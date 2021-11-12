如何保證管治班子成員符合中央要求？（文：曾鈺成） (09:00)

夏寶龍提出的4點要求和5個「善於」，當然首先應適用於特區行政長官和主要官員。問題是如何保證來屆的行政長官和主要官員都符合中央提出的要求——憑什麼有效的制度和機制，可以令符合中央要求的人才成為特區的管治者？這是「完善選舉制度」之後不能迴避的問題。

行政長官選舉 全由中央主導

根據《基本法》規定的行政長官產生辦法，行政長官先由選舉委員會選出，然後由中央人民政府任命。然而眾所周知，選委會選舉產生行政長官的過程，中央並非袖手旁觀；誰是下一任行政長官，早在選委會投票之前，甚至在候選人還未展開競選活動，中央已有決定。中央決定的人選，一定得到過半數選委支持，成功當選。中央到底是怎樣決定行政長官人選的呢？

人們都相信，特別行政區行政長官人選是要由國家最高領導人拍板的。歷任行政長官，從董建華、曾蔭權、梁振英到林鄭月娥，他們的名字是什麼時候擺到最高領導人面前，讓領導人開始考慮？中央政府有沒有專門負責物色和推薦行政長官人選的機構？（港澳辦是嗎？）領導人作出決定前要通過什麼程序，例如要不要諮詢某些部門、要不要進行「殿試」或「面試」、要不要通過政治和品格審查、要不要由最高領導層開會表決？對於這些問題，官方從未透露任何端倪，只是在某些圈子裏流傳過若干小道消息：某某早年已是中南海常客，某某有重量級人物向中央力薦，某某執行某項任務時表現出色獲領導人垂青，等等。這些故事如果屬實，似乎說明中央挑選行政長官沒有規範的制度和程序；誰成功「跑出」，帶有很大的偶然性。

前任行政長官 無一做滿十年

基本法規定行政長官任期5年，可連任一次。行政長官如果能夠做滿基本法容許的10年任期，應有利於維持政府管治的穩定性和公共政策的延續性。可是，香港特區的3位前任行政長官，都沒有做滿10年。董建華做完第一任之後成功連任，但第二任做了不到3年便宣布辭職，說是因為「腳痛」。曾蔭權接任時，中央通過「人大釋法」，規定如果行政長官在任期屆滿前缺位，新任行政長官的任期是原行政長官的剩餘任期；所以曾蔭權的第一任只做了兩年，他雖然成功連任，一共只做了7年。梁振英做了一任，更出人意表地宣布放棄競逐連任，說是要照顧家庭。

熟悉董建華和梁振英的人都知道，兩人原本都想力爭做滿10年；董提早離任、梁放棄連任，都不是他們自己的意願，而是中央最高當局的決定。兩人不續任時向公眾交代的理由，牽強難以入信。兩人離任行政長官後都「升級」為全國政協副主席，位列國家領導人，這說明中央並不懷疑他們的忠誠，並沒有認為他們犯了重大過失。那麼，中央是根據什麼原則、考慮什麼情况，決定不讓自己挑選的行政長官做滿10年任期呢？沒有人猜得透。這令中央挑選行政長官的方法和準則更添神秘：為什麼某人在某個時刻是行政長官的最佳人選，在另一個時刻即要把他撤換，只有中央知道。

特首提名官員 中央未必任命

挑選行政長官全過程由中央掌控，而主要官員的挑選，以往一直由行政長官主導。基本法列明，行政長官的職權之一，是提名並報請中央人民政府任命主要官員，以及建議中央人民政府免除主要官員職務。中央每次宣布任命特區政府的主要官員，或者免去他們的職務，都聲明是根據行政長官的提名和建議的，雖然基本法沒有規定中央不能繞過行政長官自行決定主要官員人選。不過，有前任行政長官透露：行政長官提名的人選，不是每一個都獲得中央同意任命的。誰人被中央拒絕任命，當然不會公開，拒絕的理由更不用說。中央以什麼機制決定是否同意任命行政長官提名的人選，又是一個啞謎。

行政長官組閣的過程並不公開，只由他本人與延攬對象個別接觸，邀請對方入閣。獲邀人士不大可能立即答允：有的根本不願意加入政府，行政長官組閣「食檸檬」的遭遇，時有傳聞。有意入閣的，當然也要經過一番審慎考慮；如果他有私人業務需要放下，或許要花一段時間去處理。行政長官不可能同時邀請幾位人士考慮出任同一個職位，只能被一個人拒絕後再找第二個。這過程繁複費時，可想而知。

政府換屆組閣 時間十分緊迫

特區政府換屆時，新一屆政府的主要官員要待行政長官產生後，由他提名並報請中央人民政府任命。行政長官選舉在政府換屆前的3月下旬進行，而新一屆政府在接着的7月1日就職，所以新任行政長官組閣的時間只有3個月。在其他地方，用3個月籌組政府內閣，時間算是相當充裕。可是在香港，由於主要官員名單要交中央審批，3個月的時間便十分緊迫：行政長官不能假設中央對他的提名照單全收，不能到最後一刻才把名單上報，必須留有充分時間，為被「發回」的提名另覓替補人選，再交中央審批。

出任主要官員的人，在就職前都要通過品格審查。一些在官場之外看似平常的個人行為，發生在主要官員身上卻可能被視為極不恰當，成為醜聞，因此品格審查馬虎不得，動輒耗時逾月。由此可見，除非主要官員大部分是上屆政府原班人馬留任，否則行政長官要在當選後、就職前組成管治團隊，其實十分倉卒；團隊有部分成員並不理想，不是行政長官的首選，不能令中央完全滿意，毫不足怪。

完善任免機制 中央下回出手

中共十九屆四中全會（2019年10月）通過了關於「推進國家治理體系和治理能力現代化」的決定。當中和香港有關的一段，除了提出（去年已落實了的）要「建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制」之外，還有要「完善中央對特別行政區行政長官和主要官員的任免制度和機制」。這說明中央也認為，中央以往對特區行政長官和主要官員任免的處理，有改善的空間。

2019年香港出現的情况，令中央覺得維護國家安全和確保愛國者治港的問題必須優先處理；行政長官和主要官員任免問題迫切性相對較低，可以先擱一擱。隨着香港國安法已實施、「完善選舉制度」已落實，「完善行政長官和主要官員的任免制度和機制」會不會是「中央出手」的下一步呢？完善了的制度和機制會公開嗎？在完善了的任免制度和機制下，中央是否會更主動、更直接地參與行政長官和主要官員的挑選？是否會更經常、更緊密地監督他們的表現？

（「香港10個不能迴避的政治問題」系列之八）

作者是立法會前主席