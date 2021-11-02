聽林太一席話（文：梁美儀） (09:00)

綜合好幾家媒體的報道，內容大同小異，都是引述在席人士所聞，指林太重提兩年前的反修例風波，坦言當時壓力巨大，連身邊的同事也認為她做錯，連建制派議員也認為她應該成立調查委員會調查事件，幸好她夠堅定，頂住壓力。她更毫不客氣地指這些議員應道歉。

經過這兩年的折騰，香港早已面目全非，真心佩服林太的直率與勇氣，還能在此時此刻，要求人家來道歉。

在兩年前政治局勢如此嚴峻的環境下，有建制派議員尚願意盡最後努力，提出成立調查委員會，為的都是化解當時的重大社會矛盾，希望有機會結束當時的亂局。據說，那時候，政府也有向中央提議成立調查委員會，連委員會領導人選也有腹稿了，只是最後建議沒被上頭接納而告終。這也是最後局勢急劇轉向的轉捩點。

和解之路既盡，維護國家安全隨即成為香港特區必須緊跟的頭等大事，強硬肅清運動積極參與者或支援者成為主調。

林太告白反映寧左勿右政治作風

不是說當時建制派議員做得好，當時他們也沒有做好從中斡旋的角色，但他們也算曾在2019年的區議會選舉中付上沉重代價，要不是北京親手推翻選舉制度，建制派本在可見的將來，怕且在原有選舉安排中也難有翻身機會。

林太在此時此刻，作這番不識趣的告白，也許是自我麻醉的最高境界，但也反映現時從政者寧（極）左勿右的政治作風。

作者是資深傳媒工作者