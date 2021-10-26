「香港」不許「加油」（文：梁美儀） (09:00)

周日舉行香港馬拉松比賽，部分穿上印有「香港加油」字眼運動服的參賽者在起點被警員截停，並要在大會保安站更換衣服後始能繼續作賽。

本來比賽大會負責人高威林在賽前曾言，參賽者穿上印有「香港加油」字眼衣服是沒問題的，但到比賽當日，又是另一回事。只要沒有患上「政治敏感症」，這麼兩個直看是「香港」、橫看是「加油」的中文字，本應不是什麼政治敏感詞，但警方作為《港區國安法》執行者，但凡被視為延續反修例運動精神的口號、字眼、符號，均得而誅之。

當法庭就首宗港區國安法案件「唐英傑案」作出判決，指在反修例運動中經常出現的「光時」口號，包含將香港分裂出去的意思，自此在公開場合，再聽不到也看不到含有這字眼的物品。然而在維護國家安全這頭等大事上，警方採取寧枉勿縱的強硬立場。

字樣被標籤 恐怕只是開端

這個在反修例運動期間出現的「香港加油」字樣，已被視為運動精神延續的政治圖騰，即使不是違禁品，總有方法令人對展示有關字樣感到恐懼。今次警方截停穿上印有有關字樣（如衣服、紋身）參賽人士，豈不是最佳的公開示範？豈非變相將這字眼圖樣，變成會惹來麻煩的政治物品？這是多麼的荒謬，但這已成為香港的日常。

「香港加油」字樣被標籤，恐怕只是一個開端。在不久的將來，標榜「香港」，突顯「香港人」的身分，會否也被視作大逆不道，被打為含有分離意識的舉動？在可見的將來，港人在公開場合集體大喊「香港加油」，會否也觸動當權者的神經？

作者是資深傳媒工作者