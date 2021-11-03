青出於藍與「咁叻你做吖」的矛盾（文：歐陽偉豪） (09:00)

很多時候，老師總會對學生有要求，猶如父母對自己有要求般；可是雙方關係持續僵硬，小朋友屢次都做不到大人的要求時，子女總會向父母反駁一句：「咁叻你做吖？」但是老師是權威，學生唯有在心底發句脾氣了事：「咁叻你做吖？」從情緒上來看，「咁叻你做吖」就把老師與父母兩個角色拉近了。

師對生有要求 自己卻做不到

但令小朋友較為扯火的是老師，不是父母，因為父母教育程度可能不高，想我們做一些他們做不到的職業，如：醫生、律師，我們是較容易理解的。可是，老師飽讀詩書，滿腹經綸，如果他們對我們有所要求，而這些要求老師自己卻做不到，學生便會很難接受。讓我們重溫一下下列令人懊惱的學校情境：

語文老師要求學生寫文章要有創意，老師自己卻沒有發表過有創意的文章；

辯論老師要求學生能言善辯，但老師自己說話含糊不清，又沒有參加過辯論比賽；

體育老師要求學生跑快點，老師自己卻跑得很慢。

當師生關係去到一個極端時，老師以青出於藍而勝於藍的高姿態，向學生大聲疾呼做人要有冒險精神，應該跳出舒適圈；但是老師自己從沒冒險過，從不跳出自己的舒適圈。這時學生便會反問：「做老師薪高糧準假期多，當然不會冒險，更捨不得跳出舒適圈。老師憑什麼一面吃花生，一面叫我們享受冒險，跳出舒適圈呢？」這個師生矛盾對立就是文初所說的「青出於藍的矛盾」。

除了老師這個專業，其他專業人士會否向顧客提出青出於藍的要求或期望呢？

例如：醫生只會向病人提出不要做一些活動影響病情；律師只會要求顧客索取文件或上庭說真話，顧客被要求做的事情都一般很容易做得到，不似老師那些「作文要結構嚴謹」屬於理想式的要求。所以，青出於藍這成語多數用於老師，而非其他專業人士。

「希望青出於藍」是天生的

老師好端端的教書，例如：教四則運算，為什麼會教到一個程度想學生超越自己，青出於藍？我們可以比較老師、師父、父母與我們的關係，從情感上看，三者都天經地義的對我們有要求，有期望：父母養育兒女，老師教育學生，師父培育徒弟。當中這個「育」字跟青出於藍的關聯度很高，因為育指生育，青出於藍的出跟生出、出生有關。父母跟我們的血脈關係，情感上可以轉化成師生與師徒的關係。簡單來說，老師希望學生青出於藍是天生，天注定的，而這個關係不存在於其他專業人士與顧客之間。再探究下去就是教師的專業性，一方面，青出於藍是老師獨特的專業特色；另一方面，青出於藍又可以視為淡化老師的專業性，至於老師的專業性可以另文再談。

回看青出於藍的矛盾，如果老師視青出於藍為教學目的，同學便會吃不消，甚至帶來反感；但如果由同學自身出發，不知不覺竟然超越了老師，那麼青出於藍便是學習成果。教學目的與學習成果之間，老師如何調適，如何向學生演繹，又是另一項偉大工程了。

作者是藝人