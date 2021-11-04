畢業後當不當記者？給新聞系學生的意見（文：陳帆川） (09:00)

這問題，其實早在反送中運動前，已經困擾着我及幾位記者好友。當這行業無論在自由與薪酬上的前景皆愈來愈不明朗，我們應該鼓勵學生迎難而上，還是避之則吉？

本地媒體走向 有目共睹

香港近年局勢，或者鼓勵了不少新人入行，以燈蛾撲火的決心伸張正義。然而本地媒體的走向，大家有目共睹。同為20出頭的大學畢業生，在人家於專業領域精進的時候，前線記者天天在紅線下亦步亦趨地寫稿，佔工作分量最多的，可能是「一項調查發現」或者「萬聖節人頭湧湧」之類的社會新聞，不一定能達至他們當初的浪漫期望。

不是說本地媒體沒有好報道，不過要在艱難中製作出色的報道，得看記者的斤両。新記者入行儲經驗，便面對今天諸多掣肘的環境，三五年下來能積累什麼功夫，是一個挑戰。

亦有很多人說，讀新聞不一定要做新聞，新聞院校裏學到的表達技巧和批判思維，終身受用，能在其他行業發光發亮。而反過來說，很多出色的記者，也不是新聞系出身。在香港修讀非專科的話，畢業後能否平步青雲，跟讀什麼其實沒有很大關係。

最佳出路可能是面向國際

新聞系畢業，而又想入行，不論是考慮前途或錢途，最佳出路可能是面向國際，通過世界語言，將香港乃至中國大陸和台灣的事，告訴全世界。另一方面，很多國際媒體因應近年中外局勢，增加資源投入中港台報道，也是時勢為香港新聞人造就的機會。

外媒近年廣泛報道香港新聞，甚至連香港夏季颳起沒有造成人命死亡的颱風，都登上了國際新聞，這是前所未見的。然而，若論針對香港問題的調查報道的質素和對本地政局的分析，始終是本港媒體更勝一籌，因為很多外媒記者不一定對香港有深入了解，首次接觸香港新聞，可能就是兩年前的社運。

留在舒適區 或只會意興闌珊

因此，香港新聞人在國際舞台上，有其位置和價值，關鍵在於你夠不夠努力，跟世界接軌。唯有懷着「走出去」的決心，年輕記者才有望在新聞界為香港闖一片天地。留在舒適區跟當權者玩遊戲，老手尚可在艱險中奮進，新手到頭來多半只會意興闌珊，或者隨着紅線而修改底線，回首已是百年身。

作者是新聞工作者、文化評論人