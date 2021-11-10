明朝帝女恥降清 喚盡千聲誰敢應？（文：劉銳紹） (09:00)

如今，立法會選舉的提名期快將結束。眼前景象是：有關方面欲控制結果，步步為營，但又要製造「熱鬧氣氛」；官方也希望製造「競爭激烈」的形象，但又離奇地收緊，擔心出亂子。於是，早前不斷行使DQ大權，如今又私下到處找人抬轎。在泛民方面，「舊鳳」（舊制）未入新朝（「完善」後的規則），所以不屑回應。圈中人形容，官方的矛盾是「思覺失調，影不隨形，言行相悖」；泛民變成現代周世顯，於是有了此文的標題。

（1）官方為何絕對控制下仍進退失據？

外界無法知悉真正原因，只能估算有以下可能：

──在任何環節都要「確保不出亂子」。眼前，有關方面既要把「非建制派」（不是泛民，因為有意或有機會參選而能稱得上「泛民」的人士已寥寥無幾）的參選和當選機率局限在一個非常小的比例，但又擔心一事：隨着政治環境惡化，人們已聰明起來，儘管有《國安法》及相關條例，但也難以阻止一些「別有用心的人」正式成為候選人後，就利用選舉平台和活動發聲，宣傳「異見」，或藉着其他議題令官方尷尬。所以，官方在任何環節都要「確保不出亂子」，即使是無傷大雅的小節，也要「算到盡」，這就與「熱鬧參選」的願望背道而馳了。

──長遠而言，當局既希望或者誘使某些人士參選，烘托氣氛，但又想為日後立威，所以必須防止有人魚目混珠。那麼，最好的方法就是通過「中國式羞辱」來鞏固中國式權威（也是威權）。於是，當局一面「鼓勵」，一面設防，先控制提名權，讓參與者感到能否入閘都是官方決定的；如發現異動，當局又有權審查和馬上DQ。這就是說，即使你委曲求全，逆來順受，徐圖後計，但官方仍可把你打下去，加以羞辱，以製造長期的壓迫感和政治張力。

只要多了解中國的政治心理學，就明白箇中奧妙了。但官方控制不了的是：人們可以不參選。這就影響了「熱鬧參選和競爭激烈」的設計。官方的盤算變了打空拳，踢空氣，跟着自跌地上，最後還是鼓着腮收場。

──有關方面也許要顯示至高無上的君臨本色，讓建制派也收到這個信號。例如，早前某些建制派未取得足夠提名，反映在這階段有些提名票暫且收起來，留給願意參與的泛民；如無足夠的「心水泛民」參與，才由有中間色彩的圈內人上場。因為南方人看大戲，花旦總比「二幫」（配角）更有吸引力。

可是，這對官方也不是好事。如此盤算只會令建制派也感到氣頂，羞辱不了泛民，卻羞辱了自己人；呼之則來、揮之則去的文化，教人怎會真心投靠？但這種文化由來已久，正是願者上釣，與人無尤。

上述三點說明，球證和球員（包括互相對壘的主要球員），都是一家人，這樣的球賽怎能吸引球迷？如果連球怎樣踢也是安排好的，那就更乏人問津了。此外，陪襯的球員如果突然失寵，被趕出場（DQ），那就在指定的時間內不能再參賽；如果「擺烏龍」射入自己龍門，還要向球隊和球迷道歉。換言之，一切都由「神靈」決定，世界上還從哪裏找到甘心獻身和受辱的球員？

（2）當局不懂現代化管理藝術

社會需要管理，我一點也不反對，但現代社會必須講求管理藝術，包括模糊藝術。所以，首先必須分清「管理」與「控制」的不同之處，大致可分為以下內容：

──管理是有章法、有秩序、有多元化方案的長遠部署。正因為有多元化的準備，才可以互借東風，包括讓對手根據你的要求而共同起舞；當遇到形勢變化時，才可以進退有度。

控制則是隨意性很強，只着重眼前利益和短期效果，只求進逼，在維持主動優勢之下從來不思考策略性後退的需要。於是，遇到形勢不順的時候就不懂轉彎，甚至無彎可轉。此外，還會製造矛盾和日後的困難。

──管理藝術講求主導的一方要有自制能力，既講求目的，更講求效果；當客觀效果與原來的目的不符，甚至愈行愈遠的時候，就會發揮自我煞掣和調節的作用。

但如果只求控制，就會毫無自制能力，遇到障礙還要死向前衝，而且強調不惜一切代價，只求盲目地達到目的。

──善於管理的人所採用的方法，既適度限制對手的能力，但甚少使用剝奪對方權利的強橫手段。因為任何方法的最大作用，就是爭取市民對自己政策的認同，跟着附和、支持。用通俗的話說，就是「過得自己過得人」，這樣的管理才是有效甚至高效的管理。

但如果只懂達到控制的目的，那就不單限制對手的活動空間，還蠻橫地剝奪對手的權利；直接地說，就是「過得自己綁住人」，只求自利。更有甚者，還把爭取對象和旁觀者的權利也剝奪了。且看「完善」後的選舉制度，大大削弱了市民的選擇權。這完全是只求目的、不理手段的反效果。

把上述管理與控制之別放在眼前，就可以輕易發現官方如何自製困局。他們希望可以控制一切，達到預期效果，但如今參選者近乎清一色，難以達到吸引水平。到了此刻，也許有點着急了，才不斷推動「入閘」。不過，即使馬上開閘，但已無「優質馬」備戰了。

眼前可見，即使鋪天蓋地宣傳「多區有非建制派參選」（此乃籠統之辭，難成合理比例），建制派聲稱「競爭激烈」，但市民將按照自己的判斷，心中有數，屆時只能看實際效果了。

（3）唯一補救辦法：讓選舉論壇真正反映民意

最後必須一提，也是官方唯一可以做的補救辦法，就是讓選舉論壇具有真正的反映民意的作用，對港府的倒行逆施不加掩飾，不是小罵大幫忙，也不是只觸動皮毛而不談實質民怨。為什麼特別提及這一點呢？皆因有消息指官方希望製造或創造「香港特色的選舉文化」，屬君子之爭，講政綱，求實幹，有別於西方選舉的互揭瘡疤。可是，這又會否陷入另一種「河蟹（和諧）文化」呢？總之，若要消民怨，先行解心鎖，否則難避惡果！

（補遺：上周三本欄文章提及「要懂得『驚和退』」。「驚」者，乃指高度警惕，而非驚怕）

作者是時事評論員