香港官員變戰狼闖禍（文：曾志豪） (09:00)

影響所及，香港的官場評斷標準也由「專業精英」改為「政治忠誠」，新上場官員的辦公室居然擺放了一個「習近平瓷碟」，可以說是典型例子。新任海關關長何珮珊未知是否受到其夫擺習近平瓷碟影響，也希望上任第一天便表忠誠，她會見傳媒時，稱「想講多少少」，指中澳貿易戰引發香港走私龍蝦個案，「表面睇嚟係走私龍蝦啫，但其實呢啲走私活動就係破壞咗國家對澳洲實施貿易限制，咁所以打擊呢啲咁嘅走私龍蝦活動就係維護國家安全一個好重要工作」。

這個「講多少少」就講出了中澳貿易戰背後的政治鬥爭真相，國際社會嘩然，為什麼龍蝦涉及國家安全？國家不是一直以「衛生檢疫」作為限制澳洲龍蝦的理由嗎？原來貿易限制背後有國家安全的政治考慮？這難道不違反世貿（WTO）的規定？

結果何珮珊幾日後在《文匯報》解畫，稱自己的言論遭人歪曲誤解，「醜化海關」，她不能接受，她強調「食品安全也是國家安全」。

理論上國家領土發生的任何安全問題也可以影響「國家安全」，但如果把不守燈號過馬路的「交通安全」也定義為「國家安全」、街邊無牌小販的「食品安全」也是「國家安全」，那麼是否要由國安人員駐守交通黑點、捉小販？

海關關長明顯真的「講多咗少少」，因為海關的任務，也由以往純粹是業務上的執法、檢疫、批查，變成了「鎮守祖國南大門」的政治任務，甚至變成對付「以書本雜誌、日用品，滲透危害國家安全信息」的「軟對抗」。海關是政治審查關，海關工作是政治工作，所以關長也要有充分的政治表態，向國家顯示自己預備執行黨的政治任務。不過港官以往缺乏政治訓練，今次關長只顧表演，也不知道國家外交策略的line to take，表忠不成反累事，然後又諉過輿論「曲解醜化」，這種戰狼外交才真的影響國家安全啊。

作者是傳媒工作者