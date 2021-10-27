殺我馬者道旁兒 夜半臨池未可知（文：劉銳紹） (09:00)

（1）決策者和執行者須防物極必反

在此先行回顧近期香港的一些現象，令人感到港府的姿態和措施比內地更嚴。例如：內地高規格紀念辛亥革命110周年，但香港卻近乎禁止紀念活動。此外，北京也希望或鼓勵（至少姿態如此）泛民人士參與即將舉行的立法會選舉，但港府卻不斷DQ可能參選的泛民，包括傾向參選和曾經傳聞是北京屬意作為襯托的人。還有，北京要求禁止違反《國安法》的言行，港府按要求而行，無可厚非，但行動的尺度比北京的表述更嚴更緊更細微。過去的「光時」之詞已成禁忌；但有誰想過，如今「香港加油」也可能犯禁？

外界無法知悉出現上述現象的原因。誰是決策者？誰是執行者？而執行者又分為政策執行者和前線執行者。所以，外界只能猜想，不外以下可能：

──這是「上有好者，下有甚焉」、顯示政治正確的條件反射，即使引起公眾質疑甚至反彈，也不在乎；只要在「領會精神」之後「公事公辦」，從緊執行，而上級又不責問和追究，那就行了。如果這是主要原因，那麼責任主體就在執行者，但這種「加碼執行」的方法也對決策者不利。

──假如「緊」的源頭來自內地或相關人士，港府按指示、要求和精神辦事，那麼責任主體就是決策者了。換言之，港府的言行都是決策者的真實意圖和要求，在港的執行者只是表面的責任主體。但日後如果情况有變，執行者可能被犧牲，這對他們來說也是不利。

──無論決策者或執行者，都認為眼前形勢必須從緊對待，不能掉以輕心。因此，震央在海底，但引起的海嘯卻可以裂岸崩雲。這也是中國政治必須警惕的常態。

筆者想說的是，無論是哪一種可能，中央和香港希望平定局勢的努力只會事倍功半，甚至引來更大的反感，這完全是無謂的自我抵消和內耗。且看「香港加油」的字句和相關設計的式樣被禁後，市民的質疑更多。市民更反感的是，官方按自己的聯想，把「第二種層面的內涵」放在所有環境的「香港加油」之上，這不正是無限上綱嗎？放遠一點，這不就是人治的單向思維嗎？

尤其值得注意的是，人們除了質疑為什麼不能說「香港加油」之外，更多的反應是「不會增（憎）恨」，因為反智若此，何須「增（加憎）恨」？很多人一笑置之，其實是一種哀莫大於心死的反映。這種心態發展下去，市民只會進一步用群眾智慧來回應官方的政策。林鄭月娥希望「未來5年更稱心滿意，更能看到成績」就更難了。

（2）賽會的反應說明了什麼？

先看過程：身上有「香港加油」字樣的跑手被警方發現和截查，然後被帶到賽會的檢查站。大會人員請他們自行處理，否則不能參賽或「後果自負」。這個過程說明，警方有權截查，但沒有越權禁賽，因為知道無權決定「香港加油」是否違反大會規定，於是交回大會處理。基於某種「你知道的」原因，由大會出面告訴跑手「後果自負」，而這也是「你知道的後果」。

再看賽會負責人對「香港加油」的反應，上周表示「含意沒問題」，其後表示「不希望加入任何政治元素」，但沒有正面回應「香港加油」為何有政治元素？筆者理解賽會的難處：他們知道政治元素在哪裏嗎？——在跑手？在執行者？還是在決策者身上？大家都說「你知道的」，但說不出來。這就是中國政治的奧妙和弔詭之處──木槌打釘釘打木。外界只能看到打在木頭上的釘，但從來看不見打在釘上的木槌。

筆者想說的是，外界看不到木槌，但可以感受到，或者猜到；這種不公的感覺將會引發更大的抗衡。况且，外界有時猜對了，有時卻會猜錯，這又產生另一個內耗的危機，對沒有涉事的人也不公平。歷史證明，中國長期受困和自騙於這樣的政治謎團之中，官民同樣受害受累。那麼，為什麼不早日根治和消滅這些謎團？如想根治，那就要努力建立親和力，同時消除那種胡思亂想的自困，更要拋棄以為「一硬就靈」的左潮。

（3）政治張力可能自製政治炸彈

也許官方認為壟斷某些言行的解釋權，就可以維持政治張力，讓形勢處於可控範圍內。我想，如果能精準拿揑分寸，市民不一定抗拒。但歷史證明，這類政治張力和壓力首先製造了更大的離心力和反彈力，而且經常拿揑失準。近年來，香港的形勢猶如在彎角裏高速掟彎的烈火戰車，車上的人都被拋出車外。以前的「光時」變成禁詞，如今「香港加油」可能命運相同，那麼，以後豈不是「字字自危」？這種「任意權」會否變成「任意拳」？才是大家最擔心、厭惡和怨恨的東西。

如果擁有公權力的決策者和執行者都不重視這些憂慮，相反還不斷加壓，只會出現「殺我馬者道旁兒」之痛。筆者不拘泥於這典故的原意和針對的對象，只是有感於現實而將之引伸──香港原是千里馬，但練馬師、騎師都不諳與馬溝通，縱是有心養良驥，奈何亂用策騎功！况且，路邊還有不少為練馬師和騎師喝彩的啦啦隊，這不就是當代的「殺我馬者道旁兒」嗎？長此下去，只會夜半臨池不自知，恐怕早晚也會出現壓死千里馬的最後一根稻草。

其實，「道旁兒」也有清醒的。有建制派朋友對我說，「香港加油」的質疑出現後，他們擔心將會變成另一種「形象攬炒」的犧牲品。且看，自從泛民被剔出政治舞台後，官方一心製造「建制派可取代泛民」的形象，對政府也有監督。可是，建制派的批評只是雞毛蒜皮，不碰核心問題，遇上「重大事情」就自動歸邊。市民質疑，這是「肝膽相照謀善政」，還是「愛國者治港的大龍鳳」？

如今，決策者和執行者又上演一幕「香港不能加油」的推理劇。建制派中即使有「理性的道旁兒」，但也不能獨善其身，更不能劃清界線，只能火化於「形象攬炒」之中。總之，道左道右憑正道，步穩履平莫歪斜！

作者是時事評論員