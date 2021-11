藉民主危機來美化假選舉的歪理（文：陳家洛） (09:00)

民主制度一路走來有危有機,討厭民選政客、唾棄腐敗政府,從來都是民主的日常,批評乃至反對代議民主的論者比比皆是,他們指出選舉有時弊多於利的出發點,是為了追求更有意義和更實在的公民參與(見延伸閱讀)。但以分析「民主危機」為由,推卸香港管治危機的責任,不管怎樣努力美化假選舉成「優質」、「同儕」(「自己友」?)之類,只是指鹿為馬,自暴其短。

2021年選舉委員會界別分組選舉投票日未到,選舉已經結束一大半,示範「選舉」不等於民主,而飽受操控的不自由選舉,其實都是民主的反面教材。在新的選舉安排下,選民資格已被大幅收窄,選民基礎只有2016年選舉委員會選舉的3.2%,而各界別引入不是競選的當然委員,及經協調後大部分界別出現自動當選的現象,再加上資格審查制度下民主派已經絕迹,都足以解釋為什麼2021年選舉委員會選舉缺乏市民關注的焦點,其過程及結果皆進一步確認了「去民主」及「寡頭政治」這些長期困擾香港管治的問題。

4個反民主的操控設計

選舉委員會選舉,有4個反民主的操控設計。

(1)選舉委員會界別分組選舉明顯不符合普及而平等的基本原則,設立300席號稱「國家隊」的第五界別之餘,又在其他界別安插「指定團體提名」,是「明益自己人」的安排。

(2)容許人大代表和政協委員轉往其他界別,造成「當然委員」可加、「選舉產生委員」可減的規定,是明顯的反競爭設計。

(3)資格審查委員會可用「國家安全」、「外國聯繫」等理由否決參選資格,然而同時又會翻查言論、主張、行為,針對參選人的「言行、文章、著作等」「綜合考慮」,「資審會」不公開理據,參選人不可上訴有關決定,不符資格的5年內不得參選,是打壓異己的設計。

(4)新制度下,以往由民主派主導的專業界別被削去一半席位,加上這些界別選民資格被大幅收窄,而民主派在2019年區議會選舉大勝後,新制度也取消了選舉委員會原來的所有區議員互選的席位,明顯是輸打贏要,目的是排斥民主派。

制度設計不利競爭,令選舉規模大幅減少,未到9月19日的投票日,有603個名義上「選舉產生」的席位出現「等額」情况,在36個有「選舉」界別分組中,有23個界別的參選人會在毫無競爭下宣布自動當選,再加上「當然委員」和「指定團體提名」這兩類獲北京配給的席位,沒有競爭又不用投票的席位已經高達1136個,即四分之三席位(75.7%;但有個別席位出缺,如立法會90席「未齊人」)。餘下「有競爭」的13個界別只有364席,共412人通過資格審查,大部分只是比獲分配的席位多出了一兩個候選人,平均僅1.13人爭1席。這13個界別中,有7個界別的選民人數不足100個;13個界別加起來只需發出4889張選票(實際投票人數更低)。

沒有發生的選舉

選舉期間,325個「當然委員」及156個「指定團體提名委員」均沒提供任何「選舉信息」。148個獲提名競逐36個分組界別「選舉產生」的委員的候選人,沒有在遞交提名表格時提供中文「選舉信息」,其中22個候選人僅提供英文「選舉信息」。

「選舉觀察計劃」分析868個候選人在遞交提名表格時提供的中文「選舉信息」,發現5個界別中,涉及29支團隊的候選人提供的中文「選舉信息」基本相同,幾乎涵蓋所有候選人。「香港」這個詞被提最多,總共607次。其他較多候選人提及的「政治信息」有「愛國」、「發展」、「愛國者」、「一國兩制」、「愛國者治港」、「團結」、「國家」、「支持」、「政府」、「大灣區」、「繁榮」、「愛國愛港」等,但甚少提及的「政治信息」就有「自由」、「港人治港」、「高度自治」、「放下對立」、「人權」、「民意」、「法治」等。不論中文或英文的「選舉信息」,沒有候選人提及如何推動「民主」或「民主發展」。從選舉角度而言,候選人避免敏感的政治話題,不同界別的政綱相若,選舉質素大不如前。

《選舉委員會界別分組選舉活動指引》第14章規定,每個投票站外會劃定禁止拉票區,在禁止拉票區內進行任何拉票活動,均屬違法,可判處第2級罰款(5000元)及監禁3個月(《選舉委員會選舉程序規例》第45(7)條)。不過,今次選舉出現高度同質性,在缺乏候選團隊之間互相監督的情况下,「選舉觀察計劃」發現大量候選人和他們的助選團人員在「禁止拉票區」及票站所在的建築物內歡迎選民、與選民握手拜票、謝票、隨意拍照留念及安排記者招待會,也許正正是「同儕」選舉的某種副作用。

分贓政治的幽靈糾纏不散

「選舉觀察計劃」除了觀察票站外整體運作,亦於投票日各票站外分別邀請市民及投票人做意見調查。在投票進行的9小時內,我們一共接觸550人(408個市民,142個選民)。當中118個市民(28.9%)及44個投票人(31%)願意接受邀請。比較兩組受訪者對今次選舉的代表性之看法,以1至10分計(1代表完全不能夠代表民意,10代表完全能夠代表民意),市民平均分為3.67,而有份投票的選委會選舉選民平均分則為6.41。最明顯的是分別回答「不合格」分數(1至5分)比率的市民高達78%,認為是次選舉代表性「合格」(6至10分)的則只有21%,更有約三成市民給1分。相反,有61%投票人認為代表性「合格」,但有約三成選民給5分或以下。

整體而言,市民和候選人對是次選舉的態度迥異,即使整體投票率接近90%,又即使政府當局對選舉表達肯定的態度,恐怕依然說服不了香港大多數市民,因為他們一直沒有放棄追求一個開放自由、沒有政見篩選和希望見到有真實競爭的選舉。在市民眼中,選舉委員會的「代表性」低,市民對選舉委員會的組成方法及各界別的安排感到陌生,整個選舉委員會選舉並不符合民主選舉的要求,是一個拒絕市民參與、缺乏自由公平競爭的權力遊戲。

選舉落幕,新一輪政治權力和經濟利益重新分配接力展開。香港民主發展停頓,向反方向大幅退步,分贓政治的幽靈,一直糾纏不散,市民對管治的不滿不會消失。

作者是浸會大學政治及國際關係學系副教授、比較管治與政策研究中心總監,選舉觀察計劃成員