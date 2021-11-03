香港特色的民主制度（文：陳景祥） (09:00)

最大「特色」：北京影響力大增

新制下立法會組成由過去70席增至90席；舊制地區直選和功能組別各佔一半，各為35席，希望平衡直選和社會不同界別的利益，維持「均衡」。九七回歸政制沒有直通車，中方雖然另起爐灶，但立法會選舉的框架仍然以港英一套為基礎；舊制雖然經過不同年代演變，但其「緣起」都是從港英1980年代推行代議政制改革而來，部分功能組別內一人一票更是「彭定康政改方案」留下的「手尾」。

現在「完善選舉制度」之後的立法會選舉，完全是由北京一手設計，徹底和港英留下的一套脫鈎；新選舉制度目的，是要建立「有香港特色的民主制度」。

據說是由內地專家組成的一個名為「香港邁向明天關注組」的組織，曾以20條問答的方式，解釋完善選舉制度的來龍去脈和各項安排，從中可以看出「香港特色的民主制度」到底是什麼。

特色之一，是未來行政和立法機關會緊密合作。20條問答其中之一，是問：如何理解新選舉制度構建了有香港特色的民主制度？答案是：由選委會選舉產生行政長官候任人和部分立法會議員，使行政長官和立法會在選民基礎上有共同點，有利於行政主導體制順利運行。這正是北京在背後推動並樂見的結果。

特色之二，是設立了資格審查委員會，先確保所有入場參加選舉的人都符合「愛國者」的條件；然後選委會設立了港區人大代表、政協和全國團體香港成員組成的「第五界別」，都令中央話事權大增。

很明顯，香港特色的民主制度，最大「特色」就是北京的影響力大增，新立法會90席中，40席由選舉委員會（北京有直接影響力）選出，直選僅餘下20席，功能組別則有30席。全國人大常委會在2004年曾制定政改「五步曲」，香港特區政府在政改議題仍有一定發言權，現在「五步曲」不再適用，以後政改主動權在中央，人大常委會將直接行使《基本法》附件一及二的修改權。

立法會選舉 5個議題值得留意

12月立法會選舉，有幾個議題值得特別留意。

．（1）搞「清一色」否？

首先是「清一色」的問題。

按「權威專家」意見，泛民以後還能不能參選？反對派是否還有政治參與空間？他們的答案是：愛國者治港不是要搞清一色……泛民主派裏亦有愛國者，只要他們與反中亂港分子割席……將來亦可依法參選和當選。

事實上，新制度下所有入閘的參選人都需要得到北京認可，具體操作，就是要通過資格審查委員會的審議。這些人士有些曾參加過泛民政黨，但早就已經割席，例如晉身選委的狄志遠，在2015年已脫離民主黨。狄志遠是極少數的例外，近幾年活躍的泛民成員，絕大部分都被DQ（立法會、區議會），或牽涉初選案，無法入閘。不搞清一色，是指議會內仍有反對聲音，但都是來自原來的建制派，而非泛民政黨。

．（2）議員如何分類？

其次，參選人和日後議會內的議員，都不應再用傳統的「泛民」和「建制」作分類。

新政制下願意參選的都是建制派，「反建制」的人根本就不符合參選資格，而自認是泛民背景的議員，也毋須再強調未來在議會內要「抗衡建制派」……建制就是現在的憲政秩序和政治體制，不認同的人連入場資格也沒有，因此稍後產生的立法會成員每一位都是建制派，他們的分歧只在於社會和經濟政策，如果以「派」劃分，也許更近於進步派（Progressive）和保守派（Conservative）之爭。

．（3）需否協調出選？

其三，參選者既然全部都是建制派，是否需要協調出選？

舊制下即使泛民和建制爭奪激烈，但很多時候、尤其在地區直選，建制派經常都出現「自己人打自己人」，相持不下，很難協調出一個或特定數目候選人。

新制之下，過去的泛民議員很多都已被DQ或無法參選，理論上騰出的議席數目不少，但從各政黨的部署來看，參加過幾屆直選的議員，許多預料會改循選委會途徑出選，一來勝出機會較大，也毋須組織龐大的競選工程，二來可以讓出席位給年輕黨友上位，擴大本政黨的影響力。

直選的20席中，各政黨都會推新人出選，協調並不容易，其實也沒需要，現在入圍的反正都是「自己人」，讓選舉有些競爭也不是壞事！由於有太多人希望循選委會入局，需要協調的反而是選委會界別。

．（4）投票率如何？

其四是投票率。

直選20席如果有多名候選人角逐，有助拉抬選舉氣氛，把投票率推高。但是，由於這次立法會選舉傳統泛民幾乎全部出局，他們的支持者如果在選舉投票時缺席，將大大影響投票率表現，令選舉結果受到質疑。以往選舉有「六四比」規律，泛民得大約六成選票，如果他們的支持者都「缺席」，投票率肯定「大不如前」！

今屆立法會選舉最大挑戰，就是要維持一個「比較高」的投票率，選舉氣氛也不能太差。新形勢下，最重要的是盡量維持投票率不會驟降。

．（5）有執政聯盟？

其五是執政聯盟。

有人認為，日後議會內都是「愛國者」，政治上不會再出現根本分歧，「自己人」容易達成共識，即使某些具體政策如土地房屋、福利扶貧等有爭拗，但彼此討價還價，總可以找到解決方案。

然而，議會和政府合作暢順，「有傾有講」，並不等於就是執政聯盟；所謂執政聯盟，是指某一個政黨可以在議會取得多數，或透過結盟形成多數派，從而掌握執政權，即所謂執政黨。這樣的執政聯盟，應該只屬子虛烏有，不會為北京所容。

香港的新選舉制度，必須參考內地的《中國新型政黨制度白皮書》，其中所載，大陸的執政黨是中國共產黨，其餘都是民主黨派。在香港，「執政黨」是特區政府，背後有中央（中共）支持，其他政黨都形同內地的民主黨派，是支持特區政府施政，是參與者，但不是執政者；換句話說，立法會內仍然會有不同政黨，但中央不會容許「一黨獨大」，政黨不能成為議會多數黨進而成為執政黨，這只是西方模式，並非香港特色的民主制度。

（編者按：狄志遠已報名參選立法會功能界別社會福利界，朱麗玲亦已報名）

作者是資深傳媒人