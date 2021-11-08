盲創科：被遺忘了的管理科技人才（文：黃偉豪） (09:00)

香港創新科技發展一直未如理想，究其主要原因，往往並非單一因素，但缺乏相關人才卻是主因之一。當中的問題並非只是資源不足，而是決策者對創科的本質的認識未夠全面，而且過於技術化，導致人才培訓也過分傾斜。

香港過於着重硬件

在科技日新月異、一日千里下，香港的創科經歷已可用「歷史悠久」來形容。令很多人記憶猶新的是，由第一任特首董建華所提出的「數碼港」項目。這項目由提出的一刻開始，已引發了激烈的爭議，被質疑為一個地產項目多於一個發展創科的計劃，是一個以科技包裝的地產項目。無論如何，由項目在1999年提出到現在已有20多年，香港也有不少的其他創科項目，但奈何香港在這方面仍然處於努力或掙扎階段，未進入收成期。

除了數碼港外，另一個類似和同樣矚目的項目便是科學園。兩者的發展模式和假設十分類似，也是參考了世界著名的創科地區美國加州的「矽谷」（Silicon Valley）的模式，把科研的中心放在主要的研究型大學之旁，以促進由大學至業界的知識轉移及產業化。依照這個道理，很明顯矽谷背後的是史丹福大學，而數碼港及科學園的伙伴大學分別是香港大學及中文大學。在「近水樓台先得月」的情况下，理論上香港應該更有優勢，因數碼港與港大、科學園與中大的距離甚近，甚至步行也可到達，更有利學界與業界的交流與互動。

所以，無可否認，香港在發展創新科技的硬件上，已投入了不少，但成績仍然未如理想，也正正是在於過於着重硬體之上。

「發展型國家」已不合時宜

自殖民地年代以來，香港的發展模式也是透過官僚由上而下來帶動。這個被視之為「發展型國家」（developmental state）的模式對推動快速工業化甚為有效，並成功在上世紀締造了「亞洲四小龍」，即韓國、台灣、新加坡和香港的東亞經濟神話。可惜，這些均已成為了歷史，套用舊的發展模式在創科發展之上，只會適得其反，事與願違。

箇中的主要原因，是當年所需要的發展只是快速地複製西方的工業化過程，效率至上，不需要太多的創意和多方面的思考，因此以官僚來主導成為了一個既輕易而又合適的策略。除此之外，工業化年代的投資和生產模式也是非常簡單直接，只要投入更多資源，便有更多製成品。而殖民地年代的人才培訓，運作邏輯和工廠內的生產線也十分相似。

從這個角度來分析，便更容易明白香港現時創新科技發展策略的局限和問題所在。基於舊世代已不合時宜的「發展型國家」，及官僚主導和工業化思維所害，便帶來了以上提及的種種問題，包括了過分着重於硬件的發展，用有多少個什麼園或什麼港的數量和面積等指標，來衡量成果。

創科人才培訓不平衡 顯示決策者局限

在人才的培訓上，也有至少兩大問題，第一也是源於工業化時期的遺害，簡單地認為人才培訓和工業化生產一樣，只要投放資源，便能生產相關數量的創科人才。第二便是認為要發展創科，只需要大量生產技術人才，但卻忽略了負責策劃及管理創科的人才的重要性。

以筆者所熟悉的數據科學（data science）範疇為例，近年香港不少主要大學均有開辦專注的技術課程，甚至成立相當有規模的數據科學學院，教授同學相關的電腦、統計的科技知識和編寫程式（coding）的技術。但與此同時，把數據科學、科技管理，及政策分析和制定結合的課程，卻相對地少，甚至可以用罕有來形容，而筆者有份負責的數據科學與政策研究課程便是其中之一。

少數和罕見絕不代表不重要，物也以罕為貴。但由於香港的學士學位課程的名額主要是由政府資助，這便反映出政府在創科人才培訓的重點，和教育資源分配的優先次序。現况並不理想，也折射了工業化年代的官僚思維，把生產徹底簡化為資源的投入，有技術人員已足夠。有關創科管理的知識被視為虛無和次要，而官僚自己也沒有動機去培訓任何人，來取代自己在創科上的現有的主導角色。

創科人才培訓的不平衡，所顯示的也是現時決策者對創科發展的誤解和局限。很多創科的成就及奇蹟，特別是在推動產業、經濟發展、改善公共服務及人類的生活質素上，均不是純粹來自科技上的突破，而是在於科技的管理和運用之上。

絕不應該忽視問題嚴重性

如何把科技和人類生活及社會需求結合，進而顛覆過往的假設和企業的操作，產生更大的價值，這便是由哈佛大學教授Clayton Christensen所提出的「破壞性創新」（disruptive innovation）的意義（註）。例如，發明數碼攝影的是柯達（Kodak），但因這科技出現的時刻，柯達已變成了太大和太官僚化的機構，不善於對新科技的管理和運用，看不到數碼攝影為人類未來生活帶來的轉變和機會，甚至愚昧地視它為現有菲林攝影業務的威脅，放棄進一步發展。故事最終的結局，是柯達今非昔比，幾乎破產，但它所發明的數碼科技，卻成就了如facebook等的公司的無比成功。

如果香港創科的發展不成功的話，之前所培訓的技術人才，只有轉行或離開香港發展，所有努力均前功盡廢。因此，我們絕不應該忽視香港只集中培訓技術人才，而忽略了管理創科及發揮其價值的人才之問題的嚴重性。這並非學生學少了東西的課程設計不全面的小事，而是涉及香港整個創科產業最後是否可以真正起飛的重大前途。

註：Christensen, Clayton M. (1997) The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston, MA: Harvard Business School Press.

作者是中文大學數據科學與政策研究課程主任