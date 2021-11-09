來吧，為通關我什麼都應承（文：梁美儀） (09:00)

如果每天看新聞報道，單聽特區官員的話，看政府推行的防疫政策，或許會以為香港抗疫成績很差似的。當全球各地因應國民接種疫苗人口不斷增加，或確診個案大幅減少，均開始放寬防疫措施，香港卻反其道而行，正全面收緊各項防疫政策。無他，這都源於香港要落實與內地通關這「頭等大事」。

國家衛健委公布，周日（7日）內地新增89宗新冠確診個案，其中65宗屬本土病例，遍佈遼寧、河南、河北等11個省區市。反觀現時本地確診個案基本上「歸零」的香港，為求內地首肯讓兩地通關，已逐步多方面收緊防疫措施。

「安心」立過什麼功 政府沒交代

政府早前宣布全面收緊豁免檢疫安排，取消絕大部分豁免類別，又宣布所有進入政府處所的市民，除12歲以下兒童及65歲或以上的長者等可獲豁免外，均必須使用「安心出行」程式，方便追蹤緊密接觸者。

可以預期，在不久將來，政府會進一步要求市民進入受防疫措施規範的表列處所，如食肆、戲院及健身中心等，甚至人流密集的地方，如非政府街市、超市等，均要強制使用「安心出行」。屆時只會難為難以再學習使用或擁有智能電話的長者及弱勢人士。不過，到底「安心出行」使用這一年來，在追蹤及防止病毒擴散上立過什麼功、有多大的作用，迄今政府都沒有跟公眾交代，難怪迄今有不少人對使用這程式仍抱疑慮。

不過，為了通關，特區政府擺出什麼也願意的姿態，將來香港跟內地通關須使用的健康碼，也要實名登記，填寫用家地址等，方便內地追蹤，港人擔心的個人私隱問題，即使犧牲似乎也不足惜。

作者是資深傳媒工作者