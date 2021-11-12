玉娥哭出選舉鬧劇真相（文：曾志豪） (09:00)

其實這個標準本身已經脫離了「真正選舉」，因為選舉是民心向背，如果社會上的氣氛都傾向某一種政治價值，就像2019年的區議會選舉，六成民眾都投泛民一票，那出來的結果也只能是「清一色」泛民；在清一色的民意下硬要搞混一色，已經說明不是真選舉。

陳玉娥女士，這個兩次立法會選舉（包括補選）的候選人，在今屆完善選舉制度下，似乎望門興嘆，無法「三連霸」參選。她在記者會哭訴制度的不公：

第一，她根本不認識五大界別的一些選委，不知道電話不知道電郵，即使想爭取提名也無法做到；

第二，她不知道自己「衰啲乜」，為何想服務社會也無法做到；

第三，她想爭取一些「大哥」幫忙爭取提名。

這應該已經足夠說明選舉的「真相」。

建制派也「親疏有別」 且沒客觀標準

以往參選立法會，你只需得到足夠市民提名、再交保證金已經可以「成功報名」入閘，所以即使有人覺得「騎呢」如玉娥，也能多次入閘表達自己的觀點。但新選舉制度下，你首先要認識五大界別的人，並且要取到提名，才可以「基本入閘」（還要「過國安」），於是如果你是狄志遠，識很多選委，特別是第五界別的人代政協，你便可以上岸；如果你是湯家驊推介的人選，便可能「對不起暫時不是你」。

所以，這個選舉不單是剝削了一般市民的真正選擇權，其實也令建制派內部有明顯「親疏有別」，而這種「有別」是沒有什麼客觀標準，比起過不了國安的審查，這種得不到選委提名的原因，像玉娥所講，是「唔知衰啲乜」，湯家驊也說不出自己推介的名單發生什麼事。而這種規則，最直接影響便是「人治」，像玉娥要求「請大哥幫忙」入閘，當這些議員的權力來源，是來自這些不知名的選委甚至遙遠的「大哥」，那還能是香港市民的代議士？

這種選舉，即使是混一色甚至十三么，那也只是「擺設」，何來選舉？多謝玉娥一哭，真相就哭出來了。

（編者按：狄志遠已報名參選立法會功能界別社會福利界，朱麗玲和葉湛溪亦已報名）

作者是傳媒工作者