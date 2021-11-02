我們為何不生育（文：阮穎嫻） (09:00)

農村到後工業時代：從着重人力到着重教育

農村過渡到工業社會，出生率普遍會下降。農業社會人力密集，小孩未成年就可以落田幫手，沒有嚴格限制童工，在人力密集的農業經濟下，人多確實好辦事。由於開枝散葉對於家族發展有利，所以娶妻求好生養，三妻四妾加快家族人口生產，婚禮祝福人連生貴子，兒孫滿堂。

工業化後出生率下降，主要是養育開支增加。要小孩有競爭力，心機時間金錢花費甚多。研究指出在0至幾歲的時候，與孩子有良好互動，可使認知能力發展更好，因此要子女成才，需要父母的着重照顧。後工業化社會，個人生產力及工資上升，相對農業社會，照顧小孩要捨棄更多。若中產父母都有上班，其中一個辭去工作，放棄收入，延遲事業發展，全職照顧有較高機會成本；而即使繼續上班，也要給予孩子時間。生育年齡撞上事業搏殺期，機會成本就更高了，所以很多父母說自己為孩子作出很大犧牲。問題是這個「犧牲」是父母自願，因此不斷在孩子面前說犧牲，然後要求回報，是精神勒索。很多人想通了，不想做勒索者，或者被勒索過，就寧可不生了。

不同時代的最佳養育策略有分別。諾貝爾經濟學獎得主班納吉（Abhijit Banerjee）及杜芙若（Esther Duflo）發現（註2），在馬達加斯加及摩洛哥，讀多一年小學及讀多一年中學，對於收入的增長差不多。所以如果一個家庭有好多個孩子，沒有足夠資源所有人讀書讀到飽，讓他們平均地得到教育，分散投資，比起谷一個上高中或大學好。因為若「選中的細路」其實天賦不好，或有病、運氣不好，都很影響回報，風險較高。人人有書讀，有利家庭內權力平衡。但那些地方的父母，以為讀一年中學的回報是讀一年小學的兩三倍，反而會希望其中一個兒子能夠讀多點書，做到政府工就可以「一個救全家」，對於提升家庭福利，未必是很好的策略。

相反，在後工業時代，生育少然後貴養才是王道。在發達地區，讀一年大專的教育回報比中小學高。勞動市場需要技術勞工，即使常聽說大學生太多，但看數據就知近幾十年大學畢業的回報節節上升，供應仍未夠。所以家庭要增加收入的最佳策略，是生得少，然後重點栽培照顧，讓其得到更好的教育和機會，在這個全球化及渴求高技術人才的社會，這個策略對於整個家庭的回報較高。

後工業時代養育投入大

因此，中產家庭若有能力，但不願意花資源栽培子女，就不如不生。上一代有些父母，仍然因為自己那代15歲就出來工作，自給自足，自己父母也沒理會自己，還不是過得好好的，所以認為子女放養就好，不必照顧；更差的是把資源留給自己，吃喝玩樂去旅行、包二奶、花天酒地、賭博等等。這些人在這個高度競爭或以中國大陸用語曰「內捲化」的社會，是不道德的，應予以譴責。他們忘記，他們那代社會剛開放，經濟剛發展，全球專才競爭不若今日激烈，上流相對容易。而如果不想分薄自己享受生活的資源，大可以不生。

在社會流動性低的社會生育，只苦了自己的下一代。現在很多父母為子女置業，有學者甚至認為提高子女競爭力，是中國大陸儲蓄率高企的一個重要原因（註3）。人力資源部會看求職者的地址篩選，都不是秘密了，有些求職畢業生住的地方，入職薪金付完管理費就付不起生活費，貼錢返工寫CV大有人在。有父蔭的青年，因為父母緣故，可以去多間最大最精英的機構實習，這在商界很普遍。

以前有個笑話，父親叫兒子努力讀書要發達，兒子反詰，為何你兒時沒有努力，現在不發達？這個在幾十年前是笑話，如今是現實。根據世界經濟論壇，中國的低收入家庭要得到平均收入需要7代的努力，英美要5代，北歐要2至3代（註4）。代數愈多也表示，上一代的社會階層影響下一代的社會階層更大，因此子女可以怨父母，這有數據支持。

逼人生仔不道德

以上解釋了為何生育率在經濟發展時普遍下降，這其實是理性的決定，也是道德的決定。既然自己無法在育成子女的多重限制下（事業進展、時間、金錢、愛等），在關愛、責任、資源及優良基因等貢獻足夠，決定不生育，以理性克服社會價值觀，及動物想傳播基因、在自己死後能在世界上延續自我的原始欲望，才是對自己及自己沒有出生的子女負責及愛的表現。

有朋友的父母不斷催生，認為總之當年係咁，下一代都要一樣，每次見面都一大堆情緒及精神勒索的說話，每次都反面收場。聽過最過分的，有外母暗示，希望女婿能強迫女兒成孕。逼人生仔是不道德的，一是不能將自己那套放在別人身上，子女非你財產或奴隸，是有個人思想的獨立個體，多年家庭教育都無法影響子女價值觀，是父母教育失敗，他們卻不願承認。二是社會改變，上一代買到700呎單位，下一代就算留在同一階層，只可買到200呎，若不能了解社會變遷，落後於時代，是一種愚昧的過錯。三是養育責任不能轉移，即使上一代提供所有資金、請傭人、買樓，甚至落場幫手湊，也不能要求子女生育，因為養育的道德責任不能外判。這是基於父母愛子女，會以人為本的假設。如果只當子女是工具，想抱孫，想家族繁衍，孫就我抱，責任就你受，你痛苦你事，那就無話可說了。

註1：bit.ly/3w9QPBW

註2：Abhijit V. Banerjee and Esther Duflo (2011) Poor Economics: A Radical Rethinking of the Way to Fight Global Poverty. New York: PublicAffairs.

註3：Shang-jin Wei and Xiaobo Zhang (2011) "The Competitive saving Motive: Evidence from Rising Sex Ratios and Savings Rates in China" Journal of Political Economy Vol. 119 No. 3. pp. 511-564.

註4：bit.ly/3w0M6SV

作者是港大經管學院講師