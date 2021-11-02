閉關鎖國非長治久安計（文：劉進圖） (09:00)

嚴厲措施愈來愈顯得不合時宜

中國在2020年實施嚴厲的防止疫情擴散政策，以「清零」為抗疫目標，取得了舉世矚目的成果，因為當時還沒有疫苗，也沒發現特效藥，只能透過嚴格限制社交接觸來抗疫，對入境旅客乃至跨城跨區流動人群實施嚴格的檢測、追蹤和隔離，乃是當時最有效的辦法，中國內地因為嚴格地這樣做，迅速地恢復了正常的經濟生產及社會生活，在全球經濟衰退下取得亮眼的增長，多種商品出口也錄得巨大增幅。

然而，來到2021年末，同樣的抗疫措施，愈來愈顯得不合時宜了，因為大部分民眾已經接種了疫苗，即使某些疫苗的有效度較低，但可以藉着打加強劑補救，而國際科學期刊上也陸續刊出發現有效藥物的文章，當中包括廉價的常用藥物。因此，許多國家都決定逐步重開邊境（包括一些原來奉行近似中國式鎖國政策的國家），放寬對進出境旅客的檢疫隔離安排，藉此恢復正常的商貿及旅遊，也利便民眾跨境升學就業或探親訪友。在這樣的國際大潮下，中國是否繼續原地踏步、故步自封？

北京可選一個特區做「開放試點」

其實，北京如果擔心一下子放開邊境，病毒可能不斷變種，以致疫苗無法阻擋，迅速擴散，造成大量民眾受感染，可以考慮設立試點，觀察開放成效再作定奪。舉例來說，香港和澳門這兩個特區都有巨大的國際聯繫需求，可以選一個來做試點，容許開放邊境予國際旅客，但要求旅客入境後頻密地接受檢測和記錄行蹤，同時限制這城市的民眾進入內地必須先行隔離，這樣便可以觀察到對外開放的影響，而又不會波及內地。假如開放政策效果良好，便逐步擴展至南方城市或沿海省份，最後才開放首都，這樣便可以安穩有序地解除閉關鎖國。

與內地無縫接軌 香港反失獨特貢獻

香港在跟隨內地防疫策略上，近來明顯加強了力度，但不論香港如何努力，也不會做得比內地更徹底，對內地其實沒有什麼參考價值，反而會令香港失去自己原來的獨特貢獻，就是比內地所有城市更國際化，更能吸引國際商旅和跨國資本。一旦香港與內地實現無縫接軌，但與國際社會徹底分隔，國際社會就會想，如果營商對象不是中國，根本不應該去香港，因為人員進境要隔離3周；如果營商對象是中國，也不需要去香港，直接在華南或華東設點，豈不更接近供應鏈和市場？那時候，受損的只會是香港和國家的利益。

作者是資深傳媒人