立例禁「族內歧視」？提防歧視由實轉虛（文：楊文俊） (09:00)

《明報》10月26日社評〈立法禁止「族內歧視」 平機會擴權助執法〉認為，社會上充斥着仇恨內地人的歧視性言論，故政府應該填補法律漏洞，以撥亂反正；平機會缺乏執法權力，不利推行反歧視工作，政府應趁此機會適當改革。社評指出，過往種族歧視立法時，曾有官員指有聲音認為立法禁止歧視新移民有機會製造隔閡，影響其融入香港社會，但今天香港歧視內地人的情况，因為有人煽動香港與內地矛盾，而變得非常嚴重，故需規管。社評亦認為，保障內地人免受歧視的法律未有着落，實際上是歸因於政府未有正視問題。

然而，要解決「族內歧視」，是否單靠立例禁止，以至允許平機會擴權，就能做到呢？港人對內地人有偏見的情况，又是否應簡單歸因於各種煽動性言論？

不能僅從偏見預見行為

法國學者塔吉耶夫（Pierre-André Taguieff）在其著作《種族主義源流》中，認為種族主義分為兩種，分別是血統種族主義以及文化種族主義。「族內歧視」在這種分類下顯然應歸類為文化種族主義。

然而，塔吉耶夫在著作中引用20世紀30年代的一項著名研究：該研究中有一對來自中國的夫婦於美國旅遊，他們在245家旅館餐館受到正常接待，只有1家拒絕接待。當研究員向該些旅館餐館派問卷，詢問館方是否樂意接待來自中國的旅客時，超過九成旅館餐館卻在問卷中直指不樂意。塔吉耶夫通過這例子，指出種族偏見與種族排斥行為並沒有因果關係，故不能僅從種族偏見以至排外態度，即預見基於種族主義的社會行為。

2020年初，「光榮冰室」聲言拒絕招待說普通話人士。於中國內地成長的大學講師黎明女士光顧，全程以普通話落單，最終「排除萬難」成功落單。由此已可以見到，「光榮冰室」縱有具偏見的表態，其在實際營業上仍來者不拒，與上文提及的研究有着一致的結果。故此，將部分人表達偏見，視為他們將作出「侵權行動」的預兆，實際上是站不住腳。

能否、應否「清除偏見」？

香港社區組織協會日前舉行記者招待會，數名新移民指出他們在生活中因受到歧視而感到不公平，冀政府立例禁止相關行為。平機會主席朱敏健指出，平機會要「清除香港市民對內地人的偏見」。

秦暉教授在文章〈「差異權」，還是文化選擇權？——評塔吉耶夫《種族主義源流》〉中，指出只要承認價值多元化是種無法避免的事實，各種各樣建基於包括但不限於種族的偏見，大概永遠也無法被消滅，且也許未必應該追求這樣的消滅，正如我們未必應追求「價值一致」。要「清除香港市民對內地人的偏見」本身已是件非常困難的事，若不允許不滿者表達偏見，當然不會消除偏見，而只會使他們將意見藏於心裏，更難使他們真誠地對內地人改觀。

「對內地人觀感」很可能與港府政策有關

香港人對內地人究竟有何看法呢？參考香港民意研究所的統計研究數字，在反修例運動期間，對內地人反感的港人百分比升至最高點，達到36.6%，這顯然與反修例運動的發展有密切關係。在反修例運動結束，疫情爆發，內地旅客無法來港後，相關數字已大幅下跌，最新（2021年7月）數字為19.5%，為超過10年的新低。撇除反修例運動期間，對內地人反感的港人百分比最高的一段時間，正是2013年上半年，達到35.6%。當時，大批內地人湧入香港購買奶粉，令香港市面上奶粉供不應求，最終導致政府於該年3月實施「限奶令」，限制大量購買奶粉。可見，香港人對內地人有何觀感，很有可能與香港政府的各種政策以至內地旅客多寡有關，而未必與社會出現對內地人具有偏見的言論有關。

筆者認為，允許平機會擴權，收緊言論自由，只會導致對內地人心懷不滿者將偏見由實轉虛，以無形但有組織的方式歧視內地新移民：平機會不但因蒐證困難而無法遏止和執法，更有機會使內地新移民更難融入香港社會，對內地人以至新移民造成更大的傷害，顯然有違修例杜絕「同族歧視」之初心。要解決「同族歧視」問題，依靠立法實只會適得其反，平機會宜聚焦於促進包括但不限於來自內地的移民融入香港，而非只進行治標不治本的擴權計劃。

治標更要治本

那要從根本解決香港對新移民有偏見的情况，政府應該做什麼工作？筆者認為，政府首先應時刻在爭取內地旅客來港消費與保障市民生活素質間拿揑適當的平衡，慎防日後再次因內地旅客過多，而造成港人對內地人以至新移民的偏見。同時，政府亦應確保政策符合市民的期望，避免再因民怨爆煲，而導致市民將對政策的不滿遷怒至內地人及新移民身上。

然而，上述方式僅屬治標之道，要確保港人不再對新移民有偏見，還需政府帶頭促進新移民融入香港社會，香港人亦應以更開放的態度看待新移民。根據民政事務總署及入境事務處公布的新移民統計報告，新移民來港時不懂得說廣東話的比例，在10年前一般低於兩成，然而，數字自此開始攀升，在近年升至三成，於2020年來港的新移民更有接近四成不懂得說廣東話，為歷來新高。語言不通會造成人與人之間的隔閡，令人在溝通時產生誤解，顯然是新移民融入香港的桎梏。政府宜分配更多資源，為新移民提供更多廣東話課程，確保他們能夠學懂廣東話，以助他們融入香港社會。

實際上，香港絕大多數人均是來自內地的移民或他們的後代。香港人口自戰後不斷增長，主要歸因於內地不斷湧入香港的移民。故此，內地新移民本來就是香港的關鍵構成部分，而香港有今天的發展，內地新移民及其後代可謂功不可沒。正因如此，香港市民應明白，前來香港定居者，不論是否操流利廣東話，都有機會對香港產生歸屬感，故不應狹隘地以是否懂得廣東話以至是否新移民為準則，戴有色眼鏡視人。政府與市民在各自的崗位，分別促進和容許移民融入香港社會，雙管齊下，那才是根除「族內歧視」問題的治本之道。

作者是時事評論員