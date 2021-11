如何認識港人人心回歸的障礙？（下）（文：林朝暉） (09:00)

動搖利益比打動人心更難

需認清幾個基本事實:

一、「一國兩制」的方針在《國安法》立法前一直沒太大變動;「人心回歸」工作一直被視為頭等大事,中央惠港政策及措施有多沒少,對港部門從沒怠慢。回歸至今,心態變的是港人,非中央;制度方針沒變,變的是國際形勢。

二、不能把問題全部諉過對國家認識不足、欠缺交流。相對回歸初年,現今一代港人對國家認知更多、更深,由手機娛樂、消閒去處、飲食口味,至網絡用語、普通話流利度,到內地實習讀書,遠比上一代融入。香港的歷史教育雖有不足,但兩地生活融合早已無孔不入。

三、必須客觀承認,過去「人心回歸」工作成功,有不少打動人心時刻。1998年應對金融風暴、2003年應對疫情、2008年協辦奧運,反映國家對香港無條件支持。「中央是香港堅實後盾」是早些年港人的政治「關鍵詞」。港人在國家面對天災人禍時,表現出血濃於水、同根同心的關懷;為國家航天事業而鼓舞、為奧運奏響國歌而感動;在國家發展中做好金融平台、承辦國際會議、海外併購等重要角色。兩地關係密不可分、如膠似漆,當時港人相信「一國兩制」是最好安排。

「人心回歸」良好勢頭的逆轉,與2009年以後的國際新形勢有重要關係。筆者常打趣形容:一段關係發展可由濃轉淡;但若出現逆轉,其中障礙自然離不開利益結構改變。如果一方付出沒有少了,那就是另一方感覺到關係有賠沒賺了。有時候打動利益,遠比打動人心更難。

結合過去20多年的事件及港人身分認同變化,都反映「人心回歸」工作早已進入應對「3000年未有之變局」認知框架之內。

重塑理解香港「人心回歸」體系

一、中美關係好壞影響香港人心安定。

過去中美關係穩定,國家講求韜光養晦,香港受益,吃盡兩家茶禮;中美關係2009年後有變,香港成磨心及矛盾焦點。有別於新加坡(獨立政體,可選不站邊)及台灣地區(兩大黨分散投資,島民看時勢輪換政權),「一國兩制」下的香港必然與國家同氣連枝,為國家所用,必成境外勢力打擊對象,本地政策爭議易被煽動為「中港矛盾」離間感情。

歐美各國經歷金融海嘯,國力疲弱,迫使中國在國際舞台有更多承擔;二元格局下美國對標中國為競爭對手,轉移國內問題視線。2009年美國時任總統改變印太戰略,圍堵中國;香港成美方在國內宣傳「中國打壓自由及民主等」的理由。南海問題、韓國導彈防禦爭議、朝鮮核危機及台海問題等圍堵措施,迫使中央「亮劍」回應,改變韜光養晦戰略。

區內氣氛劍拔弩張,香港在世界新聞包圍下,臨戰陰霾、股市波動等消息鋪天蓋地。外媒歪曲指控中國崛起會帶來「不和平」印象,削弱港人對國家好感。但港人與內地民眾一樣,皆有中華民族愛好和平、不好戰的基因。錯誤理解國家外交立場,影響港人的政治「安全感」。

二、香港市民2010年後開始感受到「大國外交」下的無力感,出現利益優次。

2010年菲律賓人質事件對港人來說有切膚之痛,時任行政長官嘗試向菲律賓總統要求交代及道歉,卻不受待見。在研究訪談中,不少受訪者指出一種猜測及觀點:認為國家的外交地位,並沒分享至香港;外交部當時沒適時介入,為港人討個公道,失去爭民心大好機會。有輿論認為,不積極介入事件是因外交國策。此流言予港人感覺「在大國外交下,隨時會成為犧牲品」的印象埋下伏線。其後中美貿易戰,香港首當其衝,「犧牲品」印象更明顯,某程度上解釋為何不少原來親北京的工商界人士,2018年後變得低調。

夏主任講話講到重點和港人痛處

三、經濟「獲得感」低落,也成「人心回歸」障礙。

2010年後香港經濟更依賴內地居民到港消費;金融及房地產市場依賴「熱錢」流入及赴港上市公司;人民幣強勢,香港日常必需品依賴內地供給。幾項效應加乘,港人漸感房價推高、百物騰貴。

港府沒有新的產業政策,互聯網及其他新的中產職位沒增加;原有不少中產職位因「中國崛起」需要,流向內地海歸人才。深圳金融創科等中產職位俯拾皆是,鼓勵港青到內地發展及創業,成為新的政治「關鍵詞」。置業困難、上流機會不足,惠港政策在現有不公的經濟分配及社會制度下,反而加劇貧富不均;部分旅客為居民生活帶來的不便及衝突,進一步令港人獲得感、幸福感下降,誤認為國家經濟實力上升於己無關。所以當夏寶龍主任在講話中鞭策特區要做出成績,讓市民每年有幾個摸得到的好處,脫稿短短幾句,反成了整篇演講的新聞重點,說到港人心坎上去。

四、「文化歸屬感」上在2009年後出現內在矛盾。

2012年國民教育事件,暴露兩地價值教育差別。近年推動的「孔子學院」、「一帶一路倡議」讓國家發展出一套自身的理論及價值體系,推導出新的「文化自信」及「理論自信」,述說新的「中國故事」。這些內容在港鮮有宣傳或正式宣講,相反還沒到港時已被媒體標籤,甚至形容為「扭曲普世價值」。事實的全部無法很好呈現,影響認知。尤其,美國前國務卿試圖指控中國與普世價值為敵,無疑讓中西方兩大文明、兩套價值體系迎來正面交鋒,香港處於華洋雜處位置,必然有內在矛盾。港人出現強烈身分認同危機,感覺自己在新國際格局下無法置身事外,但無所適從。

這種「文化認知」及「歸屬感」上的腦交戰,遠比政治「安全感」及經濟「獲得感」的影響來得深遠。當下中美關係緩和、本地政治回復平靜,經濟及房屋政策改革在即,大量父母仍帶子女移民。不少人在訪談中說對香港教育失去信心,擔憂校方及老師能否保持中立。告別的不止泛民選民,也不乏建制中人、內地港商。訪談中有句話很有意思:「我小朋友萬一將來香港讀書,黃我又擔心、藍我又擔心。」換句話說,他們真正擔心的是下一代能否在未來世界格局中,兼容並包、保持批判、兼會中西價值。

「都是高貴體面的人」

五、香港缺乏「被尊重的感覺」。

人是情感的動物。

如何讓市民感到被尊重?「尊重」包括「重視」及「了解」。以呂大樂教授常用的茶餐廳文化比喻:下午茶由A至J餐,中西口味、小炒快餐、少冰走甜多奶,各適其適。面前「有得揀」是為尊重,照顧不同喜好。若投訴出品有錯,常見店員不多爭辯,快速道歉,一句「飲料免單」賠罪;尊重到位,各取所需。

何謂「了解」?不止夏主任講話說到心坎,早前飛龍前輩一句「忠誠的……」讓市民感到希望、想法被田教授一語道破。

何謂「重視」?君不見領導人演講中常惦記廣大人民群眾,真正關心人民,主動承擔責任。

這份「重視感」回歸後少之又少。當缺愛久了,自然經不起溫柔。這間接解釋不少港人為何天真相信,英美一些政客替港「撐腰」、各國對香港移民開綠燈有良好印象。普遍香港市民沒認清,只有中美關係穩定、國家良好發展,香港才能得益最大,因而一廂情願認為英國政府為港人抱不平;但事實是英國獲大量移民申請後,最高法院轉瞬表態「香港仍有司法獨立、法治」,給一些人當頭棒喝。

筆者眼中,在這資本主義社會成長的香港市民,物質程度及教育水平堪比其他已發展國家,但「小地方、小格局」,對國際政治認知,更多來自新聞媒體,政治觀點立場易受左右。擁有的信息、分析能力,遠沒想像中大。但這城的市民都是一班可愛、體面、高貴的中國人。借用一部受歡迎美劇的對白闡釋:「What you have to understand about my people is that they are a noble people. Humility is their form of pride. It is their strength; it is their weakness. And if you can humble yourself before them they will do anything you ask.」或許位高權重之人的謙遜,無疑讓社會感到多點尊重。

「3000年未有之變局」中香港的新論述

「一國兩制」作為制度設計,要多談權利和義務、願景和底線;但當談及「人心回歸」,探討情歸何處,需更多感同身受,更多重視和了解。對港部門在人心工作上值得多從「四感」——政治安全感、經濟獲得感、文化歸屬感、被尊重感考慮。

香港青年是很好的「中西方價值」糅合物,有很強的語言能力、文化適應力。應適當引導,不帶偏見看待年輕一代;讓他們肩負連結全球華人責任,對外說好「中國故事」。

香港要發揮好身處中西兩大文明之間優勢,用資本主義世界及西方文明的話語,發展出一套符合中國傳統價值、香港發展定位,且與人類及國家發展有承擔的新論述。重新讓各國羨慕我國擁有香港此顆掌上明珠:此地有優勢、人有抱負、物有洞見。

將此文獻予選擇與我城相守的一代——這是我們的承擔和責任。

(「香港10個不能迴避的政治問題」系列之七——下篇)

作者是北京港澳學人研究中心理事、全國港澳研究會成員