業界發掘更多人才。

改良資歷認證制度 師徒學院訓練皆可取

很多粵劇前輩早已憑個人造詣聞名業界，亦建立一定的觀眾群；惟要吸引年輕一代加入粵劇行業，改善資歷認證制度料可增加吸引力。現時，年輕人入行可透過師徒制或報讀學院課程。前者即向前輩拜師學藝，好處是一對一培訓，可傳承師父的藝術精髓，對傳統粵劇文化有較深入了解，從直接參與演出「邊做邊學」；後者則是多人課堂的形式，知識較理論性，並會接觸其他如話劇、舞蹈等的藝術界別，學生較具創新及大膽的思維。然而，由於學院的學位課程入學有一定的學術成績要求，如像我一樣從小就跟隨師父學藝，當年卻沒有正式機制銜接至學院課程。幸好，我在申報過程中有幸得到有心人的仗義相助，才可順利入讀演藝學院的戲曲課程，繼續踏上我的粵劇藝術路途。

最近，團結香港基金發表關於產學資歷互通的《報告》，正好指出現時教育制度下粵劇的資歷認證問題。我認為《報告》中提出構建學界與業界結合的認可機制，為粵劇界提供資歷及學歷互通，令年輕人可因興趣投入戲班，之後，又可適時重投院校，銜接進修學術課程。我認為若上調自資院校副學位課程中「才能為本收生」的比率及應用學位先導計劃「才能為本收生」的比率，讓更多師徒制的粵劇人才得以銜接學院課程，可吸引更多有粵劇天分的年輕一代入行，非常重要；畢竟天分與才能，異常可貴，應讓年輕人及時、大膽投入，孕育成長，發揮粵劇的才華，學術成績不應是社會認可的唯一標準。

保留粵劇文化精髓 創新不能本末倒置

粵劇業界不僅面對觀眾不足的困難，還要面對百分百的付出卻不能換來同等回報的現實。舉例說，要籌備每一齣粵劇的人手約需60、70個，人手不可少，但疫情間限制入場人數打擊了票房收益，而不少門票是半價出售予長者，經營相當困難。

坊間不少意見建議粵劇需注入創新元素，吸引年輕一代觀眾。事實上，業界不抗拒創新，近年亦積極在題材及表演上加入新思維，展現新的表達方式。但是，粵劇不能為改變而改變，某些重要元素如粵劇表演的「四功五法」等核心元素，有時不能隨便改變，要當心變得本末倒置。

粵劇發展基金在審批資助上，除了支持保留傳統劇目外，還鼓勵具創新元素的新編劇目，但劇團卻需考慮創新劇本要面對觀眾群較小而成本增加的實際問題。現時的戲班要身兼多職，主要靠班主經營，除了物色生旦等主要演員，籌組工作人員班底，每次演出也要尋找投資與贊助，然而演出結束後大家各散東西，缺乏凝聚力。長遠來說，粵劇循產業化發展，培養固定的班底，有助增加戲班演員之間的默契，或可向其他藝術界別借鑑，增設藝術總監的職位，為整個表演藝術把關，提升演出質素。

粵劇是香港本土的珍貴文化藝術，現在培養年輕一代對粵劇藝術的興趣和欣賞能力，使得以薪火相傳，非常關鍵。業界除了繼續做好本分，為觀眾帶來高質素的演出外，亦希望政府可以在教育系統及產業化中提供支援，攜手向世界推廣粵劇文化，鞏固香港作為中外文化藝術交流中心的地位。

作者是藍天藝術工作室創辦人