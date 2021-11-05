本屆政府民生改善力度 令市民失望（文：周永新） (09:00)

「香港好、國家好；國家好、香港好」

但市民理解特首所指的新局面嗎？市民認識特首所形容的新氣象嗎？市民能夠回應特首的呼籲、齊心同行的開創未來嗎？特首所說的3個「新」，當然不是三言兩語可以說清楚，但香港過去3年出現的改變，相信市民普遍感受到的，是香港的政局真的不一樣了！至於改變能否迎來新氣象和新未來，市民多不大了了。市民知道的，是「北部都會區」將成為香港未來的發展重心，香港的經濟也必須融入國家經濟的發展策略，這樣才能走上光明的未來。總的一句，市民所能理解的，正如前特首董建華常常掛在嘴邊的一句話：「香港好、國家好；國家好、香港更好。」

說了這麼多題外話，現在要返回施政報告中一些與市民生活息息相關的改善建議。合併長生津和取消強積金對冲，上次講了，其他最為市民關注的，是歷屆行政長官都視為政策「重中之重」的住屋問題，及香港常為人詬病的貧窮問題。

施政報告發表前，市民都期望特首能提出一些具體解決住屋問題的辦法；這方面，特首在施政報告中說了些什麼？「我說要較徹底地解決香港市民『住』的問題，我們需要的不是因時制宜的短期『招數』，而是持之以恆供應土地的決心」（《施政報告》段81）；為免市民失望，特首補充說：在未來10年，政府已覓得350公頃土地，足夠興建33萬個公營房屋單位。

解決住屋問題建議 傷透公屋申請者的心

聽了特首以上一番話，市民會感到興奮嗎？市民會覺得長久以來困擾市民的住屋問題得到解決嗎？特首要徹底解決市民「住」的問題，市民不會有異議；對於「北部都會區」能夠提供大量房屋單位的說法，市民就算有保留，也不會反對。但市民不明白的是：政府為什麼不可以同時提出因時制宜的短期「招數」？過渡性房屋不是因時制宜的短期「招數」嗎？其實，市民關心的，並不是什麼徹底或短期措施，最重要是他們的住屋困難能盡快得到解決。

對於那差不多30萬公屋申請者，他們唯一的盼望是盡快「上樓」（分配房屋單位），特首提出的「北部都會區」——這徹底解決住屋問題的方案，市民會覺得對自己面對的住屋困難有幫助嗎？特首說10年內有足夠土地興建33萬個公營房屋單位，但運房局長及後承認，輪候公屋的時間，在未來10年或20年，都未能達到不超過3年的承諾；特首和負責官員的說話，除了傷透公屋申請者的心，市民會覺得政府有解決住屋問題的決心嗎？

回歸後政府公營房屋政策拿揑不定

市民「住」的問題未能解決，追根究柢，還是政府的公營房屋政策拿揑不定：回歸初期，董建華大力增加公共房屋的供應，輪候公屋時間一度減至3年以下，但一場亞洲金融風暴，加上「沙士」病毒的衝擊，一切公營房屋計劃驟然停頓，建屋量大減。到曾蔭權年代，政府不再積極開發土地，公營房屋建設邊緣化。到梁振英年代，解決市民住屋困難成為政府政策「重中之重」，但累積下來的土地短缺，猶如擋在政府面前的一座大山，最後無功而還。林鄭月娥以置業為政府房屋政策的主導思想，結果：市民不知政府的房屋政策是協助他們置業，還是解決他們的住屋困難？

另一存在已久並為市民關心的問題，是香港的貧富懸殊變得愈來愈嚴重。對於「貧窮問題」，特首在施政報告有以下的話：「香港的貧富懸殊是大眾關心的議題。政府的責任是透過收入再分配，提供社會安全網，照顧有需要人士。去年底公布的2019年貧窮人口數字，計及所有現金和公屋福利後，成功把貧窮人口大幅由政策介入前的149萬減至64萬，可見安全網能有效發揮再分配功能，為不少基層市民提供實質援助，讓他們脫離貧困。」（《施政報告》段121）

以上一番話，看來特首是想市民相信，在她出任行政長官4年多以來，香港的貧窮問題因政府的扶貧措施而大幅得到紓緩，並且舉2019年為例：經過政府各項現金和公屋福利等措施的介入，貧窮人口從149萬減至64萬；因此，特首的結論是：政府設立的社會安全網能有效的發揮收入再分配功能，貧窮問題已得到改善。特首以上的說法，有事實根據嗎？

本屆政府扶貧力度令市民失望

特首所提貧窮人口的數字，是按照政府訂立的貧窮線得出來的。附表顯示：從有數字的2009到2019年間，貧窮人口佔總人口的比例維持在20%間：最低是2011、2012、2014年的19.6%，最高是2019年的21.4%。經過政府恒常現金（如長生津）和非恒常現金（如出租公屋）的介入，貧窮人口在總人口比例下降至最低2011年的7.1%和最高2009年的9.9%。從附表可見，在過去這11年，貧窮人口的數字其實沒有太大變化，2011年及隨後兩年的數字略為減少，主要原因是2011年政府設立最低工資；同樣，政府引入長生津後，長者貧窮人口佔比減少了約一成。

總言之，香港貧窮人口的數目，過去10多年並沒有大幅的增加或減少；以收入來計算，香港5個人中，約有1個生活在貧窮線下，而政府提供的現金和非現金福利，大概可以把貧窮人口的數字減半或更多。這就是香港現今的貧窮情况！至於窮人數目的增減，主要看政府有沒有決心推行一些積極的扶貧措施，例如設立最低工資和長者生活津貼。以扶貧的力度而言，本屆政府的表現，應令不少市民感到失望。

回看施政報告中的扶貧建議，有以下4項：一、合併長生津；二、以在職家庭津貼協助低收入在職住戶；三、為輪候公屋超過3年的申請住戶提供現金津貼；四、落實取消強積金對冲。合併長生津和取消強積金對冲，這欄已有分析，不再重複。在職家庭津貼和輪候公屋申請住戶現金津貼，援助對象都是收入較低的家庭，特別是一些有兒童成員的家庭。政府對低收入家庭兒童的協助，現在分散在各項不同的政策和措施上，包括學童的書簿津貼、午膳津貼、課外活動津貼等，實在有整合和完善的必要。

施政報告還提到社會安全網和收入再分配的關係，下次再談。

作者是香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授