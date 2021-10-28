從通關看政府管治（文：崔定邦） (09:00)

通關是全港性議題 特區班子無能還是無知？

相信社會各界普遍認為，持續與內地封關會嚴重損害香港經濟和民生，包括家庭分離、生意倒閉、跨境學童問題、內地退休港人醫療停頓、旅遊業崩潰等。較早前，港府與新加坡商討「旅遊氣泡」，要求雙方旅客到達當地，行蹤需要被監察及使用當地的疫情監控配套。但偏偏與內地商討恢復通關，至今仍然未允在香港引入自願使用的內地健康碼，任由關口持續封閉。

以上的情况顯示特區政府幾個問題：

第一，特區政府沒有重視不能通關帶來的社會問題。疫情持續兩年，而本地經歷了四波疫情後，經濟及社會情况已屢受挑戰。在本地清零多天情况下，特區政府沒有在短時間內解決通關所需條件的問題，明顯可見特區政府沒有把通關放在首要的政策工作，拖延至今天還未能跟內地專家部門定下協調方案。特首所謂的頭等大事，只是口惠而不實，不能令人信服。

第二，從通關這個政策議題，可見特區政府官員離地。綜觀內地防控疫情的政策，以及參考內地與澳門間通關的政策方式，與內地通關有一些必要的條件，主要的是包括落實具備「本地可追蹤式」的健康碼。可惜，早前相關政策局負責人在媒體表示，以加強現時「安心出行」自願式的申報功能，來爭取實行通關碼。但在提出這個方案之際，港區全國人大常委因為本港的防疫政策，而未能到內地參加人大常委會議。這是否證明，特區政府的官員與內地專家的通關思維，是有明顯差距？還是本地官員不清楚內地情况？

第三，特區政府不斷給予本地市民假希望。特區政府在整個爭取通關過程中寸步未進，在過程中雖不斷提出新的方法，例如研究「過關碼」，但沒有真正達到內地的必要條件。特區政府應該給予市民合理期望，才有望團結整個香港爭取通關。

通關及管治都是十萬火急

港府不斷吹噓現時香港經濟勢頭良好，實情是單靠本地消費難以支撐整體經濟。外資以香港作為據點，主因是香港是國際金融中心，交通方便，但現時實情是同內地交通斷絕，外資見到「勢色唔對」，現正逐步把高層管理人員及專家，調到其他國家或直接派入中國內地，香港角色根本在滑落。港府不作為，到達危害香港利益，實屬「另類攬炒」。恢復通關是頭號社會民生和經濟議題，非建制派一樣可以站在市民利益一方，大聲疾呼，督促政府施政。如果這個「另類攬炒」情况持續，特區政府的管治不能給予香港市民信心，對於民心回歸沒有一點好處。

作者是新思維副主席