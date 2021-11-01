藉民主危機來美化假選舉的歪理（文：陳家洛） (09:00)

民主制度一路走來有危有機，討厭民選政客、唾棄腐敗政府，從來都是民主的日常，批評乃至反對代議民主的論者比比皆是，他們指出選舉有時弊多於利的出發點，是為了追求更有意義和更實在的公民參與（見延伸閱讀）。但以分析「民主危機」為由，推卸香港管治危機的責任，不管怎樣努力美化假選舉成「優質」、「同儕」（「自己友」？）之類，只是指鹿為馬，自暴其短。

2021年選舉委員會界別分組選舉投票日未到，選舉已經結束一大半，示範「選舉」不等於民主，而飽受操控的不自由選舉，其實都是民主的反面教材。在新的選舉安排下，選民資格已被大幅收窄，選民基礎只有2016年選舉委員會選舉的3.2%，而各界別引入不是競選的當然委員，及經協調後大部分界別出現自動當選的現象，再加上資格審查制度下民主派已經絕迹，都足以解釋為什麼2021年選舉委員會選舉缺乏市民關注的焦點，其過程及結果皆進一步確認了「去民主」及「寡頭政治」這些長期困擾香港管治的問題。

4個反民主的操控設計

選舉委員會選舉，有4個反民主的操控設計。

（1）選舉委員會界別分組選舉明顯不符合普及而平等的基本原則，設立300席號稱「國家隊」的第五界別之餘，又在其他界別安插「指定團體提名」，是「明益自己人」的安排。

（2）容許人大代表和政協委員轉往其他界別，造成「當然委員」可加、「選舉產生委員」可減的規定，是明顯的反競爭設計。

（3）資格審查委員會可用「國家安全」、「外國聯繫」等理由否決參選資格，然而同時又會翻查言論、主張、行為，針對參選人的「言行、文章、著作等」「綜合考慮」，「資審會」不公開理據，參選人不可上訴有關決定，不符資格的5年內不得參選，是打壓異己的設計。

（4）新制度下，以往由民主派主導的專業界別被削去一半席位，加上這些界別選民資格被大幅收窄，而民主派在2019年區議會選舉大勝後，新制度也取消了選舉委員會原來的所有區議員互選的席位，明顯是輸打贏要，目的是排斥民主派。

制度設計不利競爭，令選舉規模大幅減少，未到9月19日的投票日，有603個名義上「選舉產生」的席位出現「等額」情况，在36個有「選舉」界別分組中，有23個界別的參選人會在毫無競爭下宣布自動當選，再加上「當然委員」和「指定團體提名」這兩類獲北京配給的席位，沒有競爭又不用投票的席位已經高達1136個，即四分之三席位（75.7%；但有個別席位出缺，如立法會90席「未齊人」）。餘下「有競爭」的13個界別只有364席，共412人通過資格審查，大部分只是比獲分配的席位多出了一兩個候選人，平均僅1.13人爭1席。這13個界別中，有7個界別的選民人數不足100個；13個界別加起來只需發出4889張選票（實際投票人數更低）。

沒有發生的選舉

選舉期間，325個「當然委員」及156個「指定團體提名委員」均沒提供任何「選舉信息」。148個獲提名競逐36個分組界別「選舉產生」的委員的候選人，沒有在遞交提名表格時提供中文「選舉信息」，其中22個候選人僅提供英文「選舉信息」。

「選舉觀察計劃」分析868個候選人在遞交提名表格時提供的中文「選舉信息」，發現5個界別中，涉及29支團隊的候選人提供的中文「選舉信息」基本相同，幾乎涵蓋所有候選人。「香港」這個詞被提最多，總共607次。其他較多候選人提及的「政治信息」有「愛國」、「發展」、「愛國者」、「一國兩制」、「愛國者治港」、「團結」、「國家」、「支持」、「政府」、「大灣區」、「繁榮」、「愛國愛港」等，但甚少提及的「政治信息」就有「自由」、「港人治港」、「高度自治」、「放下對立」、「人權」、「民意」、「法治」等。不論中文或英文的「選舉信息」，沒有候選人提及如何推動「民主」或「民主發展」。從選舉角度而言，候選人避免敏感的政治話題，不同界別的政綱相若，選舉質素大不如前。

《選舉委員會界別分組選舉活動指引》第14章規定，每個投票站外會劃定禁止拉票區，在禁止拉票區內進行任何拉票活動，均屬違法，可判處第2級罰款（5000元）及監禁3個月（《選舉委員會選舉程序規例》第45(7)條）。不過，今次選舉出現高度同質性，在缺乏候選團隊之間互相監督的情况下，「選舉觀察計劃」發現大量候選人和他們的助選團人員在「禁止拉票區」及票站所在的建築物內歡迎選民、與選民握手拜票、謝票、隨意拍照留念及安排記者招待會，也許正正是「同儕」選舉的某種副作用。

分贓政治的幽靈糾纏不散

「選舉觀察計劃」除了觀察票站外整體運作，亦於投票日各票站外分別邀請市民及投票人做意見調查。在投票進行的9小時內，我們一共接觸550人（408個市民，142個選民）。當中118個市民（28.9%）及44個投票人（31%）願意接受邀請。比較兩組受訪者對今次選舉的代表性之看法，以1至10分計（1代表完全不能夠代表民意，10代表完全能夠代表民意），市民平均分為3.67，而有份投票的選委會選舉選民平均分則為6.41。最明顯的是分別回答「不合格」分數（1至5分）比率的市民高達78%，認為是次選舉代表性「合格」（6至10分）的則只有21%，更有約三成市民給1分。相反，有61%投票人認為代表性「合格」，但有約三成選民給5分或以下。

整體而言，市民和候選人對是次選舉的態度迥異，即使整體投票率接近90%，又即使政府當局對選舉表達肯定的態度，恐怕依然說服不了香港大多數市民，因為他們一直沒有放棄追求一個開放自由、沒有政見篩選和希望見到有真實競爭的選舉。在市民眼中，選舉委員會的「代表性」低，市民對選舉委員會的組成方法及各界別的安排感到陌生，整個選舉委員會選舉並不符合民主選舉的要求，是一個拒絕市民參與、缺乏自由公平競爭的權力遊戲。

選舉落幕，新一輪政治權力和經濟利益重新分配接力展開。香港民主發展停頓，向反方向大幅退步，分贓政治的幽靈，一直糾纏不散，市民對管治的不滿不會消失。

延伸閱讀：

．Hélène Landemore, Open Democracy: Reinventing Popular Rule for the Twenty-First Century, 2020.

．David M. Farrell and Jane Suiter, Reimagining Democracy: Lessons in Deliberative Democracy from the Irish Front Line, 2019.

．Albert W. Dzur, Rebuilding Public Institutions Together: Professionals and Citizens in a Participatory Democracy, 2018.

．David van Reybrouck, Against Elections: The Case for Democracy, 2016.

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治與政策研究中心總監，選舉觀察計劃成員