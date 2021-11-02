強積金成果有目共睹 持續改革優化制度（文：鄭恩賜） (09:00)

強積金制度屬於世界銀行倡議的多支柱退休保障制度下的第二支柱，旨在為香港的工作人口提供基本退休保障。它必須與其他支柱（包括個人儲蓄及其他社會服務）相輔相成、共同運作，才能提供全面的退休保障。

穩步發展 略有所成

強積金制度推出21年來，積金局一直致力採取措施，持續改善強積金制度，在打工仔利益為先的前提下，不時因應社會變遷與市民所需，持續進行改革，以改進強積金制度，例如於2012年推行俗稱「半自由行」的僱員自選安排、2017年推出的預設投資策略（DIS）以及2019年推出的可扣稅自願性供款（TVC）等。經過局方多年來的努力，強積金制度得以穩步發展，並略有所成，包括以下範疇：

•資產值

截至2021年6月底，強積金總資產約1.22萬億元，是香港應對人口老齡化的重要資源。其中扣除收費及費用後的淨回報超過4600億元。而截至2020年底，每名計劃成員已累積的強積金平均為25.1萬元，較2019年平均21.7萬元上升約15%。

•回報

透過持續不斷的供款，配合複合效應和平均成本法的投資機制，強積金自2000年實施以來的年率化淨回報為5.1%，高於同期的1.8%通脹率，反映制度穩健亦經得起市况波動。

•準時供款比例

強積金制度有效協助僱主和僱員養成定時為退休供款的習慣。即使近年經濟和營商環境受疫情影響，超過九成僱主仍能準時供款。

•自願性供款

在積金局的積極推動下，自願性供款總額一直持續上升，由2004年的23億元增加至2020年的141億元，增幅達5倍。在2021年上半年，強積金已收的自願性供款逾75億元，當中第二季近38億元供款額，以季度計算，更是歷年之冠。

•覆蓋率

強積金制度實施前，香港只有三分之一的就業人口享有退休保障。目前，超過85%就業人口已獲強積金或其他退休計劃所保障，此乃國際極高水平。

持續優化 與時並進

積金局明白市民大眾對強積金收費的關注，所以一直以來都透過不同途徑，令收費降低，包括提升強積金基金收費透明度、提供比較價格的工具、推出「僱員自選安排」，以促進競爭。強積金收費已由2007年的2.1%下降三成至目前的1.43%，減幅顯著，儘管如此，積金局認為強積金基金收費仍有進一步下調空間。

積金局現正全力構建積金易平台，這將會是強積金制度實施以來最重大的改革。項目的目標是透過把強積金計劃的行政工作標準化、精簡化和自動化，提升強積金制度的運作效率，從而創造進一步下調收費的空間，令強積金計劃成員直接受惠。我們的目標是最快在2022年底，完成構建積金易平台。平台最快於2025年初完成資料轉移後全面運作，預計在平台推出首兩年，計劃成員須支付的行政費平均降低30%，10年內節省累計高達300億至400億元的行政成本，相當於期內原來行政費用的41%至55%。

積金局明白社會各界對強積金制度設計或個別領域有不同意見，亦抱有不同期望，但強積金經過接近21年的發展，在多個方面已達到一定成績，不但符合制度設計的初衷，亦着實為打工仔累積一筆重要的退休保障儲備，成果有目共睹。再者，根據世界其他地方的經驗，退休保障制度須經過約40年的平均職業生涯才會發展成熟。相對其他退休保障制度，強積金制度發展年期尚短，仍有不少改善空間，積金局會持續採取優化措施，確保制度與時並進。

作者是積金局署理行政總監