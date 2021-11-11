梳理業界需求 引導多元展覽才是正確出路（文：陳堡明） (09:00)

林鄭月娥於《施政報告》中，特別着墨提及了貿易及物流業中的會議展覽業，民主黨認為方向正確，可惜未夠一針見血。如何擴展多元展覽業務，包括如何利用香港優勢推動產業及資源投放，是未來幾年政府應要面對的問題。

根據政府統計處數字，貿易及物流業佔香港本地生產總值（GDP）的百分比，由2010年25.3%，到2019年跌至19.8%。與旅遊服務業於疫情下出現顯著下跌有所不同，貿易及物流業的跌勢毫無疑問屬於一個趨勢，也是近10年首次跌穿GDP佔比20%。因此，特首於施政報告〈經濟新動力〉一章開宗明義便提出「三個提升」——提升國際金融、航運、貿易中心的地位，其中兩點都與貿易及物流有關。

進一步發展會展業，一如前文所言，是方向正確的。根據貿發局數字，會展業2016年為香港帶來529億元收入，相當於當年GDP的2.1%。貿易及物流業於2016年的GDP佔比為21.6%，即當中會展業貢獻的份額相當於十分之一。

場地不足 機會外流

香港現時主要的展覽會場，來自公眾熟悉的香港會議展覽中心、亞洲國際博覽館、九龍灣國際展貿中心，疫情之前持續處於增長階段，不論是參展的企業抑或觀眾，同時於世界會展中心名列前茅。

然而，要發展會展業的難度不低，「所有問題都是土地問題」，應用於會展業可說是八九不離十，淡季還好，旺季的時候可說是一場難求。而剩餘的需求，很容易就會被深圳、廣州、上海、北京所吸收。事實上，「北上廣深」四市對會展業的商機虎視眈眈，例如深圳為提供更多展覽業場地，全新建造的深圳國際會展中心已經於2019年建成，更成為全球最大的會展中心，每年能夠舉辦的展覽場次急增。

鼓勵多元展覽 拓展業務受眾

香港要把握機會挽救自己的貿易及物流業，便應把握現時會展業於亞洲的領先地位，除提供更多場次之外，亦應鼓勵業界多元發展。香港現時有超過100家展覽服務供應商，不少除了於香港有舉辦展覽，更多面向內地舉辦各式各樣的展覽。如何將香港展覽服務供應商的重心重新拉回香港，才是政府需要面對的問題。

除場地不足的問題，政府應更積極梳理業界正面對的其他問題，特別是把握國際商貿中心地位，作為門口吸引更多海外參展商及客源。例如爭取加入與東南亞國家發展息息相關的《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP），及須研究如何吸引更多東南亞商戶及參展商來港。來自「南亞及東南亞」的會展業過夜旅客，2018及2019年數字分別為29.4萬及23.9萬人次，大有增長的空間。

最後，政府應鼓勵及引導更多不同種類的展覽出現，雖未至能殺出一條血路，但筆者相信總能對業界有一定幫助。綜觀世界各地，有好多貼地民生類的題材，例如時裝、遊戲、藝術等等，但現時會展業絕大部分展覽均以商業交流形式為主，極少數能直接面對公眾，讀者能夠數出的可能只有書展。回看香港，當我們見到香港博物館各式各樣的展覽均門庭若市時，六大產業中的文化及創意產業，又能否成為會展業其中一個突破的發展出路呢？

作者是民主黨經濟政策發言人