COP26：人類選在會議室安樂死？！（文：歐陽五） (09:00)

緊迫感前所未有

世間只有人具備開會本事，而人類正把這獨有本事用到極致，哪怕死到臨頭。COP26——《聯合國氣候變化框架公約》第26次締約方大會——10月31日到11月12日在英國格拉斯哥召開，彰顯人類之於「開會」的諸多「亮點」：一是會期長，近兩周，足見人類對開會的樂此不疲；二是會議多，本屆COP26包含政府首腦峰會、部長會、技術專家和官員聯席會等，花樣繁多不一而足；而「COP26」本身已是1992年締結《聯合國氣候變化框架公約》以來各國第26次大會商；加之，COP26啟動之際，以「應對氣候變化」為主訴求之一的G20峰會剛剛落幕，僅為「天氣」人類「開會復開會，開會何其多」；三是緊迫感前所未有。主辦方英國首相約翰遜以007電影為隱喻，將當前世界形勢比作一顆「滴答作響」的定時炸彈，而COP26必須是拆除那顆炸彈的開始。美國總統氣候問題特使、前國務卿約翰．克里也以戰爭為譬表示「文明命懸一線……此前我為戰爭與和平而戰，那關乎生死。現在也已經生死攸關，而且日漸如此！」聯合國氣候變化大會主席夏爾馬給人類敲響警鐘：「氣候變化的腳步並未因新冠疫情暴發而暫停，我們共同的星球正變得更糟……」、「COP26是實現1.5攝氏度目標的『最後也是最好的機會』……」剛剛結束的G20峰會提出了「將全球平均氣溫『上升1.5攝氏度目標』保持在可及範圍內」。

格拉斯哥COP26期間，聯合國環境規劃署（UNEP）發布《戰勝高溫：城市可持續降溫手冊》指，如果溫室氣體繼續保持高水平排放，到本世紀末，許多城市的氣溫可能會升高4度。即使在全球變暖1.5度的情况下，23億人也可能容易受到嚴重熱浪的影響。此前聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）發布了第六次評估報告第一工作組報告《氣候變化2021：自然科學基礎》，報告稱，從未來20年的平均溫度變化預測來看，全球溫度升高預計將達到或超過1.5度；報告預估，當全球溫度升1.5度時，熱浪將增加，暖季將延長，冷季將縮短；而當全球溫度升2度時，極端高溫將更頻繁地達到農業生產和人體健康的臨界耐受閾值。

「開會」結果每况愈下

情况不可謂不緊急，攸關人類生死存亡，故而人類不斷「開會」。但「開會」結果是情况非但沒有改善，反而每况愈下。人們寄希望於COP26，把先期召開的G20峰會當作「風向標」，然而事與願違：德新社稱，G20峰會聲明草案中「原來的部分意向目標和承諾被删除」，例如，草案不再包括此前曾提到的「立即行動」的共識，現在的說法是「有意義而有效地行動」；碳中和方面亦然，原來的目標是在2050年實現碳中和，現在更加泛化，說法是「本世紀中葉」；此前的草案曾力求到2025年停止補貼化石燃料，如今目標時間又被删除，取而代之的僅僅是重申2009年在匹茲堡達成的舊共識，即「在中期內」停止補貼……設若「開會」結果更糟，豈非寧可不要「開會」！

發達國家有義務承擔更多責任

誰最該為地球氣候惡化買單？！有一事頗耐人尋味。印度是最晚拿出最糟「碳中和」目標之大國，時限定在2070年，引起會議主辦國英國「驚訝」。印度總理莫迪反駁稱，印度作為世界第四大碳排放國，但實際的人均碳排放量低，2019年為每人1.9噸，而英國為5.5噸，美國則達到了約16噸。本次氣候大會觀察員查爾斯．尼揚布拉對媒體表示，富國是製造氣候危機的主要責任方，它們在工業化進程中燃燒大量化石燃料，積累巨額財富，同時排放大量溫室氣體。因此，在解決氣候變化問題上，發達國家有義務承擔更多責任，並幫助發展中國家應對氣候變化挑戰。由是，2009年，富國在哥本哈根氣候變化會議上承諾年「貢獻」1000億美元，幫助窮國應對氣候危機，這一承諾未能兌現，令世界各國失望。

聯合國秘書長古特雷斯在會場疾呼，發達國家每年向發展中國家提供1000億美元應對氣候變化的資金承諾必須兌現。誠如尼揚布拉所說「我們不需要更多說辭，我們需要實際行動。不是明天，就是現在！」

作者是時事評論員